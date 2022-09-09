"Эта война надолго". Рамштайн 5.0 и Блинкен у Зеленского: как будут вооружать Украину

В Германии прошел Рамштайн 5.0, а в Киев неожиданно приехал глава Госдепа США Энтони Блинкен. Запад обещает долгосрочную поддержку и дает оружие для наступления. Украина – просит большего.

"Война в ближайшей перспективе не закончится. Это понимают аналитики, эксперты и командование ВСУ", – говорит LIGA.net нардеп от Слуги народа, член оборонного комитета Рады Федор Вениславский.

Украину – вооружают дальше, Россию – лишат сильных друзей, готовят бизнес-встречу оружейников, возможно, для строительства завода в Польше: LIGA.net подводит итоги встречи в Рамштайне коротко.

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УЖЕ СЕЙЧАС. ВСУ ПОЛУЧАТ РАКЕТЫ И АРТИЛЛЕРИЮ

В пятом Рамштайне участвовали 50+ государств. Украину представлял министр обороны Алексей Резников. За день до встречи президент США Джо Байден одобрил новый пакет помощи Украине на $675 млн – этим сообщением открыл заседание глава Пентагона Ллойд Остин.

В пакет войдут противорадиолокационные ракеты HARM (с их помощью ВСУ уничтожают российские средства ПВО), снаряды GMLRS для ракетных систем HIMARS, четыре легкие гаубицы 105-мм и 36 000 снарядов к ним, 1000 артиллерийских снарядов RAAM, 100 бронемашин Humvee, 50 бронированных машин медпомощи и другое оборудование.

Норвегия передаст ВСУ 160 ракет Hellfire. Ракета проста в эксплуатации, может бить по наземным и морским целям, отметил министр обороны Бьерн Арильд Грам. Украинские военные уже прошли обучение.

СПРАВКА. Гаубицы 105-мм нужны



Для мобильности важны и Humvee: позволяют пехоте подъехать к врагу впритык, сделав невозможной работу артиллерии и авиации.



Ракеты HARM помогут преодолевать российское ПВО, а Hellfire – уничтожать танки на расстоянии до 10 км, отмечает эксперт.



Кассетными боеприпасами RAAM можно оперативно выставлять минные поля, чтобы замедлять россиян на 1-4 часа или уничтожать остановившуюся технику противотанковым оружием. Гаубицы 105-мм нужны на Харьковском направлении , где ВСУ наступают и быстро передвигаются, говорит LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк. Таких орудий/снарядов у союзников много – проблем с поставками быть не должно.Для мобильности важны и Humvee: позволяют пехоте подъехать к врагу впритык, сделав невозможной работу артиллерии и авиации.Ракеты HARM помогут преодолевать российское ПВО, а Hellfire – уничтожать танки на расстоянии до 10 км, отмечает эксперт.Кассетными боеприпасами RAAM можно оперативно выставлять минные поля, чтобы замедлять россиян на 1-4 часа или уничтожать остановившуюся технику противотанковым оружием.

Это не все. Вашингтон выделит дополнительные $2,2 млрд для военной поддержки Украины и еще 18-ти стран, которые потенциально могут столкнуться с агрессией России, сообщил Энтони Блинкен.

По его словам, ВСУ ведут тяжелое, но эффективное контрнаступление, а РФ уже платит высокую цену за вторжение, и она будет только расти.

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"Сейчас Москва уже просит военную помощь у Северной Кореи и Ирана, поскольку мы перекрываем ей импорт. Мы продолжим это давление, пока не прекратится агрессия против Украины – и Украина не восстановит свой суверенитет", – пообещал Блинкен Зеленскому.

Для этого США разворачивают активную работу с неевропейскими странами – в первую очередь Индией и Китаем, объясняет LIGA.net Александр Краев, эксперт по внешней политике в Украинской призме.

"Кто на самом деле может помогать РФ – это Индия, закупающая у нее вооружение и газ, и Китай, который уже не открывает стратегических проектов с Кремлем, – считает Краев. – Индия – более сложный орешек. Там американцы активно трудятся. Так или иначе, следующие этапы давления на РФ – изоляция от существующих союзников".

ПВО, РАКЕТЫ HARM, ЛЕГКИЕ ГАУБИЦЫ. УКРАИНА ПРОСИТ БОЛЬШЕ

Рамштайн – драйвер для будущих пакетов военной помощи Украине. Важна не столько сама встреча, сколько весь процесс в комплексе, объяснял советник министра обороны Алексей Копытько. Например, в период между четвертым и пятым Рамштайнами США объявили о выделении помощи Украине суммарно на $5,5 млрд.

Акцент встречи и помощи сместился: не только нынешние битвы, но и будущие, отмечали накануне в Пентагоне. Российский диктатор Путин хочет дождаться, пока Запад устанет от конфликта, но этого не будет.

"Все понимают, что война в ближайшей перспективе не закончится. Общая статья Залужного и Забродского это подтверждает. И во время длительной войны поддержка Запада будет сохраняться – это главное", – говорит LIGA.net Федор Вениславский, член оборонного комитета Рады.

США дают России понять, что второго Афганистана не будет, объясняет Краев. Поэтому американцы постоянно повторяют: мы с вами надолго, до конца, это стратегическая поддержка, а не тактическое решение.

С другой стороны, растягивая поддержку, США пытаются не подтолкнуть Путина к необдуманным шагам – ядерной войне. "Это не потому, что они его боятся. Как говорил директор ЦРУ: мы не знаем, как анализировать мышление Путина, там нет логики, – говорит Краев. – И они не могут проанализировать его состояние здоровья".

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Украина действительно хотела бы получить больше и пытается этого добиться на всех уровнях, признает Вениславский. Нужны дальнобойные ракетные системы, ПВО и больше бронированной техники.

Раньше звучали тезисы о невозможности поставок систем ПВО С-300, гаубиц и HIMARS, а сейчас это оружие – уже есть, констатирует Краев.

Именно после предыдущих визитов Блинкена Украина получала новые типы оружия, в частности гаубицы, вспоминает эксперт.

"Пока нет практических подтверждений, но в этом контексте можно предположить, что и на этот раз в пакете на $2,2 млрд мы получим новое оборудование, которого раньше не было", – допускает Краев.

Реалистичный сценарий – Блинкен приехал показать нерушимость поддержки США, уверенность в успехе наступления ВСУ и согласовать планы. "Так как у нас успехи, американцам надо сверить часы, – объясняет эксперт. – Понять, как мы будем использовать победу, что мы планируем дальше. Условно – где мы остановим наступление к холодам".

ЧТО ДАЛЬШЕ. БИЗНЕС-ВСТРЕЧА ДЛЯ УКРАИНЫ

В ближайшие несколько недель США в координации с НАТО примут специальную сессию контактной группы Рамштайн.

На ней топ-директора военно-промышленного комплекса обсудят, как лучше обеспечить ВСУ для защиты от агрессии в течение долгого времени. Не исключено, что речь может идти о создании в Польше мощностей для обеспечения первоочередных потребностей Украины, например, в боеприпасах, предполагает Кевлюк.

"Одно дело везти боеприпасы в Украину из Австралии или Новой Зеландии, а другое – из Польши. Сокращение логистических цепочек, наверное, является целью этой встречи", – считает Кевлюк.

У американцев тоже есть проблемы с производством необходимого количества оружия, ВПК должен перестроиться на военные рельсы, отмечает Краев. Lockheed Martin за год в среднем выпускают 1500-2000 Javelin, а ВСУ уже поставили до 7000 – и есть почти такой же запрос.

"Полноценный Рамштайн – это в первую очередь не только политическая, но и бизнесовая договоренность, – уверен Краев. – ВПК всех стран должны сплотиться, чтобы понять: кто за что отвечает, где приоритетная зона, кто может эффективно это сделать. Это будет чисто рабочая бизнес-встреча, чтобы помочь Украине".

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