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Разбор | "Достаточно решения Зеленского". Может ли Украина разместить войска США для усиления ПВО

Цей матеріал також доступний українською
Может ли Украина принять у себя войска США для усиления ПВО (Коллаж: Маргарита Ретуева/LIGA.net)
12.08.2021, 18:00

Украина хочет получить американские ЗРК Patriot и готова разместить у себя подразделения ПВО США. Насколько это реалистично – рассказывает LIGA.net

Уже семь лет Украина пытается купить американские зенитно-ракетные комплексы Патриот. Дальше заявлений эта инициатива так и не продвинулась. Но два дня назад министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников на встрече в США прямо заявил, что Украине нужно усилить противовоздушную оборону и она готова разместить у себя войска США. Хотя у президента Зеленского и называют это "гипотетической возможностью укрепления обороноспособности", в Кремле уже забили тревогу.

Экс-министр обороны Андрей Загороднюк подтвердил LIGA.net, что Украине нужны американские ЗРК, а вот с размещением войск США могут возникнуть проблемы: их будет трудно вписать в украинскую систему обороноспособности, есть вопросы и юридического характера. Но в Слуге народа считают, что в условиях войны с Россией хватит и решения президента.

Реально ли разместить в Украине американские войска и пойдут ли на это в Киеве и Вашингтоне – разбиралась LIGA.net.

ЧТО ТАКОЕ ПАТРИОТ

MIM-104 Patriot — это основная система противовоздушной и противоракетной обороны США, говорят в американском Центре стратегических и международных исследований. Изначально Патриот разрабатывался как система ПВО, но в процессе модификаций она получила способность поражать баллистические, крылатые ракеты и барражирующие боеприпасы.

Система Патриот состоит из шести компонентов: ракета, пусковая установка, радиолокационная установка, станция управления, блок генератора и мачта высокочастотной антенны. Благодаря постоянным модификациям сегодняшний Патриот мало похож на исходную систему, развернутую в 1983-м, отмечают в Центре. 

СЕМЬ ЛЕТ УКРАИНА ХОЧЕТ КУПИТЬ ПАТРИОТ

Переговоры о потенциальном приобретении Патриота длятся уже семь лет, рассказывает LIGA.net бывший министр иностранных дел Павел Климкин: "Просили, начиная с 2014 года. Переговоры велись в разных условиях".

О такой возможности говорили экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов, экс-посол Украины в США Валерий Чалый и пятый президент Петр Порошенко.

Их надежды подхватили и у Зеленского. Например, глава ОП Андрей Ермак выражал недоумение, что американские ЗРК находятся в Польше, а "должны быть" в Украине, которая держит линию обороны против России.

Загороднюк в 2020 году тоже говорил, что хотя Украине было бы стратегически интересно купить Патриот, она не вела такой диалог из-за ограниченности ресурсов и других приоритетов. Его мнение не изменилось и сейчас. "Мы говорили о предоставлении поддержки в виде малых кораблей, у нас было предложение по Mark VI. И тогда и сейчас мы считаем, что это более неотложный вопрос, чем ПВО. Риски на море абсолютно непосредственные. ПВО также нужно, но это долгий процесс", – говорит LIGA.net Загороднюк.

Климкин объясняет, что Патриот не купили ранее, поскольку "американцы не готовы нам это продавать в каком-либо виде".

Американцы считают, что продажа этой системы создаст фундаментальный конфликт с Россией, а второе – они не доверяют нам, чтобы мы полностью управляли ею. Они боятся утечки технологии, информации и, в конце концов, что это попадет в российские руки, – говорит экс-глава МИД Павел Климкин

Теперь риторика Украины чуть изменилась. В частности, речь зашла уже не просто о покупке, а о размещении американских подразделений ПВО. Находясь с визитом в США, министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сказал, что из-за готовности РФ разместить в Крыму ядерное оружие необходимо расширить пакет безопасности для Украины, в первую очередь – "за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений". По его словам, наше законодательство это позволяет.

Позже в ОП уточнили идею министра. Там объяснили: его заявление следует трактовать не как намерение, а как "гипотетическую возможность".

"Это не то, что Украина всерьез рассчитывает в ближайшее время – прибегнуть к приглашению американцев и установке военных баз. Это зависит не только от слов, но и консенсуса в Украине и желания самого НАТО. И от готовности принять факт, что любые шаги в этом направлении сильно раздражат нашего северного соседа", – сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Он уточнил, что если такой вопрос будет поднят во время переговоров Байдена с Зеленским, то о нем уведомят постфактум.

И в Кремле действительно разнервничались. Там слова Резникова называют "провокацией" и угрожают эскалацией в случае реализации.

МОЖЕТ ЛИ УКРАИНА РАЗМЕСТИТЬ У СЕБЯ ВОЙСКА США

Разница между заявлениями о покупке ЗРК и размещением иностранных подразделений ПВО очевидна. Первое подразумевает, что военные ВСУ будут управлять иностранной техникой; второе – предполагает нахождение иностранных войск на территории Украины. Возможно, они американские военные будут помогать и в обслуживании техники.

В любом случае возникает вопрос, может ли Украина разместить у себя иностранные войска? Статья 17 Конституции запрещает размещение "иностранных военных баз" в Украине. Рада ежегодно принимает специальный закон даже для простого допуска иностранных солдат к учениям. Однако опрошенные LIGA.net эксперты считают, что размещение войск возможно.

"Я считаю, что для развертывания американских подразделений ПВО есть необходимые политические и юридические основания", – говорит LIGA.net нардеп Слуги народа, глава Комитета Рады по внешней политике Александр Мережко. "Прежде всего США по Будапештскому меморандуму является одной из стран-гарантов нашей безопасности".

По его мнению, силы ПВО в Украине – оправданный и логичный шаг, учитывая российскую агрессию и готовность Кремля к размещению ядерного оружия в оккупированном Крыму. Поскольку Украина "юридически и фактически" находится в состоянии войны с Россией, то "не нужно принимать какой-то специальный закон или менять Конституцию" для размещения тут иностранцев.

Этот вопрос – прерогатива президента как верховного главнокомандующего. Особенно во время войны, – говорит нардеп Александр Мережко

Глава комитета напомнил, что в Конституции речь идет о базах на постоянном основании, а сейчас "говорится только о временном размещении иностранных военных из страны-гаранта нашей безопасности во время войны. "По моему мнению, в условиях войны достаточно решения президента", – добавил он.

"Тут есть вопрос о наличии иностранных военных на территории Украины и в каком формате они будут. У нас же проходят совместные учения, – говорит LIGA.net конституционалист Сергей Панасюк. – Аостоянная локализация у нас запрещена Конституцией, но это никому не мешало размещать военную базу в Крыму".

Он объясняет, что Конституция запрещает постоянную дислокацию военных другой страны в Украине, но можно начать "жонглировать терминами": "Это может быть временная миссия, временные учения или совместная операция… Юридически правильным будет, если КСУ разъяснит положение о военных базах".

Теоретически решение о размещении иностранных войск в Украине могут обжаловать в КСУ, допускает он: "И суд может признать это, допустим, конституционным, а заодно дать исчерпывающий ответ, что нельзя и что именно говорит Конституция о военных базах – что такое военная база, насколько она должна быть временной, сколько на ней должно быть людей и какая там будет техника".

По мнению Панасюка, из-за военной агрессии России КСУ может принять более политическое решение, рассмотрев вопрос не только с юридической точки зрения, а исходя из наличия угрозы.

КСУ может признать конституционным почти любое размещение почти любого контингента войск, пока это не названо базой. А для украинской государственности это является более-менее гарантом того, что Россия не нападет, – говорит конституционалист Сергей Панасюк

Панасюк считает, что представители власти могут инициировать размещение войск под обтекаемой формулировкой, и пока это решение на отменят или не обжалуют в судебном порядке, оно будет действовать: "Конечно, у нас пророссийская оппозиция может пойти в КСУ и начать обжаловать такое решение. Но КСУ может рассмотреть этот вопрос не завтра и даже не послезавтра. Это может длиться годами". При этом он уточняет, что лучший вариант – услышать трактовку КСУ, который должен поставить точку в этом вопросе.

НУЖНО ЛИ ЭТО УКРАИНЕ И ПОЙДУТ ЛИ США НА ТАКОЙ ШАГ

Очевидно, что мотивация Украины в размещении на своей территории американских военных – это не только укрепление двусторонних отношений, но и создание дополнительных гарантий от полномасштабной агрессии со стороны России.

Загороднюк считает, что Украине однозначно нужны американские элементы ПВО – и необходимо найти механизм, как привезти сюда дорогостоящую технику. Однако постоянно размещенные американские войска ей не нужны. Он аргументирует это двумя моментами: первое – конституционным запретом; второе – сложностью механизма их вписывания в систему обороны Украины.

Они будут действовать по замыслу своего командования… Сложно будет понять, при каких условиях они начнут действовать. Это не наши войска, это будут американские войска в Украине. Там будет много вопросов о правовом статусе, но главное – как они усилят нас, – говорит экс-глава Минобороны Андрей Загороднюк

По его мнению, Резников имел ввиду поставку средств ПВО и вместе с ними технической поддержки, обучения и так далее: "Они будут работать над усилением нашей обороноспособности. Их цель – усилить ВСУ. Это будет плюс. Это так же, как сейчас проходят тренировочные миссии. Если это будет такая же миссия по поддержке средств ПВО, то это нормальная тема".

В целом Загороднюк не считает реалистичным присутствие американских военных в Украине: "Нам нужно выстраивать собственные способности. Если любая военная помощь нам помогает в этом – это плюс, если она существует тут для собственных заданий, которые никак не связаны со стратегией военной безопасности Украины – это совсем другой вопрос. И я не думаю, что Украина так будет ставить вопрос, чтобы они тут находились с каким-то своим замыслом. Это и им не нужно, и нам не нужно".

Похожего мнения придерживается и военный эксперт Михаил Самусь. Во-первых, есть сомнения в конституционности такого шага, говорит он LIGA.net. А во-вторых, нет США к этому тоже не готовы.

Нам ПДЧ не могут предоставить, а мы о подразделениях ПВО говорим. А ПДЧ в сравнении с американскими подразделениями ПВО на территории Украины – это вообще ничто, – считает военный эксперт Михаил Самусь

По его мнению, упор необходимо делать на покупке систем противоракетной обороны, поскольку ПВО у Украины есть, и достаточно эффективная: "Украинская промышленность способна создать и средней дальности, и ближней дальности системы ПВО. По противоракетной обороне – ее нужно немедленно закупать в США и, возможно, в Израиле".

"Подразделения ПВО США на территории Украины не нужны, они вызовут только внешнеполитические возражения и внутриполитические дискуссии о конституционности такого шага, и это будет использовано во внутриполитической борьбе", – считает Самусь.

Эксперт-международник Денис Москалик не согласен. Он объясняет LIGA.net, что размещение американских войск ПВО было бы желательным, поскольку Украина находится под постоянной угрозой российской экспансии. Однако это вряд ли произойдет: США не хотят непосредственного столкновения с Россией ввиду своей политики противостояния с Китаем: "В Украине есть надежда, что американцы будут защищать ее, и само их присутствие уже сможет остановить агрессию. Но это маловероятно, пока ситуация на международной арене не изменится".

Самусь также не верит в размещение американских подразделений: это внесло бы дисбаланс в политику Байдена по выстраиванию антикитайской коалиции, где России тоже отведена роль.

Украине нужно убеждать США, что такой сценарий увеличил бы не только нашу, но и общую безопасность, считает Климкин. И что Украина готова последовательно реализовывать совместные проекты: "Но по моей информации из Вашингтона, сегодня американцы не имеют такого доверия к последовательности наших действий и готовности идти до конца".

По его мнению, начать можно с более реалистичных вещей: средств наблюдения, обмена информацией, наращивания совместных тренировок, увеличения присутствия не только военных США, но и других стран.

Разместить батальон морской пехоты где-то в Одессе для тренировки нашей морпехоты. Может быть? Может быть. Это сложные, но реальные вещи. А если мы будем требовать нереального, то потом будет разочарование. И скажите, кому это выгодно? – говорит Климкин

Загороднюк говорит, что предоставление средств ПВО и сил для их поддержки – это политический вопрос, требующий переговоров: "Некоторое время назад они не были готовы на эту тему говорить… Сейчас, насколько я знаю, ситуация такая же. Но дело в том, что некоторое время назад они не были готовы и предоставлять сюда летальное оружие, но все изменилось".

Времена действительно меняются. В мае глава Госдепа Энтони Бликен, отвечая на вопрос о возможности предоставления Украине систем ПВО или размещения тут американских Патриотов, сказал: "Мы будем рассматривать любую просьбу подобного рода. Пентагон является основным партнером Украины, и по мере того, как мы ведем переговоры, мы ищем, какая дополнительная помощь необходима сверх той, которую мы уже оказываем, включая оборудование, которое в нынешней ситуации помогло бы Украине. Этот процесс активно обсуждается".

ГДЕ ЕЩЕ ЕСТЬ ПАТРИОТЫ И АМЕРИКАНСКИЕ ВОЕННЫЕ

17 стран, включая США, имеют в наличии или согласились приобрести систему Патриот: это Нидерланды, Германия, Япония, Израиль, Саудовская Аравия, Кувейт, Тайвань, Греция, Испания, Южная Корея, ОАЭ, Катар, Румыния, Швеция, Польша и Бахрейн.

Самые последние получатели – Румыния и Швеция. Они получили первые компоненты осенью 2020-го и весной 2021-го соответственно.

В Польше, которую Ермак приводил в пример, Патриоты находятся с 2010 года. Переговоры о заходе американских подразделений длились два года. Но затем Варшава решила купить их и для себя. 16 пусковых установок, четыре радиолокационные станции, более 200 ракет и американская система управления воздушной обороной должны прибыть в Польшу до конца следующего года, операционная готовность будет достигнута в 2023-2024 году. Стоимость контракта – $4,7 млрд. Это будет новейшая модификация Патриота.

Страна-член НАТО Турция не получила американские ЗРК, поскольку купила российские системы С-400. Это не понравилось Вашингтону, и там отказались продавать Анкаре оружие.

В некоторых странах системы ПВО управляются местными военными, но есть исключения. В Японии и Южной Корее, имеющих статус основного союзника США вне НАТО, часть Патриотов находится в подчинении как местных ВС, так и дислоцирующихся там американских военных. Украина является кандидатом на этот статус. 

Например, в Южной Корее находятся почти 30 000 американских военных. Американское присутствие там началось во времена корейской войны и сегодня состоит из восьмой армии США, ВВС, ВМС и ССО. За управление системами Patriot там отвечают 2-й батальон 1-го артиллерийского полка ПВО США и 6-й батальон 52-го артиллерийского полка ПВО США. Американские военные действуют там, начиная с 1950-х. Сегодня их целью является поддержка баланса сил в регионе, а также сдерживание или, в случае необходимости, подавление внешней агрессии против Кореи.

Идентичная ситуация складывается и в Японии. Там американские военные оказались во время Второй мировой войны. Сегодня на Окинаве, в частности, находится 38-я артиллерийская бригада ПВО США, управляющая Патриотом. Основные цели США в Японии совпадают с задачами в Южной Корее – поддержание регионального баланса сил, проведение совместных учений и содействие безопасности Японии. Например, Патриоты активизируют, когда Северная Корея проводит ядерные испытания, поскольку иногда ракеты летят в ее сторону.

Читайте также: Резников в Вашингтоне: Нам нужна ПВО, можем разместить войска США в Украине

Владислав Сердюк

журналист LIGA.net
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Украина США пво Patriot военные базы США
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