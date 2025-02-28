Встреча президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом завершилась неожиданным конфликтом.

"Украине нужен справедливый и длительный мир, и мы работаем именно для этого", – подчеркнул Зеленский после встречи с Трампом, на которой его обвиняли в неблагодарности и неуважении.

Глава государства поблагодарил Америку за поддержку и за этот визит. Также он выразил благодарность президенту США, Конгрессу и американскому народу.

Поведение президента США спровоцировало шквал поддержки европейских лидеров в адрес Украины.

Объясняем коротко, что именно произошло в Вашингтоне и какие последствия это может иметь.

ЧТО ПРОИЗОШЛО. Президент США довольно приветливо встретил Владимира Зеленского.

Перед встречей с Трампом глава Украины заявил, что надеется, что "соглашение по поводу полезных ископаемых", которое сегодня должны подписать Киев и Вашингтон, будет "шагом навстречу Украине". В свою очередь, Трамп отметил, что это соглашение – "серьезное обязательство" США.

Вначале Трамп заявил, что находится "посредине" в вопросе окончания войны РФ против Украины. Он подчеркнул, что хочет, чтобы его "запомнили как миротворца".

Также он пообещал, что США будут вооружать Украину. "Надеюсь, нам не придется присылать много", – добавил он.

Однако после вопроса журналиста, не считает ли Трамп, что он слишком объединился с Путиным, разговор перешел на повышенные тона. Трамп начал объяснять, что у Зеленского "много ненависти к Путину" и "так очень тяжело заключать соглашения".

В разговор вмешался вице-президент США Джей Ди Вэнс: "В течение четырех лет у нас был президент, который плохо говорил о Путине, а затем Путин вторгся в Украину и разрушил значительную часть страны. Путь к миру и процветанию, возможно, лежит в дипломатии. Мы пробовали путь Джо Байдена - бить себя в грудь и представлять, что слова президента США значат больше, чем его действия. Что делает Америку хорошей страной - это то, что она вовлекается в дипломатию. Это то, что делает Трамп».

Зеленский отметил, что Путин оккупировал значительную часть Украины в 2014 году.

Фото: Im Lo Scalzo / EPA / Pool

"В течение многих лет, не только Байдена, но и Обамы, Трампа, Байдена, теперь снова Трампа, и дай бог, чтобы Трамп сейчас остановил его. Но в 2014-м никто его не остановил. Он оккупировал, убивал… Но с 2014-го по 2022-й была та же ситуация, люди умирали на линии столкновения. Никто не остановил его. У нас были разговоры с ним. Я вдвоем с ним говорил. Мы подписали, когда я стал президентом, там был Макрон и Меркель – мы подписали мне прекращение огня. Все сказали мне, что он никогда не уйдет. И он нарушил прекращение огня. Убил людей. Не менял пленных. Мы договорились об этом, но он этого не сделал. О какой дипломатии вы говорите, Джей Ди?» - сказал Зеленский.

В ходе дальнейшего спора Венс отметил проблемы, которые есть у Украины из-за российской агрессии. "Вы думаете, что это уважительно, приезжать в администрацию президента США и атаковать администрацию, которая пытается предотвратить разрушение вашей страны?" – сказал вице-президент США.

Украинский лидер заявил, что в связи с войной все испытывают проблемы, даже США.

В то же время Трамп заявил, что Украина находится в невыгодной позиции с самого начала войны и не имеет на руках должных "козырей".

"Я не играю здесь в карты", – ответил Зеленский.

На что американский президент сказал, что мир находится на грани третьей мировой войны и с этим "нельзя играть".

Повышая голос, Трамп сказал Зеленскому, что "он должен быть благодарен". "Вы либо заключаете соглашение, либо мы выходим", – сказал он.

После этого Трамп резко выгнал журналистов.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Сначала обозреватели надеялись, что дальше стороны остынут и разговор продолжится на спокойных тонах. Однако через некоторое время стало известно, что Зеленский досрочно покидает Белый дом. Запланированную совместную пресс-конференцию двух президентов отменили, а подписание соглашения о полезных ископаемых отложили.

Украинская делегация покинула Белый дом молча, не отвечая на вопросы журналистов. Это развитие событий вызвало шок у журналистов, освещавших мероприятие.

Белый дом представляет ситуацию так, будто Зеленский "не готов к миру" и "не проявляет уважения к США". Однако обозреватели в области безопасности и политики The Telegraph и SkyNews отмечают, что этот спор выглядел сознательной и спланированной провокацией со стороны Трампа и Вэнса.

Это была ловушка, подтверждает LIGA.net бывший дипломат и руководитель Центра оборонных стратегий Александр Хара. Украину планировали обвинить в нежелании мира с помощью Резолюции Совета Безопасности, однако это сделали сейчас.

События в Овальном кабинете выглядят спланированными сразу по двум причинам, соглашается эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

"Во-первых, Трамп благодаря такому стилю разговора стал президентом. Дважды. Трамп политик, лучше всего работающий в таких провокационных стрессовых и достаточно токсичных условиях, – перечисляет он. – Во-вторых, если мы рассмотрим потенциальные результаты этого плана, то для Трампа он в любом случае выигрышен".

Ключевая цель этой провокации – получить более выгодные переговорные позиции. Стратегия Трампа в вопросе российско-украинской войны ограничивается тактикой – посадить Украину за стол переговоров и добиться прекращения огня. Что будет дальше и приведет ли это к завершению войны, Трампу безразлично.

США построили и обеспечили этот мировой порядок, но теперь Белый дом устраивает истерику и разрушает все это, говорит LIGA.net профессор King's College Дэйд МакГлинн: "Проблема в том, что Европа еще не готова защищать себя. Куда это все приведет, можно только догадываться, но выглядит это не очень хорошо".

ЧТО ДАЛЬШЕ. В ближайшее время Украину ожидает информационно нервный период. Краев предупреждает, что будет много токсичности со стороны команды Трампа в соцсетях и заявлениях медиа.

"Это будет сложно, запасаемся валидолом, – отмечает он. – Но нужно понимать, что то же самое было перед первой встречей Трампа с Зеленским. То же самое было после предложенного драфта соглашения об ископаемых. Это просто апогей риторики и противостояния".

Очевидно, что Зеленский и Украина мешают новому геополитическому видению Дональда Трампа, добавляет Хара. Администрация ошибочно стремится к "никсоновскому развороту", надеясь, что Россия присоединится к Соединенным Штатам против Китая.

Уязвимым местом Украины остается вопрос поддержки США, предоставление вооружения и работа Starlink – все, что может оказать значительное влияние на ход боевых действий, констатирует Хара:

"Но положительным может быть сопротивление в Конгрессе и осознание европейцами того, что в конце концов нужно увеличить помощь и оказаться от надежды на США".

То оружие, контракты на которое администрация Джо Байдена подписала с оборонными компаниями США, Украина, скорее всего, продолжит получать до конца 2025 года.

"И по этим контрактам, и базовым штукам, которые еще есть у администрации Трампа, – уточняет Краев. – Плюс то же самое можно сказать о санкциях. Не зря днем ранее Трамп продлил еще на год основную массу санкций против России. То есть пакет-минимум у нас зафиксирован".

Эта ссора стала настоящим тревожным звоночком для тех европейцев, которые раньше не обращали внимания на серьезность ситуации, уверяет МакГлинн:

"В Лондоне многие искренне шокированы тем, что сделали Трамп и Вэнс. То же происходит во всех крупных европейских столицах. Европейская общественность с Украиной и Зеленским, а не с Трампом. Теперь европейские политики должны что-то делать со всем этим возмущением".

К тому же реакция большинства европейских лидеров позволяет заключить, что Европа продолжит поддерживать Украину.

"Сегодня стало ясно, что свободному миру нужен новый лидер, – отметила, в частности, Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас. – Именно мы, европейцы, должны принять этот вызов".