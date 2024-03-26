Дональд Трамп может во второй раз после 2016-2020 годов возглавить Белый дом. Это означает для Евросоюза больше собственных инвестиций в безопасность и меньше предсказуемости в отношениях с США.

"Уже первый термин Трампа был непредсказуемым и опасным. Боюсь, второй будет хуже. Не секрет, что он часто действует в интересах Кремля, крепко держит в руках часть Республиканской партии", – объясняет LIGA.net депутат Европарламента от немецких Зеленых, депутат Бундестага (2009-2013) Виола фон Крамон-Таубадель.

Хаос в отношениях лидеров ЕС с Трампом прогнозирует LIGA.net и старшая научная сотрудница барселонского Центра международных отношений CIDOB Кармен Клаудин: "Трансатлантические отношения будут под большой угрозой в худший момент с 1945-го, а европейской безопасности будут угрожать аппетиты россиян".

Париж хочет возглавить защиту Центральной Европы и помощь Украине, а Берлин, хотя дает больше всего в ЕС оружия и денег Киеву, все больше отвлекается на внутренние экономические проблемы, говорит брюссельский эксперт Роланд Фройденштейн.

LIGA.net разбиралась, какие риски для Европы может принести потенциальное второе президентство Трампа и как ЕС готовится к этому.

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Без денег – нет защиты. Пойдет ли Трамп на шантаж ЕС

Возвращение Трампа ослабит репутацию и военные возможности НАТО, считает Крамон-Таубадель. Но именно это и стимулирует ЕС взять безопасность нынешних и будущих членов в свои руки.

Трамп и дальше будет колебаться между заявлениями, что НАТО устарела и что союзники делают мало, говорит депутат Европарламента.

"ЕС не может сидеть сложа руки и позволять американцам решать судьбу Европы каждые четыре года. Наша безопасность слишком важна, чтобы ее передать политикам других стран. Независимо от того, кто станет президентом США в 2024 или 2040 годах, ЕС должен быть в состоянии защищаться", – говорит она.

Поэтому в ожидании Трампа страны Евросоюза пересматривают готовность своих армий к возможной войне, объясняет LIGA.net директор программ безопасности в Украинской призме Анна Шелест. В Брюсселе формируют новую стратегию оборонного производства.

Несколько стран ЕС – лидеры по экспорту оружия.

Иллюстрация – Дарья Дмитренко/LIGA.net

Многое в отношениях США и Европы при Трампе будет зависеть от того, кого он назначит на должности руководителей Пентагона и Госдепа. И от того, насколько это будут самостоятельные фигуры.

"Во время первого срока именно эти чиновники и сдерживали желание Трампа выйти из НАТО. Конгресс тогда принял закон, что президент не может вывести США из Альянса. В американской системе достаточно предохранителей", – напоминает Анна Шелест.

Законы требуют одобрения Конгресса для выхода из НАТО, но не остановят президента, если захочет вывести свои войска из Европы или откажется защищать союзников в случае агрессии, пишет The Economist.

Переправка танков Leopard-2 во время учений НАТО в Польше, 5 марта 2024 года. Около 90 000 военных Североатлантического союза участвуют в крупных европейских учениях, продолжающихся с 22 января по 31 мая (Фото: EPA-EFE/Adam Warzawa POLAND OUT)

Трамп превращает проблемы НAТО в рэкет: нет денег – нет защиты. 10 февраля он фактически призвал Россию напасть на тех союзников в Европе, которые тратят на оборону менее 2% ВВП.

Иллюстрация – Дарья Дмитренко/LIGA.net

Но на самом деле расходы на оборону в Европе начали расти. В 2014 году показателя в 2% от ВВП достигли лишь три члена Альянса, сейчас таких уже 10, и ожидаются еще 17 до конца 2024-го, пишет El Pais.

Иллюстрация – Дарья Дмитренко/LIGA.net

"Инвестиции в оборону растут. К сожалению, ЕС действует медленнее, чем Россия наращивает производство", – считает Крамон-Таубадель.

Проблемы обороны в Европе скапливались годами.

"Теперь процесс вооружения пошел вперед. В ЕС приняли стратегические решения. Их нельзя вдруг остановить. Если Трамп пойдет на изоляционизм, это ускорится. Увидим коалицию в Европе, которая будет усиливать сотрудничество под зонтиком ЕС, а не НАТО", – прогнозирует Шелест.

Потребность укреплять оборону постепенно усваивается в Европе, говорит Крамон-Таубадель. Не так быстро, как хотелось бы, но сам факт того, что ЕС уже наращивает производство оружия – хорошо.

Как Европа просыпается после летаргического сна

Перспектива возвращения Трампа имеет одно положительное последствие – стряхнула страны ЕС, которые возлагались на вечный зонтик США, говорит Кармен Клаудин: "Это пробуждение задало вопрос европейской безопасности и обороны, независимо от США. На этот раз, надеюсь, будут серьезные дискуссии и существенные результаты".

Уже есть многомиллионные инвестиции в расширение производства оружия. Но многие производители в ЕС – частные компании. Спрашивают правительства: готовы ли те на быстрые инвестиции для запуска новых линеек, добавляет Шелест: "Это то, что США сделали еще год назад".

"Европейские компании спрашивают о гарантиях дальнейших заказов и длительных контрактах. Смогут ли потом это оружие экспортировать, если война в Украине завершится? Потому что купят оборудование, инвестируют большие деньги, и что дальше? Помимо ценностей и желания помочь, дело упирается в коммерцию", – объясняет Шелест.

Путин – отдаленная военная угроза Италии или Испании, хотя РФ близка к странам Балтии или Польши. Но география размывается: все уязвимы перед россиянами в разных сферах – энергетической, миграционной, из-за подкупа политиков, вмешательства в выборы.

Военные учения НАТО в Польше, 2024 год (Фото: EPA-EFE/Marcin Bielecki POLAND OUT)

"Лучший пример – Венгрия, которая считает, что не имеет угроз, но ближе к России, чем Испания или Италия. Москва работает с политиками разных стран, вне географии", – говорит Шелест.

Хотя нельзя исключить агрессии, Россия пока не может атаковать НАТО, потому что увязла в Украине, говорит El Pais директор офиса Королевского института Элькано в Брюсселе Луис Симон.

В случае победы Трампа на выборах риск нападения более вероятен, добавляет Альбрек. Он был директором Центра НАТО по контролю над вооружением, разоружением и нераспространением оружия.

Европа готовится к нападению России на случай, если Москва достигнет целей в Украине, говорит Крамон-Таубадель: "Это инвестиция в нашу безопасность. Если ЕС заплатит за оружие для Украины, выстроит военные производственные линии, закупит оборудование, лучше будет нам самим".

Новые лидеры. Франция или Германия?

Началась ли в ожидании Трампа борьба за лидерство между ведущими странами Европы? Со стороны может показаться, что да.

The Telegraph, ссылаясь на источники в Елисейском дворце и Бундестаге, пишет о спорах между лидерами двух крупнейших стран ЕС – Эмманюэлем Макроном и Олафом Шольцем: "У Берлина экономическое лидерство в ЕС, у Парижа — стратегическое. Границы размыты, и есть попытки зайти на территорию друг друга".

Хотя канцлер Шольц и повторяет, что Германия дает больше всего в Европе оружия Украине, самого эффективного пока не дала. "Это ежедневно стоит жизнь украинцам и продолжает войну. Отговорки об отправке Taurus – пример", – комментирует политику немецкого правительства депутат Европарламента Крамон-Таубадель.

Немцам прежде всего важно показать, что они действуют в коалиции, они не одиноки, что они не провоцируют россиян, убеждена Шелест.

Но и Макрон, хотя говорит правильные вещи, не доказал, что готов действовать.

Франция Макрона действительно имеет наполеоновские амбиции по безопасности Европы, где хочет играть ведущую роль. "Однако Париж не может ни сам, ни с Берлином в политическом и смысле безопасности вести за собой весь ЕС, нужна коалиция", – говорит LIGA.net аналитик безопасности, основатель платформы Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштейн.

В последнее время Макрон сознательно проводит все более четкую политику поддержки и защиты Центральной Европы, считает Фройденштейн. Для достижения результата он нуждается в поддержке восточного фланга ЕС – стран Балтии, Польши, Болгарии, Румынии.

Военные учения НАТО в Польше, 2024 год (Фото: EPA-EFE/Marcin Bielecki POLAND OUT)

Военная помощь Украине сейчас скорее решается в разной степени в каждой стране Европы в отдельности, подчеркивает Шелест.

Например, Чехия инициировала "сбор по всему миру" средств на артснаряды для Украины – их будут покупать у третьих стран. Дания передала Украине все самоходные артиллерийские установки Caesar, которые у нее были. Эстония – все свои 155-миллиметровые гаубицы. "Но о подобных решениях вряд ли мы услышим от французов или немцев, – добавляет Шелест. – Из-за политики, а не исходя из оценки рисков безопасности".