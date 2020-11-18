Доступная ипотека, "народные лайфхаки" в учебнике по химии. Что надо знать утром

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Сегодня среда, 18 ноября. Температура от -1 до +2, курс доллара 28.18

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Доступна іпотека. Мінфін створить спеціальну фінкомпанію

Кабмин затеял полезное дело. В Украине появится госкомпания, которая будет кредитовать население для покупки жилья под 5-7%. Если это будет рабочий механизм, то и банкам придётся снизить аппетиты, чтобы не остаться без клиентов. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. У шкільний підручник з хімії вставили "народні лайфхаки" із сайту Асоціації пенсіонерів

Це смішно і страшно водночас. Ми давно знали, що з сучасністю та науковістю в українських підручниках – біда. Але нас щоразу вміють дивувати! Цього разу – це шкільний підручник з хімії за 9 клас. Там написано, що сода має профілактичні та лікувальні властивості при онкозахворюваннях! А знаєте, що за авторитетне джерело використали автори підручника? Сайт Всеукраїнської асоціації пенсіонерів. Більше за посиланням.

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