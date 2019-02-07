"Донбассу - конец, он разрушен". Интервью с Горбулиным за минуту

Полномасштабная война с Россией маловероятна, но возвращать сейчас разрушенный Донбасс - значит повесить на Украину тяжкий груз. Так считает один из сильнейших украинских аналитиков Владимир Горбулин - первый вице-президент Национальной академии наук Украины, в обязанности которого входят вопросы национальной безопасности. Больше 20-ти раз он принимал участие в минских переговорах, был первым руководителем политической подгруппы. Владимир Горбулин не любитель бесед с журналистами, и только по случаю 80-летия дал интервью газете Факты. Странно, но оно прошло малозамеченным. Поэтому редакция LIGA.net решила это исправить и отобрала самое важное, что рассказал украинский академик.

Донбасс - это всегда немножко "по понятиям". "Там всегда был свой микроклимат... Очень высокая степень опасности труда создала собственную мифологию об особой значимости. Донбасс этим всегда жил… Я знал, что там были серьезные осложнения. С одной стороны, всегда присутствовала жестокая борьба за жестокую справедливость, с другой - это немножко напоминало жизнь по понятиям".

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План Путина - украинская Чечня. "Так называемая оппозиция обещает за пять-шесть недель решить проблему Донбасса. На каких условиях, хотел бы спросить? На российских? То есть создать там "украинскую Чечню". Киев будет вкладывать в восстановление разрушенной инфраструктуры деньги, а управлять регионом реально будет Россия, о чем мечтает господин Путин".

Это груз для Украины. "Из Донбасса вывезено все. Из Донецка - завод химических изделий и Топаз, где производили Кольчугу. Из Рубежного на Луганщине - завод Заря, который изготавливал баллиститное твердое топливо (входил в тройку лучших в СССР после химкинского в Подмосковье и бийского на Алтае). Донбасс разрушен. Повесить на Украину такой груз, который невозможно будет сбалансировать".

Освободить Донбасс могли до 25 августа 2014 года. "Я знаю, какие были варианты. Фактически оставалась неделя от силы, если бы не случилось прямое военное вторжение... (Сейчас) на Донбассе два армейских корпуса - 32 тысячи хорошо вооруженных и хорошо подготовленных человек. К тому же постоянно приходят гумконвои из России, в которых 70 процентов - это средства для ведения войны. После их приезда всегда внезапно обострялась ситуация на фронте. Плюс финансовая и иная помощь России".

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Большой войны не будет. "Я не боюсь широкомасштабной войны с Россией... Путин любит жизнь. Он ездит в автомобиле по БАМу, летает в истребителе, ловит рыбу на Байкале, до сих пор занимается дзюдо. Он любит жизнь и любит себя. Он понимает, что полномасштабная война - это может быть конец не только Украине и России, но и всему земному шару, который и сам за счет цивилизации приближается к окончанию".

И вот почему. "Один довод - наличие у Украины АЭС. Да и Курская, и Ростовская АЭС недалеко. Не думаю, что Путин незнаком с чернобыльской трагедией. Следующий аргумент - наша транспортная газовая система. Для чего все эти северные потоки? Если Путин начнет с нами войну, этой энергосистеме конец, и вся Западная Европа останется без газа. В январе 2006 года лишь на сутки прекратили подачу газа, и то какой шум поднялся".

Украина вырвалась из тюрьмы. "Мы находились в тюрьме народов. И без революций из нее вышли. Тюрьма рухнула - и мы оказались свободными. Это привело к тому, что как нация мы вообще не самоорганизовались. Выскажу мысль: благодаря агрессии произошла национальная украинская идентификация. Возьмите хотя бы волонтерское движение. Такого народного подъема никогда и нигде не было".

А Беларусь, похоже, не вырвалась. "Беларусь сегодня может стать серьезным элементом геополитики. Путин уже и так перешел грань. Но белорусы - не украинцы, хотя на их территории было мощное партизанское движение".

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Но Лукашенко брыкается. "Он все-таки не пошел на создание серьезной авиационной базы на границе с Украиной... Начал приглашать в Беларусь китайцев. И те не просто работают, но и делают инвестиции в экономику. Он сумел создать второй инвестиционный канал после России. Кроме того, Лукашенко иногда себя ведет, мягко говоря, чересчур вольно. С одной стороны, дарит Путину мешки с картошкой, с другой - поддерживает взаимоотношения Национальных академий наук Беларуси и Украины. В общем, у Путина возникли какие-то сомнения".

Так можно и подавиться. "В моем понимании, при всей грандиозности планов Владимира Владимировича, этот треугольник - Беларусь, Казахстан, Украина - слишком большой. Можно подавиться. Хотя у него мышление выходца из КГБ".

Весь мир в тектоническом разломе. "Особенно с точки зрения системы мировой безопасности. Стали трещать по швам разные союзы между странами. Мир уже не будет однополярным. Хотя гегемония Штатов как лидера мировой безопасности еще останется надолго… Страшного ничего нет. Мир тоже начинает перестраиваться. И Украина в этом плане задала камертон".

Нам предстоит сложный год. "Такой же, может, как 2004-й и 2005-й. Общество устало. Оно не получило того, что надеялось получить после Революции достоинства. Ожидания не оправдались. Но, увы, не все понимают, что они и не могли оправдаться в том огромном объеме, как всем хотелось. Я не защищаю власть. Она сделала далеко не все, что могла, чтобы обеспечить достаточный уровень жизни людей".

Мы старательно плодим популистов. "Мы порождаем такое количество популистов! Правда, весь мир это делает, но мы особенно старательны... В чем драма популизма? Обещания есть, а инструментов для выполнения обещаний никто не предлагает. Зато "через три месяца или полгода я все сделаю". Не бывает так в жизни".

На стыке фарса и трагедии. "Бжезинский как-то сказал: "Когда фарс становится действительностью, это уже трагедия". Я неплохо отношусь лично к Зеленскому, но совсем иначе отношусь к должности президента Украины. Совершенно не могу себе представить Зеленского во главе армии. Может, как первого уходящего с поля боя".

Надо меньше жаловаться. "Это действительно столкновение цивилизаций (война с РФ). Мы многое пережили. Уверен, что переживем и нынешнюю трагедию. Нам бы ума набраться да поверить в себя. И научиться вести себя достойно, перестать жаловаться на жизнь".

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