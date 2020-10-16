ДТЭК против энергорегулятора, в Украине продали первый спиртзавод. Что надо знать утром

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ДТЭК против энергорегулятора. Лоббизм депутатов до ГБР довел

В Украине идет борьба, достойная экранизации. Я бы назвал сериал "Мегаватты". Фабула простая – энергетический холдинг олигарха пытается захватыватить абсолютный контроль над отраслью. Последний бастион – независимый регулятор. Против него брошены все силы – крупнейший телеканал, свои депутаты, лояльные эксперты. Члены регулятора не сдаются, и уже 10 месяцев держат осаду. Но последняя атака заставила их искать справедливости в Государственном бюро расследований. Впервые в истории члены регулятора подали в правоохранительные органы заявления на депутатов, обвиняя их в лоббизме в интересах ДТЭК. Вот такое кино прямо сейчас Ринат Ахметов "снимает" в Украине. Больше по ссылке.

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В Украине продали первый спиртзавод. Кто купил и за сколько

Свершилось. В Украине приватизировали первый спиртзавод. Конечно, есть нюансы. Во-первых, небольшая цена – мене $2 млн. Во-вторых. отсутствие конкуренции. Мощности в Немирове купила компания группы Nemiroff, которая давно работала именно с этим предприятием. Но позитив перевешивает. Приватизация заводов Укрспирта означает конец коррупции, которая сопровождала госконцерн с момента основания. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech.

Деньги из облаков. Сможет ли Украина заработать миллиарды долларов на дата-центрах

За два месяца четыре крупные компании заявили о планах построить в Украине дата-центры. Общая сумма заявленных инвестиций – $2,2 миллиарда. С одной стороны, такие намерения выглядят логично: в Украине много дешевой энергии, хорошие IT-специалисты и зеленый свет от государства на проекты ЦОДов (по крайней мере, на словах). Но если присмотреться внимательно, оказывается что до реализации планов еще далеко. Сможет ли Украина стать новой Серверной Европой и заработать на этом миллиарды долларов – читайте в нашем материале. Больше по ссылке.

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