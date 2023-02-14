В штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось девятое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины (более известной как Рамштайн). Что касается самолетов – новостей у западных партнеров нет. Но министры оборон США и Польши намекнули, что табу на истребители не вечно. Главный вызов встречи – усиление противовоздушной обороны Украины.

"Ракетные атаки из-за дефицита ракет стали значительно реже. А враг, по данным нашей разведки, намерен существенно увеличить интенсивность применения авиации на переднем крае", — говорит LIGA.net Федор Вениславский, член оборонного комитета Рады и представитель президента в парламенте (фракция Слуга народа).

Чем закончился очередной Рамштайн – в кратком обзоре LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Самым ожидаемым пунктом порядка Рамштайн-9 были истребители для Украины. Министр обороны Алексей Резников перед заседанием показал журналистам нагрудный платок цвета хаки, на котором был изображен чертеж самолета.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что самолеты будут предметом обсуждения на Рамштайне, однако "вопрос авиации сейчас не самый актуальный". Никаких новостей об истребителях не смог рассказать и министр обороны США Ллойд Остин после заседания.

"Но это постоянная дискуссия. У нас продолжаются консультации между членами Альянса относительно типа систем, которые члены Альянса должны поставить Украине.., – сообщил Столтенберг. – Тип поддержки, которую мы оказываем Украине, менялся и развивался со временем. И он будет продолжать изменяться и развиваться по мере развития этой войны".

Вторым пунктом заседания стало развитие "танковой коалиции". Остин в начале встречи сообщил, что танки Украине должны передать восемь стран: Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания, Нидерланды. Он также напомнил, что США, Чехия и Нидерланды совместно передают более 90 танков Т-72 в дополнение к решению Польши предоставить свои модернизированные Т-72.

Читайте также: Нидерланды вместе с Германией и Данией закупают для Украины 100 танков Leopard 1

"Мы получили понимание, что вопрос танков решены на 100%, и те страны, которые ранее занимали осторожную позицию, готовы включаться в этот процесс, – говорит LIGA.net Федор Вениславский". – И танки будут в Украине в марте, а их максимальное количество поступит на вооружение до конца марта".

По его словам, на Рамштайне также были проработаны вопросы поставки запчастей в танки Leopard, что позволит Вооруженным силам Украины эффективно их эксплуатировать. "Танковая тема полностью нас удовлетворяет", – считает Вениславский.

Еще одним важным пунктом, по словам Резникова, было формирование запаса прочности по боеприпасам.

"Война в Украине потребляет огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников, – сказал Столтенберг 13 февраля. – Текущий уровень расходов Украины на боеприпасы в разы превышает уровень нашего производства. Это создает нагрузку на нашу оборонную промышленность".

По словам генсека, сейчас происходит гонка логистики, поэтому Украина должна получить ключевые средства, такие как боеприпасы, горючее и запчасти, "прежде чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя".

Поэтому Пентагон уже пытается увеличить производство артиллерийских снарядов на 500% в течение двух лет, подняв производство боеприпасов до уровня, которого не было со времен Корейской войны, сообщает The New York Times.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкий оборонный гигант Rheinmetall начинает самостоятельное производство 35-мм снарядов для самоходной зенитной установки Gepard.

СПРАВКА. Еще летом 2022-го Швейцария отклонила запрос Германии на передачу Украине боеприпасов для Gepard, сославшись на законодательство, запрещающее реэкспорт вооружения, производимого мощностями Швейцарии. В то же время внутри страны все громче Еще летом 2022-го Швейцария отклонила запрос Германии на передачу Украине боеприпасов для Gepard, сославшись на законодательство, запрещающее реэкспорт вооружения, производимого мощностями Швейцарии. В то же время внутри страны все громче раздаются голоса к изменениям в политике нейтралитета, которые позволили бы поставлять Украине оружие и боеприпасы, изготовленные Швейцарией.

Читайте также: "Снаряды закончатся через дни в случае войны с РФ". НАТО хочет увеличить запасы боеприпасов

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Очередная встреча в формате Рамштайн прошла в "критическое время", и в ближайшие недели многое решится, считает Остин. Ведь прогнозируемое новое наступление россиян, по мнению Столтенберга, уже началось.

Неназванный западный чиновник сообщил Financial Times, что международная коалиция должна сосредоточиться на способности Украины защищать воздух, чего можно добиться благодаря системам ПВО, оснащенным соответствующими боеприпасами.

СПРАВКА. В конце января президент США Джо Байден заявил, что его администрация не будет предоставлять американские F-16. И хотя Британия заявила, что готова начать обучение украинских пилотов, она не сможет самостоятельно поставлять истребители Typhoon или Tornado, сообщает NYT. Оба самолета были совместными проектами с Италией, Испанией и Германией, и экспорт в Украину потребует согласования с другими странами. Как и Байден, канцлер Германии Олаф Шольц выступает против поставок Украине истребителей.

"Истребители не являются и не будут такими же боеспособными против российских воздушных сил, как интегрированная система противовоздушной обороны", – заявил западный чиновник в комментарии FT.

Остин напомнил, что США, Германия и Нидерланды поставят Украине системы противовоздушной обороны американского производства Patriot. Франция же с Италией обязались предоставить французско-итальянские системы противовоздушной обороны SAMP/T. Кроме того, в ближайшие месяцы Германия поставит Украине еще две системы ПВО IRIS-T.

Сейчас вопрос наличия у Украины эффективной системы ПВО – номер один для западных партнеров, объясняет Вениславский. Причем акцент на системах, которые помогут эффективно противодействовать российской авиации.

"Ракетные атаки из-за дефицита ракет стали значительно реже. А враг, по данным нашей разведки, намерен существенно увеличить интенсивность применения авиации на переднем крае", — говорит Вениславский.

ЧТО ДАЛЬШЕ. "Я услышал четко месседжи от всех представителей: это полная поддержка Украины до победы", – заявил Резников журналистам по итогам встречи, сообщает Европейская правда. По словам Резникова, участники "Рамштайна" подчеркивали скорость, своевременность и стабильность помощи.

"Мы продолжали говорить об обучении наших подразделений для того, чтобы они на той технике, которую нам дают, выполняли задачи Генерального штаба по освобождению временно оккупированных территорий", – добавил Резников.

Несмотря на отсутствие новостей по истребителям, это не означает, что табу западных партнеров будет вечным.

В администрации Байдена допускают вариант передачи Украине истребителей F-16, возможно, путем реэкспорта через третьи страны, пишет Financial Times.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак после заседания "Рамштайна" заявил, что переговоры о поставках Украине истребителей F-16, вероятно, принесут результаты, но для этого нужно давление: "Этот случай требует, как "Патриоты" или "Леопарды", давить на союзников".

Вениславский убежден, что вопрос самолетов будет решен, однако не так быстро, как в случае тех же танков. "Кроме того мы ведем переговоры, чтобы у нас была авиационная платформа, которая будет выполнять, в том числе функции ПВО", – добавляет нардеп.

Кроме того, Великобритания уже пообещала помочь Украине с дальнобойным оружием. Вероятно, речь идет о высокоточной дозвуковой крылатой авиаракете с автономной наводкой Storm Shadow/SCALP, которая может поражать цели на дистанции от 250 до 1000 км.

По словам Резникова, Украине известно, какое дальнобойное оружие передадут британцы, но право объявления – за партнерами.

"Эта контактная группа четко заявляет, что мы будем долго поддерживать борьбу Украины за свободу и поможем Украине продвинуться вперед во время весеннего контрнаступления", — подытожил Остин.

Читайте также: Ракеты и самолеты. Внезапный визит Зеленского в Лондон: все подробности

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.