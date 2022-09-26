"Эти дроны – не супер". Россия наносит удары иранскими Shahed 136: что это и как сбивать

Россия бьет иранскими дронами-камикадзе Shahed 136 по объектам под Одессой. Россияне уже ударили беспилотниками по складу с боеприпасами, одесскому порту и админзданию.

Возможно, Shahed 136 пытаются уничтожить самое эффективное оружие ВСУ, в том числе противокорабельные системы Harpoon и РСЗО HIMARS, не исключает капитан первого ранга в отставке Павел Лакийчук. "Но у нас уже есть достаточно успешный опыт борьбы с этими Shahed 136, - говорит он LIGA.net. – Справились с крылатыми ракетами, справились с зенитными ракетами, справимся и с беспилотниками".

Что известно о дронах, поставки которых Иран долго отрицал, как ВСУ могут им противостоять и есть ли риск подготовки Россией берега для высадки морского десанта – разбор LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. РФ начала использовать дроны-камикадзе в Одессе 23 сентября, когда два Shahed 136 нанесли удары в районе порта. 25 сентября три дрона попали в админздание.

В ночь на 26 сентября два беспилотника поразили объект военной инфраструктуры в Одесской области: из-за сильного пожара и детонации боеприпасов эвакуировали население.

Оккупанты пытались применить "шахеды" в Николаеве и Днепропетровской области. Силы ПВО их сбили, как и несколько дронов в Одессе.

СПРАВКА. 14 сентября британская разведка сообщила, что российские оккупанты, вероятно, начали использовать иранские беспилотники Shahed 136 на войне против Украины. 20 сентября средства ПВО Украины сбили один беспилотник, 22 сентября украинские силы двумя ракетами уничтожили сразу четыре (Николаевская область). На следующий день ВСУ впервые посадили на Черное море Mohajer-6 и уничтожили шесть "шахедов". 25 сентября ПВО сбила дрон-камикадзе, которым РФ пыталась атаковать Николаев. Суммарно на вечер 26 сентября ВСУ уничтожили 23 "шахеда". При этом сейчас речь идет о поставках РФ сотен таких беспилотников, говорит LIGA.net спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. Хотя он не исключает, что потенциально РФ может купить больше этих БПЛА или же купила раньше.

Некоторые СМИ сообщали, что ВСУ поразили пункт управления "шахедами" на Кинбурнской косе, но официальных подтверждений нет. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук лишь завуалировано намекнул: на косе оккупантов "посетило бавовнятко".

Россияне маркируют Shahed 136 как "Герань-2", видимо, пытаясь скрыть происхождение беспилотников. Однако они – иранские, заверяет Игнат.

"Эти дроны – не супер, они имеют слабые стороны и поражаются украинскими средствами РЭБ", - объясняет LIGA.net капитан ВМС первого ранга в отставке Павел Лакийчук после общения с украинскими военными.

Украина в ответ на поставки дронов лишила аккредитации посла Ирана и сократит дипломатический штат этой страны в Киеве. МИД призывает Тегеран прекратить поставки оружия РФ.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Россияне в первые месяцы войны били по Одессе и Николаеву крылатыми ракетами, но украинцы начали их сбивать, а запасы ракет – истощаться, говорит LIGA.net эксперт Института Черноморских исследований, капитан ВМС первого ранга в отставке Павел Лакийчук.

Затем оккупанты обстреливали города переделанными ракетами ПВО С-300, но они не очень эффективны против наземных целей, объясняет эксперт. Сейчас РФ начала использовать иранские дроны, пока Украина еще не подобрала оптимальный способ борьбы с ними. Но это тоже временно.

LIGA.net спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. "Они тренируются, как бы цинично это ни звучало. Возможно, изучают, как мы можем им противостоять, какими средствами, на каких скоростях, на каких высотах. Все это противник изучает. Безусловно, мы тоже изучаем и анализируем", – говоритспикер Воздушных Сил Юрий Игнат.

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Переход на беспилотники может указывать на деградацию дальнобойного арсенала РФ. "Они исчерпали возможности дальнего огневого поражения – им нужно хоть что-то, что долетает до нас. Мне кажется, это предположение (о деградации. – Ред.) достаточно высоковероятно", – говорит LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

Дроны-камикадзе дешевле крылатых ракет, которые стоят миллионы долларов, отмечает Игнат. Но и боевая мощь у них слабее: если ракета несет от 400 кг взрывчатки, то дрон-камикадзе – в десять раз меньше. А точность иранских БПЛА уступает американским аналогам.

СПРАВКА. Точные характеристики Sahed 136 сейчас изучаются, заявила в эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Наталия Гуменюк. Размах крыла – около 2,5 метров, скорость полета – 120 км/ч, вес боевой части – примерно 40 кг. Заявленная дальность – около 2000 км, но спикер Воздушных Сил Юрий Игнат говорит LIGA.net, что ее нужно делить, по меньшей мере, на два. Подсанкционный Иран собрал дрон-камикадзе в основном из гражданской электроники. Но в нем есть и американские компоненты: процессоры от компании Texas Instruments. Эти дроны можно использовать исключительно против стационарных объектов, говорится в отчете, опубликованном Страткомом ВСУ. Разведывательно-ударные Mohajer-6 пока реже светятся на поле боя. Они больше похожи на Bayraktar, могут брать 100 кг полезной нагрузки, дальность полета – 200 км при максимальной скорости 200 км/ч, продолжительность – 12 часов, высота – до 5,4 км. Эти беспилотники будет легче изучить, ведь ВСУ выловили практически целый БПЛА в Черном море, говорит Лакийчук. То, что его удалось посадить в Черное море, уже указывает на уязвимость перед РЭБ, добавляет Кевлюк.

"Чтобы стратегически они могли влиять на что-либо – нельзя говорить…. Это фактически как артиллерийский снаряд, примерно такая у него разрушительная сила, – говорит Игнат о Shahed 136. – Они могут навредить точным попаданием в склад боеприпасов или горюче-смазочных материалов, попаданием в самолет. Это очень серьезная штука, их надо сбивать. Они могут навредить, но не так сильно, как это могут сделать ракеты".

Армия России использует дроны-камикадзе для ударов по гражданской инфраструктуре и военным объектам. Но она также хотела бы с их помощью расправиться и с эффективным украинским оружием – РСЗО HIMARS и противокорабельными ракетными комплексами Haproon, не исключает Лакийчук.

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Защита такого оружия – с одной стороны, вопрос эффективной маскировки и дезинформации врага. С другой стороны – Украина уже имеет опыт борьбы и успешно сбивает дроны-камикадзе, говорит Лакийчук.

Против них можно использовать крупнокалиберное стрелковое оружие, зенитные пушки, зенитные установки типа советской "Шилки" или немецких "Гепардов", ПЗРК Stinger и средства радиоэлектронной борьбы, объясняет Игнат.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Иранские дроны-камикадзе вряд ли смогут сломать украинскую оборону, считает Лакийчук: "Справились с крылатыми ракетами, справились с зенитными, справимся и с беспилотниками". Но еще нужно получить опыт, отмечает Игнат.

"Мы не сразу начали эффективно сбивать крылатые ракеты. Этот навык добывался в боевых условиях. Именно крылатые ракеты со скоростью около 900 км/ч ("Калибр", Х-101) мы сейчас сбиваем более-менее, на 85%", – объясняет спикер Воздушных Сил.

Помочь Украине выбрать оптимальную тактику борьбы против иранских дронов могли бы израильские коллеги, предполагает Лакийчук. По крайней мере, на уровне коммуникаций между военными. Игнат возможность принятия конкретно израильского опыта не комментирует, однако уверяет: консультации с партнерами идут постоянно.

А вот ожидать российского морского десанта на берегу Одессы не стоит, считает Лакийчук. Средств огневой подготовки для высадки у РФ недостаточно. К тому же, РФ использовала морпехов в наземных операциях – практически была "умножена на ноль" 810 бригада морской пехоты из Севастополя, сильно "потрепались" морпехи Северного и Тихоокеанского флота.

Теперь набрать подготовленный морской десант им будет очень сложно. Когда они выводят десантные корабли в море у Крыма, – это не значит, что они готовы к морской десантной операции. "По-моему, они эту возможность потеряли вообще, – подытожил капитан Лакийчук. – Но это мое субъективное мнение".

"Пугалка" десантом присутствует, но остается лишь "пугалкой", согласен Кевлюк. Вместе с крейсером "Москва" ушла на дно система ПВО флота большой дальности – десант уничтожат с воздуха, как только он соберется идти к берегам Украины.

"То есть они говорят "А", но не говорят "Б": удар нанесен, а как воспользоваться результатом – никак. Это просто попытка повлиять ударами на инфраструктуру, спровоцировать какой-то очередной кризис. Не более того", – считает эксперт.

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