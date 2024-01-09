Российские FPV-дроны с тепловизорами этой зимой впервые стали серьезной проблемой для Сил обороны Украины.

Россияне открыто хвастаются, что благодаря им могут наблюдать за ротациями украинских защитников и работой эвакуационных команд или логистов, рассказывает LIGA.net экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев: "Враг не просто видит, а наносит огневое поражение по нашим защитникам. В том числе – с летальными исходами".

Один из вариантов решения проблемы – средства радиоэлектронной борьбы, говорит LIGA.net советник командующего сухопутными войсками Александр Дмитриев. Но сам по себе окопный РЭБ не спасет.

Почему БпЛА с тепловизорами стали серьезным вызовом для защитников и какие изменения нужны для его решения – коротко.

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"Люди светятся, как рождественские елки"

С начала полномасштабного вторжения FPV-дроны стали неотъемлемой частью работы украинских военных. Но россияне также переняли практику их использования.

"FPV-дроны дешевые, управлять ими может любой, у кого есть немного смекалки, – рассказывает LIGA.net пехотинец "Николаевич" (просит не называть его фамилию и подразделение. – Ред.). – Раньше такие БпЛА применяли только для разведки. Сейчас на них начали ставить тепловизионные матрицы. И это – лютый треш".

Объясняет, что сам по себе сквозь кусты и деревья тепловизор видит плохо: "Если я захочу просмотреть 20 метров посадки – через ветки человека там вряд ли увижу. Но если дроном тепловизор поднять на 500 метров – перемещение людей видно аж бегом".

Раньше на его направлении все перемещения, ротации и вывоз раненых проходили преимущественно ночью, чтобы вражеские "Орланы" не сильно надоедали. Этой зимой ночь уже не спасает – из-за FPV-дронов.

"Орланы" в подразделении "Николаевича" быстро научились сбивать – их хорошо слышно. А вот FPV-дроны – до сих пор нет.

"Сбить эту мелкую дрянь – целая проблема, – рассказывает пехотинец. – Видимость у них просто замечательная: тепловизор срабатывает на разницу температуры всего в три градуса. Когда на улице мороз -10, а температура тела – плюс 36,6, люди светятся, как рождественские елки".

Украинские позиции также легче вычислять – военным нужно греться, а даже тепло окопной свечи заметно "фонит", добавляет он.

FPV-дрон с тепловизором, по его словам, стоит относительно дешево: тепловизионная матрица – 40 000 гривен, дрон – 13 000, профессиональны очки – 18 000, пульт – 6 000, аккумулятор – 4 000 гривен.

Как противодействовать FPV-дронам с тепловизорами

Враг очень эффективно использует дроны с тепловизорами, подтверждает LIGA.net пресс-офицер бригады Национальной гвардии Украины "Червона калина", майор Николай Коваль. Говорит, больше всего страдает пехота – возможностей согреться и высушить одежду стало меньше, буржуйки невозможно использовать вообще.

Такие БпЛА активно применяют с началом этого осенне-зимнего сезона, уточняет LIGA.net заместитель генерального директора компании, производящей средства РЭБ, Анатолий Храпчинский. Еще год назад россияне не были готовы так массово запускать беспилотники. Теперь – научились.

Это происходит на разных направлениях, говорит Селезнев: "Мы сталкиваемся с новым серьезным вызовом. Единственный действенный способ противодействия – мощная система радиоэлектронной борьбы".

Кроме общей тепловизионной маскировки позиций – это единственный вариант. "Делать стробоскопы, которые освещали бы ночное видение – выдавать свою локацию, – говорит Храпчинский. – Все же нужно работать РЭБ. Ставить более мощные станции обнаружения, искать российских операторов и отрабатывать уже непосредственно по ним".

Окопный РЭБ – это хорошо, но у него есть побочный эффект: технически невозможно распознать, свой или чужой дрон он глушит, уточняет советник командующего сухопутными войсками Александр Дмитриев.

Нужна эшелонированная система обороны РЭБ

Кроме оперативно-тактических решений ВСУ, нужны еще большие станции, которые будут закрывать определенный сектор, добавляет Храпчинский.

"Нашествие это не заканчивается только тепловизорами, – говорит он. – Россияне будут менять тактику, будут летать так, что можно будет менять каналы управления в диапазоне от 700 до 5000 мегагерц. Чтобы противодействовать, уже нужна мобильная станция на машине".

"Новая тактика войны требует выстраивания эшелонированной системы защиты со средствами РЭБ, с подразделениями прикрытия и соответствующими штатными должностями", – отмечает Храпчинский.

Об этом, среди прочего, в своей ноябрьской статье The Economist писал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

И это то, чем россияне занимались минимум последние 15 лет, – системно разрабатывали новые мощные средства РЭБ.

"РЕБа явно недостаточно", – признает вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Теперь Украина должна параллельно увеличивать количество средств РЭБ на линии фронта и выстраивать собственную систему их внутреннего производства, убежден Храпчинский.

По словам Федорова, так и будет – Украина планирует организовать масштабное производство средств РЭБ и наземных беспилотных платформ: "Запустить максимальное количество игроков на этот рынок, чтобы началась конкуренция, потому что нам нужны тысячи станций радиоэлектронной борьбы, окопного РЭБ".

Мир не был готов к такому спросу на эффективные средства радиоэлектронной борьбы, подтверждает Дмитриев.

Говорит, сейчас этим системно занимаются все Силы обороны и ВСУ, которые ответственны за системное выстраивание защиты РЭБ: "В этом направлении идет мощная работа. В том числе – в связке с партнерами".

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