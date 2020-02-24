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24.02.2020, 09:00

Дорогие билеты, особняки олигархов и всеправославная встреча. Что надо знать этим утром

Дорогие билеты, особняки олигархов и всеправославная встреча. Что надо знать этим утром - Фото
коллаж liga.net Фото: liga.net

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 24 февраля. Температура от +3 до +7, курс доллара 24.45.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Фактор Коломойского - и это одна из причин, почему в Украине дорогие авиабилеты

Журналист LIGA.net сходил на большую встречу топов украинской авиации и принес оттуда много интересного. А главное ответ, какое будущее ждет украинскую гражданскую авиацию - нормальное или хорошее. В этом уравнении многое зависит от государственного регулирования отрасли и национального перевозчика, компании МАУ. У них не простые отношения и одна из главных проблем - “фактор Коломойского”. И работает он совсем не так, как думает большинство. В данном случае токсичный олигарх это помеха для помощи, государство боится сделать любой шаг на встречу, так как масштабного общественного порицания не избежать. Так какой будет наша авиация в 2045 году? Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Сирия тоже не едет. В Аммане будет не больше четырех глав церквей из 15

Большой и хитрый план главы РПЦ Кирилла стал маленьким и бесперспективным. Уже в эту среду в Иордании должна была пройти «всеправославная встреча глав церквей». На встрече хотели критиковать Вселенский патриархат (за томос Украине), пинать ПЦУ (за сам факт существования) и вообще намекать на первенство РПЦ (сейчас главный - Вселенский патриархат). Но в итоге 11 из 15 глав... ехать отказались. Точно приедут только трое. Включая Кирилла (даже Сирия, братушки, нож в спину вставили). Внезапно оказалось, что нет друзей у русской церкви. Да и раскола в православии, получается, не случилось. Но интрига остается: когда откажется ехать на свой церковный саммит сам Кирилл - сегодня или завтра? Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Ахметов и компания. Зарубежные особняки украинских миллиардеров

Красиво жить не запретишь — были бы деньги. У пятерки богатейших украинцев они, понятное дело, есть.

Вдохновившись недавней покупкой Рината Ахметовамы сделали подборку элитной недвижимости, которой владеют украинские миллиардеры. Спойлер — вип-жилье есть не у всех.

С другой стороны, наверняка это лишь верхушка айсберга. Большая часть недвижимости записана на подконтрольные компании и не значится в декларациях или публичных финансовых отчетах. Но даже так есть на что посмотреть. Больше по ссылке.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. Украинский сектор ИКТ вырос до $4 млрд и его формирует 1000 аутсорсинговых фирм

До конца 2020 года в украинском ИКТ будут работать 200 000 программных инженеров.  А объем рынка их услуг составил в прошлом году около $4 млрд. В отличие от водителей, строителей, сиделок и разнорабочих айтишники остаются в стране и никуда не уезжают. Но парадокс в том, что практически все эти 200 000 работают на экспорт - выполняют подряды западных компаний удалённо. Вот и получается, что с таким огромным штатом опытных специалистов внутренний айтишный рынок едва ли можно назвать развитым. Локальным работодателям сложно конкурировать с условными Microsoft и Google. Они довольствуются джуниорами, которые, получив первый опыт, быстро убегают на аутсорс. Больше по ссылке.

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Теги: эмейл-рассылка, Ахметов, церкви, авиабилеты, аутсорсинг
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