Долгострой на Крещатике, Принс пытался создать ЧВК в Украине. Что надо знать утром

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Армия наемников. Как Принс пытался создать ЧВК в Украине и при чем тут "русский след"

Основатель скандальной американской ЧВК Blackwater Эрик Принс пытался договориться о создании в Украине своей частной военной кампании и об активном участии в "авиационной оборонке". В переговорах ему помогали люди, которых в США связывают с Россией: экс-нардеп Андрей Артеменко и действующий – Андрей Деркач.

Какой проект Принс пытался продвинуть через Офис президента и в чем интерес российских спецслужб: в разборе LIGA.net. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Долгострой на Крещатике. Гинзбург, Кертцер и Никонов построят отель в сердце Киева. Детали

Киевляне по-разному относятся к стройкам в центре. С одной стороны, в городе и так хватает архитектурных уродцев, зато есть дефицит парковок и мест для отдыха. С другой, в том же центре достаточно аварийных зданий, которые давно потеряли всякую архитектурную ценность и тихо умирают, теряя форму и содержание. Почему не построить на их месте что-то действительно стоящее?

Поэтому новость о строительстве отеля рядом с Европейской площадью, скорее всего, разделит киевлян на два полярных лагеря. И у каждого будет достаточно аргументов в защиту своей точки зрения.

Помирить их сможет только результат. И каким он будет, полностью зависит от инвесторов. Игорь Никонов уже говорил, что на проект его вдохновила архитектура Максимиллианштрассе – одной из главных улиц Мюнхена. Немного Баварии в центре Киева – не такой уже плохой вариант. Главное, чтобы слова не разошлись с делом. Больше по ссылке.

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Рекомендует Дмитрий Фионик, руководитель лаборатории качественного контента. Сломанный мир. Как режиссер Анатолий Лавренишин починил украинскую анимацию за 31 млн грн

В украинских кинотеатрах продолжается прокат полнометражного мультфильма "Виктор Робот" режиссера Анатолия Лавренишина. Идея картины родилась более десяти лет назад, работа продолжалась три года. Снимался фильм на средства Госкино, то есть налогоплательщиков. Общая смета – 31 млн грн. Много это или мало?

Как для полного метра – очень мало. Для сравнения – бюджет широко рекламируемой анимационной картины "Мавка. Лесная песня" от FILM.UA Group, которая в этом году заявлена в прокате, – 75 млн грн (около $2,8 млн). Стоит самая простая анимация – от $5 за секунду, если же речь идет о 3D, когда видно шевеление каждого волоска на голове у персонажа, – от $50 до $120 за секунду. Мульт Лавренишина снят в 2D.

О чем фильм? В центре истории маленькая девочка Вика и робот Виктор. Однажды из груди робота вылетает деталь, и он понимает, что мир, который его окружает, сломан. Вика и робот Виктор пытаются его починить. Сюжет словно пронизан философскими смыслами. Картина интересна и взрослым, и детям.

Мы встретились с Анатолием Лавренишиным и поговорили о том, как ему удалось сделать больше, чем позволял бюджет. Больше по ссылке.

Рекомендує Тетяна Павлушенко, редакторка розділу "Думки". Україна та китайська рулетка

Україна отримає від Китаю пільгові кредити на розбудову інфраструктурних проєктів. Такою новиною декілька днів тому похизувалося Міністерство інфраструктури. Гарна новина, скажете ви – нові дороги, аеропорти, залізничне сполучення. Але давайте розбиратися.

Наразі відбувається протистояння між двома державами – США та Китаєм. І це протистояння – є найвищим рівнем війни, враховуючи, що воно не між державами, а між системами. Але США борются за демократію, а КНР – за авторитаризм.

Як вони це роблять? Та які країни вже затягнула китайська рулетка в небезпечну гру?

Читайте в колонках: Валерія Пекара – "Велика гра не любить дрібних шулерів. Це важливо не забувати Зеленському та його команді" та Борислава Берези – "Влада України готова зіграти в китайську рулетку і взяти кредити у КНР. Це – небезпечна афера". Більше за лінком.

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