Досье потенциального министра МОН и 7 фактов о Megogo. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня четверг, 4 июня. Температура от +11 до +18, курс доллара 26.69

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Потенциальный министр образования - эксрегионал и соратник Табачника

Работа какого министра самая важная для будущего Украины, да и почти любой страны? Я на 100% уверен - министра образования! Не очень важно по каким дорогам вы ездите и насколько безопасно в вашем городе, если знаний и навыков следующего поколения не хватит, чтобы строить конкурентоспособную страну. Поэтому реформа образования, починка и модернизация школ и университетов - приоритет для любого правительства. Зеленский так не считает - он пошел на поводу у группы ректоров и выдвинул их протеже на должность министра образования, это ректор Черниговского государственного технологического университета Сергей Шкарлет. Почему этот человек лишает образования шансы на преобразование, читайте в нашем досье. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Зеленский позвонил главе Укрэксимбанка из-за жалоб бизнесменов из Хмельницкого

"Жень, послушай меня..." Ноу-хау по управлению госбанками от Владимира Зеленского. На встрече с предпринимателями Хмельницкой области президент позвонил главе Укрэксимбанка Евгению Мецгеру и попросил принять решение о реструктуризации кредитов. Нужное ли это дело? Для бизнеса - очень. Может ли президент публично рассказывать главе госбанка, что делать? Реформа корпоративного управления предполагает, что нет. Политики не должны влиять на госкомпании. А как на самом деле? А вот так. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Больше, чем видеосервис. 7 фактов о Megogo из свежего Forbes

Украинский Netflix не тратится на рекламу, транслирует турниры по Доте и постоянно экспериментирует с форматами. В свежем номере Forbes вышел текст об украинском лидере среди видеосервисов — Megogo. Мы выбрали из него 7 фактов, которые надо знать об этой компании. Больше по ссылке.

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