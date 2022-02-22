"Донбассом может не ограничиться". Зачем Путин признал террористов и чем ответит Зеленский

Президент России Владимир Путин признал "независимыми республиками" оккупированные территории Донецкой/Луганской областей и приказал официально ввести российские войска на Донбасс. И Донбассом может не ограничиться. Однако власти Украины не спешат вводить военное положение. Зачем Путин пошел на этот шаг, будет ли полномасштабная война и как угрозу оценивают на Банковой, — в коротком разборе LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 21 февраля главари террористов попросили Путина признать оккупированные районы Донбасса. В связи с этим президент РФ созвал заседание Совбеза, где все его члены поддержали признание. Более того, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сказал, что поддерживает "вхождение их в состав РФ". Однако Путин его поправил.

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Совбез РФ якобы шел в прямом эфире, однако есть все основания предполагать, что зрителям демонстрировали заранее смонтированное видео. Во-первых, во время доклада часы министра обороны Сергея Шойгу показывали 12:47, хотя в "прямом эфире" было около 18:30.

Во-вторых, видны монтажные склейки. К примеру, после доклада премьер-министра Михаила Мишустина Путин приглашает к слову Нарышкина, однако камера показывает, что на свое место при этом возвращается не Мишустин, а генпрокурор Игорь Краснов, речи которого не было в "прямой трансляции".

Вечером Путин вышел к россиянам с видеообращением. Это была часовая лекция "истории" Украины, главный итог которой сводится к тому, что Путин был вынужден подписать указы о признании "независимыми республиками" захваченных Россией территорий Донбасса.

Сразу после обращения по российскому телевидению начали показывать церемонию подписания указов в Кремле при участии главарей террористов. При этом часы Путина показывали 12:15.

Согласно указам, Путин распорядился ввести на территорию временно оккупированного Донбасса войска для "осуществления функций по поддержанию мира". А Совфед РФ 22 февраля должна ратифицировать договора о "дружбе" с террористами, согласно которым Россия имеет право официально размещать свои войска на оккупированных территориях Донбасс и совместно "защищаться".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Неделю назад министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что в случае признания оккупированных территорий Донбасса Россия де-факто и де-юре выйдет из минских договоренностей "со всеми сопутствующими последствиями".

Однако президент Владимир Зеленский в обращении 22 февраля заявил, что это только может означать односторонний выход РФ из минских соглашений. Эту же формулировку повторили МИД и украинская делегация в трехсторонней контактной группе.

"Фактически это означает, что Россия выходит из минских договоренностей, — объясняет LIGA.net глава парламентского комитета по внешней политики Александр Мережко (Слуга народа). – Однако минские соглашения – это комплексное понятие. Это и соглашение о прекращении огня, и обмен незаконно удерживаемыми лицами. Мы от этого не отказывались и не нарушали. Это Россия вышла из договоренностей. Отсюда такая осторожная и правильная формулировка".

Представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш, считает, что "Минск умер".

"Для Минска нет почвы, — говорит журналист в комментарии LIGA.net . – Минск предусматривает возвращение ОРДЛО под контроль Украины. А ОРДЛО уже нет. После решения Путина речи о возвращении быть не может".

Хотя Гармаш признается, что минские соглашение были выгодны Украине: "Лучше восемь лет переговоров в никуда, чем российские танки на нашей территории".

По его мнению, фактически Путин полноценно перешел к военному инструменту. "Если последние семь лет (не считая 2014-го) РФ пыталась получить контроль над Украиной в большей степени за счет дипломатии, то сейчас Кремль понял, что этот метод не работает, — говорит Гармаш. – Это уже не просто угроза и давление. Это активизация военных действий".

Министр обороны Алексей Резников считает, что Кремль сделал очередной шаг к возрождению СССР "с новым Варшавским пактом и новой Берлинской стеной".

"Все маски сброшены и все реальные цели обозначены, — говорит в комментарии LIGA.net советник главы ОП Михаих Подоляк. – Традиционная внешнеполитическая концепция РФ, предполагающая обязательный агрессивный экспансионизм как способ решения внутренних конфликтов и проблем, получила объемное подтверждение".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Путин вряд ли остановиться на оккупированном Донбассе, считает Гармаш. "В его обращении я меньше всего услышал о Донбассе, больше – об Украине в целом. Это было открытое объявление войны Украине", — говорит он.

Мережко также не исключает, что российские войска могут продвинуться дальше. На это, по его словам, указывает заявление председателя комитета нелегетимной Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова. Российский чиновник заявил, что оккупационные власти будут признаны Россией в границах Донецкой и Луганской областей. Хотя позже российский МИД заверил, что Москва признает террористов в тех границах, в рамках которых они "осуществляют свои полномочия".

"Это заявка на продолжение агрессии внутрь Украины. Как поведет себя Путин –зависит от того, насколько цивилизованный мир готов дать достойный ответ", — считает Мережко.

Решение российского руководителя возмутило Европу. В большинстве заявлений лидеры стран ЕС и НАТО говорят о санкциях, которые должны быть введены против России как можно быстрее. США уже ввели первый пакет и готовят новые. В ближайшее время состоится встреча послов стран ЕС, где они согласуют новые санкции против режима Путина. А канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода Северный поток-2 будет остановлена.

Зеленский ожидает от партнеров "четких шагов поддержки". "Очень важно увидеть сейчас, кто наш настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать РФ словами", — заявил он в обращении.

"Сейчас нет никаких причин для хаотических действий, — сказал Зеленский. – Сделаем все, чтобы так было и дальше. Мы привержены мирному и дипломатическому пути. И будем идти им и только им."

По мнению Гармаша, реакция Украины должна быть жесткой. "Нужно наконец признать факт войны не на Донбассе, а в Украине. Ввести военное положение и объявить мобилизацию, — говорит он. – Речь не о том, что каждый должен встать с оружием. Просто каждый должен понимать свою роль в этой системе. Нужно перестроить экономику под военные рельсы. Разорвать дипломатические отношения с РФ".

"Это уже не гибридная война. Не нужно бояться, что Путин нападет. Он уже напал. Чем дольше мы будем бегать от войны, тем ближе она будет к нам подходить, — считает Гармаш.

Вводить военное положение у Зеленского не спешат. Хотя, по мнению члена оборонного комитета и представителя президента в КСУ Федора Вениславского, есть все основания для введения ВП на территории оккупированного Донбасса. Однако решение принимает президент.

По словам собеседника LIGA.net в руководстве ОП, на данный момент Зеленский пока не планирует вводить военное положение. "Его ввести – это два часа. А доллар и миграцию это потом не остановит", — заявил он.

Сам Зеленский верит: "мощной войны против Украины" не будет. "Если будет, то будет введено военное положение", — заявил президент 22 февраля.

По разрыву дипотношений с РФ Зеленский сказал, что к нему поступил соответствующий запрос от МИД. Президент пообещал рассмотреть его.

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