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Донбасс - бандеровцам, или Спасти пропагандистку Скабееву. Фейк месяца с #Медиагигиена

Донбасс - бандеровцам, или Спасти пропагандистку Скабееву. Фейк месяца с #Медиагигиена - Фото
Коллаж - LIGA.net
Валерия Кондратова
07.12.2019, 12:05

Мы выбрали самый популярный кремлевский фейк за ноябрь. Он топорный и полон ляпов - раньше россияне старались лучше. Куда спешат?

Жителей Донецка и Луганска вывезут на перевоспитание во Львов, говорится в супер-секретном плане Украины. Сюжет с таким содержанием показали на телеканале Россия 1, а очевидный фейк запустила телеведущая и пропагандистка Ольга Скабеева. Почему на центральных российских телеканалах участились совсем бредовые и неправдоподобные фейки и кто им по-прежнему верит - разбиралась LIGA.net в проекте #Медиагигиена.

ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ
- проверили и выяснили, что вброс Скабеевой - фейк
- объяснили причины активизации российской фейк-машины 
- собрали новый антифейк-тест (он внизу)

КТО ЗАПУСТИЛ ФЕЙК. Скабеева заявила, что новые власти Украины "вынашивают насильственный план" для Донецка и Луганска. "В сеть попал секретный план украинского Совбеза", - сказала она. Жителей оккупированных территорий, по этой бумаге, ожидает зачистка и тотальная украинизация. Кто не говорит на украинском языке - отправят в Россию. "В лучшем случае. В худшем - насильно переселят во Львов. На перевоспитание к бандеровцам", - говорит Скабеева.

В качестве подтверждения - два листика с названием "проект СНБО" с "подписью" секретаря Алексея Данилова. Но в шапке бумаги указан старый адрес СНБО - улица Командира Каменева (переименована в Петра Болбочана в 2015 году). Прокололись также с инициалами главы Офиса президента Андрея Богдана, которого тоже упомянули. Написали: "Богдан А.И.", забыв перевести на украинский язык: отчество главы ОП - Йосипович, а не Иосифович.

ЗАЧЕМ ЗАПУСТИЛИ ФЕЙК. Чтобы создать максимум препятствий для мирной реинтеграции Донецка/Луганска в Украину. "Эти фейки постоянно возникают перед важными датами, - прокомментировали LIGA.net в Совбезе Украины. - На этот раз приурочили к нормандскому саммиту. У них то фейки, то обстрелы".

ДРУГИЕ ФЕЙКИ МЕСЯЦА: Фейк о КрымеФейк о недолюдяхФейк с Рябошапкой

Фактчекер проекта StopFake Елена Чуранова тоже связывает вброс с нормандской встречей. Так Россия накануне саммита "поднимает ставки", добавляет эксперт по противодействию фейкам Татьяна Матычак. Она напоминает, что синхронно с вбросом в оккупированном Донецке заговорили о собственной границе на всю Донецкую и Луганскую области: "Запущен механизм. Все, кто в нем участвует, должны подхватить фейк".

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И они участвуют. Фейк под заголовками в стиле "третий рейх отдыхает" перепечатали Комсомольская правда, ПолитНавигатор, Наша газета, РенТВ, ТАСС, сайты террористов в Донецке и Луганске.

НА КОГО РАССЧИТАН ФЕЙК. На россиян и жителей захваченных Донецка/Луганска, чтобы поддерживать негативный имидж Украины, говорит LIGA.net медиаэксперт ИМИ Ирина Земляна. Матычак добавляет, что у российских информвойск отдельная стратегия для каждой страны. Например, на международную аудиторию работают англоязычные Спутник и Russia Today (RT). Там транслируются месседжи, которыми хотят влиять на Макрона, Меркель, Евросоюз, США. А фейки, которые направлены на Украину, вбрасываются в украинское информполе.

И это, на самом деле, работает. Россияне и так смотрят на мир глазами российских новостей, говорит Чуранова. И для них фейк о депортации жителей Донецка/Луганска дополняет общую картину и созвучен с историей о "поездах националистов", которые якобы должны были ехать в Крым, чтобы перевоспитывать русскоязычных. "Фейки всегда давят на эмоции", напоминает Чуранова. Главная цель - выключить критическое мышление целевой аудитории, рациональность и логику. "Тогда тот, кто манипулирует, предложит решение, которое выгодно манипулятору - но не вам", - добавляет она.

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Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.

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