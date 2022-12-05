Эпоха Бубки (не) закончилась. Как выгнать "коллективного суркиса" из украинского спорта

Если бы не полномасштабное вторжение России в Украину, этого текста могло бы и не быть. Потому что Сергей Бубка спокойно переизбрался бы на очередной президентский срок в Национальном олимпийском комитете (НОК), а бывшие члены запрещенной теперь ОПЗЖ Григорий Суркис и Нестор Шуфрич еще четыре года носили бы значки членов НОК.

Общественный резонанс поднял проблему, которая цементировалась все годы независимости Украины: когда приоритетом для государства в спорте являются медали, а не массовость. А спортсмены без четкой социальной позиции формируют закрытую касту избранных и на десятом месяце большой войны не имеют ничего против экс-регионалов в руководстве спортивных федераций.

"Спортсменов воспитывают в парадигме: у тебя есть где тренироваться и что поесть; выиграешь медаль – получишь деньги и квартиру", — говорит LIGA.net баскетболист и двукратный чемпион НБА Станислав Медведенко.

Изменить украинский спорт могут только два фактора – общественное давление и политическая воля Офиса президента, уверены собеседники LIGA.net.

"Президент должен понимать, что после войны нужно строить новую страну. И общество не даст работать подобным элементам", — говорит LIGA.net Стелла Захарова, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике.

Как устроен НОК, откуда взялся "культ Бубки" и можно ли спасти украинский спорт (спойлер – шанс еще есть): разбор LIGA.net.

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БУБКА. ПОЧТИ "ВЕЧНЫЙ" ПРЕЗИДЕНТ

17 ноября генассамблея НОК Украины прошла в онлайн-режиме. На фоне хромакея председательствовал президент НОК Сергей Бубка, который 28 февраля уехал из Украины как "беженец" (это при том, что Бубке – 58 лет).

На начало великой войны Бубка отреагировал лишь 4 марта, заявив, что "на нашу землю пришла беда". Позже он называл российскую агрессию "катастрофой", а также заявил, что "война должна прекратиться".

"Давайте откровенно – сейчас Бубку мало что связывает с Украиной", – говорит LIGA.net экс-министр молодежи и спорта (2014-2019) Игорь Жданов.

Еще в 2005 году в интервью одному из московских изданий жена Бубки признавалась, что супруги "разрываются" между тремя городами: Донецком, Киевом и Монте-Карло, где у них "давно есть квартира".

Донецк оккупирован, а в Киеве Бубку не могли найти в начале полномасштабного вторжения, он не отвечал на звонки.

На сообщения и звонки LIGA.net Бубка также не ответил.

"Для меня поведение Бубки – это красная черта, – говорит LIGA.net Георгий Зубко, президент федерации хоккея. – Девять дней [большой] войны, а он молчит… А его спортивные достижения позволяют это нивелировать".

Если бы Бубка захотел – остался бы на посту президента НОК, убеждены собеседники LIGA.net. Он руководил олимпийским центром в последние 17 лет – с 2005-го. Все это время был единственным и безапелляционным кандидатом.

СПРАВКА. В 2005 году Бубка заменил Виктора Януковича на посту президента НОК. На кресло претендовали четверо, но в последний момент двое сняли кандидатуры – Валерий Борзов, в то время член фракции СДПУ(о), и Иван Федоренко, возглавлявший в 1980-1997 годах спортивное общество "Динамо". В 1998 году, когда братья Суркисы установили окончательный контроль над ФК "Динамо", Федоренко уже являлся президентом НОК. Настало время, когда НОК возглавляли ставленники властных кланов, говорит LIGA.net спортивный журналист Валентин Щербачев.

Но Бубка решил уйти. Причем официально об этом даже не объявил. Окончательно это стало понятно, когда на сайте НОК был опубликован список кандидатов в президенты. Бубки среди них не было.

Бубке было пора сдавать полномочия, говорит LIGA.net Щербачев.

Похоже, это понял и сам Бубка. С одной стороны, недвижимость в Монако и место в исполкоме Международного олимпийского комитета. С другой – нечеткая политическая позиция в условиях полномасштабной военной агрессии РФ. "Он может бояться, что к нему постучатся в дверь [правоохранители]", – объясняет LIGA.net собеседник в руководстве НОК.

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КУЛЬТ БУБКИ

Наследником Бубка избрал Вадима Гутцайта – министра спорта и президента федерации фехтования. "Это креатура Бубки", – говорит Щербачев.

Гутцайт получил запрос LIGA.net на комментарий и попросил список вопросов. Позже пресс-служба министра пообещала "найти время в графике", но к моменту выхода материала так его и не нашла.

Единственным реальным конкурентом Гутцайта был Жан Беленюк, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и нардеп от Слуги народа.

"Появился общественный запрос на изменения и возможность подать адекватную кандидатуру вне договорняка", – рассказывает Зубко.

Но сценарий избрания преемника Бубки был заранее расписан, и генассамблея НОК напоминала заседание центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза.

"Передача должности от Бубки к Гутцайту – это заранее запланированное действие, – говорит LIGA.net Стелла Захарова, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике. – Потому что в НОК остается старая команда, где каждый повязан друг с другом".

Первые два часа генассамблеи НОК участники потратили на слова благодарности Бубке. Создавалось впечатление, что сейчас Бубка объявит о решении остаться президентом, и никто особо не будет против.

Как устроен НОК – читайте подробно в спецпроекте: Империя Бубки. Как устроен Национальный олимпийский комитет Украины

Перед голосованием за президента был утвержден новый состав НОК из 174 членов. Среди них: 88 представителей спортивных федераций (по два от каждой) и 27 представителей региональных отделений.

"Большинство руководителей региональных отделений – это люди, которые, скорее всего, в свое время были поставлены президентом и его партнерами", – говорит LIGA.net Жан Беленюк.

Также по протекции Бубки членами НОК стали пять представителей комиссии атлетов. И по отдельному его представлению в состав НОК было избрано 39 человек, которые "способствуют развитию и пропаганде олимпизма в Украине". Устав НОК позволяет выдвигать неограниченное количество таких "способствующих".

"Это очень размытая категория, под которую можно вписать кого угодно, – констатирует LIGA.net Беленюк. – Нам сообщили, что Бубка звонил по телефону некоторым людям и приглашал стать членом НОК, но люди не хотят об этом публично говорить".

"Они размывали голоса, чтобы иметь убедительное большинство для принятия нужных решений", – добавляет Зубко. Он тоже был избран членом НОК, но после скандала подал заявление о выходе.

В частности, по представлению Бубки в состав НОК был избран Григорий Суркис. Также Бубка лично просил генассамблею включить в новый состав Нестора Шуфрича как президента федерации стрельбы из лука. Федерация не успела подать кандидатуру Шуфрича в установленные уставом сроки, но Бубка оправдал это войной и логистическими сложностями.

Просьба Бубки была удовлетворена почти единодушно.

Никто также не протестовал против включения в состав НОК министра Кабинета министров Олега Немчинова, экс-министра здравоохранения Ильи Емца и заместителя министра образования и науки Андрея Витренко.

СПОРТИВНЫЕ ФЕОДАЛЫ

Национальный олимпийский комитет Украины – это советский рудимент. В Советском союзе была государственная модель управления спортом: полная подчиненность, руководители НОК назначались сверху.

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Когда Советский союз распался – государственное финансирование в необходимых размерах прекратилось и система сломалась. Поэтому украинские власти, по примеру России, назначали олигархов и бизнесменов, ответственных за направления спорта, рассказывает LIGA.net экс-министр Жданов.

За пиарные виды спорта (такие, как футбол или баскетбол) была настоящая конкуренция, потому что бизнесмены не только вкладывали, но получали бонусы, в том числе репутационные. А вот заниматься маленькими федерациями власти фактически принуждали.

"Часто Леонид Кучма приглашал к себе и говорил: "Ты будешь заниматься этим спортом, а ты – этим", – вспоминает в разговоре с LIGA.net бывший топ-функционер НОК.

При распределении учитывался фактор, кто каким спортом занимался в юности. К примеру, Шуфрич имеет звание мастера спорта СССР по стрельбе из лука.

Так и была создана существующая до сих пор гибридная феодальная система, говорит LIGA.net украинский баскетболист Станислав Медведенко.

"Это система работы после дремучей совдепии, – рассказывает LIGA.net Захарова. – Когда я вернулась в Украину (в 1989-97 годах жила в Швеции. – Ред.), чтобы делиться своим опытом в спорте, я столкнулась с ветряными мельницами. Эта система захлестывала людей, желающих поднять спорт на европейский уровень".

Апогеем системы стал 2002 год, когда в лучших традициях авторитарных режимов НОК возглавил тогдашний премьер-министр Виктор Янукович. Он сделал спорт важнейшим элементом президентской кампании-2004.

"Когда президентом НОК выбирают премьера – это свидетельство жесткого админресурса, – констатирует Жданов. – Просто тогда эту тему никто не поднимал. Потому что спортсмены были убеждены, что раз во главе НОК стоит премьер – значит деньги тоже будут".

Несмотря на проигрыш Януковича на выборах-2004 и Оранжевую революцию, влияние "донецких" никуда не исчезло. Поэтому в 2005 году победа тогдашнего члена Партии регионов Бубки была закономерной и единодушной.

"На первых порах Бубка за счет авторитета не дал развалиться олимпийскому движению, – вспоминает Жданов. – Но не было развития. Была стагнация и брежневская "стабильность". Особенно в последнее время".

НОК очень сильно зависел от бюджетных средств, хотя возможности общественной организации и авторитет Бубки позволяли принести гораздо больше спонсорских плодов, убеждена Захарова.

"В развитом мире НОКи не сидят за счет бюджетных средств. А у нас сидит, – говорит Захарова. – И эта зависимость привела к разрушению спорта. Пошло разделение на своих и чужих, хорошо отзываешься – дам деньги, плохо – не дам".

Спортивные федерации зависят от Минспорта и НОК. Некоторые – полностью.

По словам Зубко, федерация хоккея получает из государственного бюджета около 15% потребностей. "Мы самодостаточны и смогли сформировать группу помогающих людей, – объясняет он. – Но не всем так повезло. Есть федерации, которые получают от государства до 80% от потребностей".

"Федерации не могут конфликтовать с Министерством, ведь у них тесное сотрудничество, – соглашается Беленюк. – То есть руководителя НОК выбирают люди, работа которых напрямую связана с Минспорта".

"Я общался со многими президентами федераций. Их логика проста: "Нам еще работать с этим министром и получать деньги", – говорит Жданов.

Если у министра конфликт с федерацией, он может лишить финансирования вид спорта, и именно Министерство контролирует почти все средства через ГП Укрспортобеспечения, объясняет Медведенко: "То есть эта система работает так, что без проблем лишается всех инакомыслящих".

Так что у чиновников НОК, выбиравших нового руководителя, было две опции: проголосовать за министра спорта и оставить все как есть, или же – пойти против министра, от которого зависит, сколько средств получат их спортсмены.

"Я когда пришел в министерство, увидел, сколько регионалов в руководстве федераций и НОК, – вспоминает Жданов. – Но как должностное лицо не имел права вмешиваться в деятельность общественных организаций. Мне пришлось работать с теми, кого федерации избрали. Другого пути не было".

Для Шуфрича и других экс-регионалов НОК инструмент легализации. "Если ты приезжаешь в Европу со значком члена НОК, тебя не воспринимают как коррупционера и эксрегионала, – считает Зубко. – Ты уважаемый человек".

"Для федераций политическое прошлое или сомнительная репутация руководителей не имеют никакого значения. Для них главное, чтобы человек давал деньги", – объясняет Жданов.

Та же парадигма и у спортсменов. "Спортсмен не хочет идти на конфронтацию, ему нужны деньги на соревнования, – говорит Зубко. – Только такие, как слишком самодостаточный Андрей Шевченко, смогли выйти и заявить прямо (о выходе из НОК. – Ред. ). А большинство, к сожалению, заложники".

Справедливости ради стоит напомнить, что на выборах в 2004-м Шевченко агитировал за Януковича, но позже признал, что ошибся.

СИСТЕМА ЧЕМПИОНОВ И СЛОМАНЫХ СУДЬБ

В настоящее время федерации финансируются в зависимости от медального зачета. Эта система заточена в первую очередь на индивидуальные виды спорта.

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"Легче и дешевле подготовить одного-двух спортсменов, – объясняет Медведенко. – Тренер не заинтересован в развитии массового спорта, потому что для отчетов нужен результат. Поэтому у нас существует закрытая система избранных и, как результат, сильные индивидуальники, а командные виды спорта – нигде. В спорте остаются единицы – других система выталкивает на разных этапах".

Медведенко убежден: проблема системы – не в персоналиях: "Поставь не Гутцайта, а другого человека – система будет работать так же. Бенефициары этой системы не меняются все годы независимости".

НОК должен заниматься развитием массового спорта, чего при нынешней модели не происходит. Но реформа спорта должна идти сверху. "В кабинетах власти должны понять, что от спорта выиграет не только престиж страны, но и ее экономика и обычное население", – говорит Медведенко.

Он приводит простой пример актуальности развития массового спорта: чем больше обычных людей занимаются спортом и физически активны (речь не только о профессионалах) – тем меньше государство тратит на оздоровление и тем больше доля экономически активного населения.

По мнению Медведенко, государство должно делать акцент на командных видах спорта и развитии клубной системы, а не как сейчас – на индивидуальных видах и коммунальных заведениях. В этом он видит главную проблему украинской системы спорта, которая будет кровоточить независимо от того, кто является руководителем НОК – Гутцайт, Беленюк или кто-то другой.

По его словам, спортсмен-индивидуалист – это человек, который по полгода закрыт на базе и готовится к соревнованиям. И часто даже не знает, что происходит в мире. Поэтому у него часто не очень широкий кругозор.

"Их воспитывают в парадигме: у тебя же есть где тренироваться и что поесть; выиграешь медаль – получишь деньги и квартиру, – говорит Медведенко. – Эта система продуцирует чемпионов и поломанные судьбы".

Узкий кругозор и полный государственный контроль воспитывает спортсменов, которые не могут выйти и заявить о своей гражданской позиции.

Украинская спортивная молодежь должна быть по-хорошему агрессивнее и понять, что, кроме них, никто ничего не изменит, убежден Щербачев: "Да, кто-то может иметь поддержку федерации и может себе позволить достичь спортивных высот. Но надо думать о будущем. Потому что завтра вы уйдете, а новое поколение придет на те же руины".

Самоочищение федераций и НОК, по мнению Жданова, возможно только при одной модели: все спортсмены вдруг станут высоконравственными людьми и не захотят, чтобы их вид спорта развивал человек с сомнительной репутацией. Но такой сценарий он считает маловероятным.

Эту модель может изменить только политическая воля президента Украины, считает Захарова: "Он должен понимать, что после войны нужно строить новую страну. И общество не даст работать подобным элементам".

Война – это огромный шанс выйти из стагнации, добавляет Щербачев. "Из-за общественной огласки такие, как Суркис, поняли, что они не нужны никому даже в спорте, который они десятками лет использовали для собственного имиджа, – объясняет он. – Но все равно в НОК остаются лица, которые этого не поняли. Они рассчитывают, что все успокоится и они продолжат жить в этой системе".

Похоже, Банковой сейчас не до изменений в спорте. "Мы вообще были не в курсе этих выборов [президента и членов НОК]. Они там сами по себе", – убеждает собеседник LIGA.net в руководстве Офиса президента.

Еще одной лакмусовой бумажкой являются слова Елены Говоровой, советницы руководителя ОП Андрея Ермака. За несколько дней до избрания нового президента НОК она заявила, что преемник "должен продолжать и развивать сделанное командой Сергея Бубки".

На сегодняшний день Минспорта, НОК и федерации – это по сути одна система, которая распределяет между собой средства с размытой ответственностью, говорит Медведенко: "И то, что Гутцайт является одновременно министром, президентом НОК и руководителем федерации фехтования – лучше всего иллюстрирует состояние системы".

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