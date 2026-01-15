Формула реальной антикоррупции: почему институтов мало для победы над системой

Последние несколько лет я, по мере возможностей, старался понять, почему некоторым странам удалось преодолеть коррупционные кризисы, а нам нет. Ниже я очень кратко изложу итоги своих исследований.

1. Борьба с коррупцией у нас свелась исключительно к двум вещам: создание антикоррупционных органов и калькирование правильных мировых практик без какого-либо понимания, почему эти практики и институты работают или не работают в мире.

У нас сложилась парадоксальная ситуация: с точки зрения законодательства мы мало чем уступаем наименее коррупционным странам мира. Но при этом остаемся очень коррупционной страной.

2. Борьба с коррупцией во всем мире сводится к примерно такой формуле: пакт элит + нулевая точка (отправная точка, являющаяся границей отсечения старых проблем) + доверие к правоохранительной системе, борющейся с коррупцией + культура публичного осуждения + неотвратимость наказания.

Читайте также НАБУ опубликовало видео обысков у Тимошенко и аудио "договоренностей" с нардепами

3. Что такое пакт элит? Это всегда договоренность первого лица государства с определенным кругом влиятельных людей. В Португалии Салазара это была договоренность с правящей верхушкой, Саакашвили располагал договоренностью с Бендукидзе, министром внутренних дел, прокурором и еще несколькими людьми. В Японии это был консенсус верхушки правящей партии. Одним словом, это всегда договоренность относительно небольшой группы людей, причастной к власти, но готовой бороться с коррупцией.

4. Очень важной при этом является нулевая точка. Где-то это так называемая "нулевая декларация" и налоговая амнистия, где-то это закон о ворах в законе. Но нулевая точка носит важнейшую функцию: человек получает право очиститься от прошлого, понимая, что его (ее) не будут догонять за грехи двадцатилетней давности. Остальные пункты, думаю, не нуждаются в объяснении.

5. Какие обязательные элементы реальной борьбы с коррупцией?

– Коррупция – это всегда схема. Просто для понимания. Перед 2022 годом в Институте будущего мы вместе с Игарем Тышкевичем закончили большое исследование коррупции на таможне. Так вот, наша таможня, что составляет не менее 10% всего коррупционного оборота, – это всего 12 схем, которые можно минимизировать за 1-3 года.

80% коррупции Украины – это примерно 100 схем, их, при желании, можно преодолеть в относительно короткий промежуток времени.

Но у нас нет на сегодня государственного аналитического центра, который бы выявлял эти схемы и давал выводы, что с этим делать, и мониторил бы создание новых схем. По логике – это должны быть НАПК и Счетная палата. Но их роль явно меньше, чем это могло бы быть.

Читайте также НАБУ и САП под ударом. Антикоррупция как многократные грабли украинской власти

– Очень простая налоговая система с микроскопическим вмешательством чиновника. Потому что плохая налоговая система является одним из главных источников коррупции во всем мире. Наша налоговая система и система администрирования налогов является непосредственным источником коррупции и злоупотребления всех силовиков при открытии уголовных производств. И здесь вопрос не в ФОП, а в целостной, очень сложной и нелогичной налоговой системе Украины.

– Скандал равен реформе. Борьба с коррупцией предполагает регулярные скандалы, что должны завершаться обязательной работой над ошибками. Проще говоря, если мы знаем, что Prozorro давно перестало быть панацеей для госзакупок, нужно его менять, а не держаться за него, как за священную корову.

– Есть еще два важных элемента: доверие к правоохранительным органам (у нас не превышает 30%) и культура неприятия коррупции даже ad hoc. У нас ad hoc сведен к фанатскому движению (свои честные правоохранители и чужие продажные).

Читайте также Украинцы второй год подряд больше всего доверяют ВСУ среди силовиков – опрос

Вместо вывода: нынешняя система борьбы с коррупцией – это прежде всего "прореживание" элит без создания новых правил игры (возвращаемся к формуле из п.1).

Как результат: общество дает мандат на это "прореживание" без веры, что что-то изменится, а элиты не готовы к изменениям.

К сожалению, пока это замкнутый круг.

Можно ли преодолеть 90% коррупции за 5 лет? Безусловно, да. Просто нужно хорошо проанализировать формулу борьбы с коррупцией и воплотить ее в жизнь.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net