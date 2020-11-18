Доступная ипотека, "народные лайфхаки" в учебнике по химии. Что надо знать утром
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Доброе утро!
Сегодня среда, 18 ноября. Температура от -1 до +2, курс доллара 28.18
Кабмин затеял полезное дело. В Украине появится госкомпания, которая будет кредитовать население для покупки жилья под 5-7%. Если это будет рабочий механизм, то и банкам придётся снизить аппетиты, чтобы не остаться без клиентов. Больше по ссылке.
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Це смішно і страшно водночас. Ми давно знали, що з сучасністю та науковістю в українських підручниках – біда. Але нас щоразу вміють дивувати! Цього разу – це шкільний підручник з хімії за 9 клас. Там написано, що сода має профілактичні та лікувальні властивості при онкозахворюваннях! А знаєте, що за авторитетне джерело використали автори підручника? Сайт Всеукраїнської асоціації пенсіонерів. Більше за посиланням.
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