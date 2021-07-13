Зеленский попросил Авакова написать заявление об отставке. Уйдет ли Аваков мирно и кто его заменит

После семи лет у руля Министерства внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку. Де-юре Аваков сделал это сам, а де-факто его об этом попросил президент Владимир Зеленский. При этом поводом для отставки могла стать "спецоперация МВД против Слуги народа". Что сподвигло президента указать Авакову на выход, будут ли голоса за отставку и почему всех устраивает наследник Авакова, – в коротком обзоре LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об отставке. "Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему! Честь имею!", – написал министр в Facebook. На сайте МВД опубликовали фото заявления Авакова, датированное 13 июля.

СПРАВКА. Аваков находится в кресле министра 7 лет 4 месяца и 16 дней (с 27 февраля 2014-го), что является абсолютным рекордом среди всех руководителей МВД. Предыдущий рекорд принадлежал Юрию Кравченко, который во время президентства Аваков находится в кресле министра 7 лет 4 месяца и 16 дней (с 27 февраля 2014-го), что является абсолютным рекордом среди всех руководителей МВД. Предыдущий рекорд принадлежал Юрию Кравченко, который во время президентства Леонида Кучмы занимал соответствующий пост на протяжении 5 лет и 8 месяцев.

Менее чем через час после решения Авакова Зеленский посетил заседание фракции Слуга народа и объяснил свою мотивацию. "По словам президента, у них с Аваковым с самого начала была договоренность, что как только придет время, министр сам напишет заявление. И время пришло. Президент заверил депутатов, что все мирно и Аваков знает, кто кандидат", – рассказал LIGA.net собеседник в руководстве фракции.

По словам одного из руководителей Офиса президента, Зеленский имел разговор с Аваковым во вторник, 13 июля, сразу по прилету из Берлина.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. После прихода к власти Зеленский заявил, что дает Авакову испытательный срок.

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"Мы хотим увидеть новые лица в МВД, есть новый человек в Нацполиции, у пограничников, в Нацгвардии. Поэтому есть испытательный срок – я всем министрам сказал откровенно: реальные дела, принесите нам до конца года, не будет – мы всех уволим", – заявил президент в октябре 2019-го.

Однако испытательный срок затянулся. "Перед назначением правительства Гончарука мы пытались найти альтернативу Авакову. Но никто не устраивал по уровню. И кто бы что ни говорил, но Аваков – эффективный министр", – признавался LIGA.net глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

Но отсутствие альтернативы не означало идиллию в отношениях Зеленского и Авакова. Так, летом 2020-го советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Аваков пытался "перетянуть на себя функции президента". "Сейчас, по-моему, Владимир Александрович деликатно, но четко объяснил, что президент в этой стране он, и только он, и ключевые направления определяет только он, а у Арсена Борисовича – безопасность", – рассказал тогда Подоляк.

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Кроме того, тень на имидж президента бросил известный брифинг по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. После брифинга Зеленский назвал дело Шеремета личной ответственностью Авакова и ожидает результата.

"Если осудили незаконно, то я буду серьезно говорить с министром. Может ли он остаться в такой ситуации – нет, вот и все. Он это знает, и мы понимаем сложность этого процесса", – заявил президент на пресс-конференции в мае 2021-го.

Аваков решил не дожидаться, чем закончится суд по делу Шеремета и подал в отставку.

Однако поводом для Зеленского стало не дело Шеремета. "Кто-то вложил президенту в уши, что истории со "слугами" Васильковским, Юрченко и Брагарем, это спецоперация полиции. Что их пасли и это было специально сделано", – рассказывает собеседник LIGA.net в руководстве фракции.

СПРАВКА. 28 июня, по данным 28 июня, по данным Думской , в Одессе полиция остановила автомобиль нардепа от СН Игоря Васильковского по подозрению в нетрезвом вождении и якобы нардеп отказался дышать в алкотестер. 3 июля в Киеве патрульные полицейские остановили автомобиль , в котором ехал народный депутат от СН Евгений Брагар, и заподозрили, что он находится в состоянии наркотического опьянения. А 8 июля еще один "слуга" Александр Юрченко попал в ДТП во Львове. При этом освидетельствование якобы показало наличие в его крови наркотиков.

Эту версию подтверждает собеседник LIGA.net в руководстве ОП. "Здесь в уши не надо ничего вкладывать, когда у тебя за три недели пакуют трех депутатов", – говорит он.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Голосование за отставку Авакова запланировано на четверг, 15 июля. Вместо него президент на заседании фракции предложил главу парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Голосование по нему должно пройти в пятницу, 16 июля.

"Я понимаю, на какую жертву иду. Как человек и как личность. Но я сделал этот выбор", – заявил журналистам Монастырский после заседания фракции.

СПРАВКА. В ходе президентской кампании Монастырский отвечал в команде Зеленского за правоохранительную систему и работал в конкурсной комиссии по отбору руководства Государственного бюро расследований. В комиссии он заменил нардепа от В ходе президентской кампании Монастырский отвечал в команде Зеленского за правоохранительную систему и работал в конкурсной комиссии по отбору руководства Государственного бюро расследований. В комиссии он заменил нардепа от Народного фронта Антона Геращенко – нынешнего заместителя Авакова. Кроме того, Монастырский числился помощником-консультантом Геращенко.

Будут ли голоса за отставку Авакова? Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко уже заявила, что ее фракция не будет поддерживать отставку. В тоже время у самого Авакова уверены, что парламент удовлетворит заявление министра, сообщил LIGA.net его заместитель Антон Геращенко. При этом он отказался комментировать любые другие подробности.

Сомнений в успешности голосования нет и у СН. "О том, что Аваков будет писать заявление, мне было известно немного заранее. Причины его решения неизвестны, но не было никаких сомнений, что будет мирный сценарий расхода", – заявил журналистам лидер фракции Давид Арахамия.

"Не будет проблем с голосами. Я не думаю, что Аваков будет отговаривать депутатов. Это выше его достоинства", – добавляет LIGA.net собеседник в руководстве СН. Кроме того, гарантий под увольнение Авакова добавила предложенная Зеленским замена.

"Для фракции это очень облегчило выбор, голосовать за отставку или нет. Есть понятный Денис. Если бы это был условный Данилов, то тут были бы ссоры", – считает один из руководителей фракции.

Арахамия прогнозирует около 300 голосов за назначение Монастырского. "Монастырский довольно часто ходит в ОП и всегда докладывает по правоохранительным вопросам. Кажется, у него хватит достаточно и дипломатии, и мощного менеджерского потенциала, чтобы выполнять тяжелую роль", – считает Арахамия.

Планы Авакова после отставки в его команде не комментируют. "Дайте Арсену Борисовичу отдохнуть", – сказал LIGA.net Геращенко.

У Зеленского двери для Авакова не закрывают. "Вице-премьер по оборонке – это хорошая история на осень и депутаты бы проголосовали. Премьером вряд ли. Для нашей конструкции власти премьером должен быть условный Шмыгаль – исполнительный и неприметный", – говорит собеседник в руководстве ОП.

По информации члена набсовета АО "Укрзализныця" Сергея Лещенко, Аваков может пойти на выборы мэра Харькова осенью 2021-го. Собеседник в ОП не отбрасывает этот вариант. "Для нас это был бы идеальный вариант в борьбе с ватным Тереховым. Пару недель назад в ОП президент даже фантазировал с командой "А что, если предложить Авакову баллотироваться в Харькове?", – рассказывает собеседник.

Среди главных задач потенциального министра – деконцентрация МВД. "Аваков забрал себе все, что можно. И пожарку, и пограничников, и Нацгвардию", – объясняет собеседник LIGA.net в руководстве СН. В частности, монобольшинство намерено реанимировать законопроект о переподчинении Нацгвардии президенту.

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