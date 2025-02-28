Зустріч президента Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом завершилася несподіваним конфліктом.

"Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього", – наголосив Зеленський після зустрічі з Трампом, на якій його звинувачували у невдячності та неповазі.

Глава держави подякував Америці за підтримку і за цей візит. Також він висловив подяку президенту США, Конгресу й американському народу.

Поведінка президента США спровокувала шквал підтримки європейських лідерів на адресу України.

Пояснюємо коротко, що саме сталось у Вашингтоні та які наслідки це може мати.

ЩО СТАЛОСЬ. Президент США доволі привітно зустрів Володимира Зеленського.

Перед зустріччю з Трампом глава України заявив, що сподівається, що "угода щодо корисних копалин", яку сьогодні мають підписати Київ та Вашингтон, буде "кроком назустріч Україні". Своєю чергою, Трамп зазначив, що ця угода — "серйозне зобов'язання" США.

Напочатку Трамп заявив, що знаходиться "посередині" у питанні закінчення війні РФ проти України. Та наголосив, що хоче, аби його "запам'ятали як миротворця".

Також він пообіцяв, що США будуть озброювати Україну. "Сподіваюся, нам не доведеться надсилати багато", – додав він.

Однак після запитання журналіста, чи не вважає Трамп, що він занадто об’єднався з Путіним, розмова перейшла на підвищені тони. Трамп почав пояснювати, що у Зеленського "багато ненависті до Путіна" і "так дуже важко укладати угоди".

У розмову втрутився віцепрезидент США Джей Ді Венс: "Протягом чотирьох років у нас був президент, який погано говорив про Путіна, а потім Путін вторгся в Україну і зруйнував значну частину країни. Шлях до миру і процвітання, можливо, лежить у дипломатії. Ми пробували шлях Джо Байдена – бити себе в груди й уявляти, що слова президента США значать більше, ніж його дії. Що робить Америку хорошою країною – це те, що вона залучається до дипломатії. Це те, що робить Трамп".

На це Зеленський зазначив, що Путін окупував значну частину України у 2014 році.

Фото: Im Lo Scalzo / EPA/ Pool

"Протягом багатьох років, не тільки Байдена, а й Обами, Трампа, Байдена, тепер знову Трампа, і дай бог, щоб Трамп зараз зупинив його. Але 2014-го ніхто його не зупинив. Він окупував, убивав… Але з 2014-го до 2022-го була та сама ситуація, люди вмирали на лінії зіткнення. Ніхто не зупинив його. У нас були розмови з ним. Я вдвох із ним говорив. Ми підписали, коли я став президентом, угоду 2019-го. Там був Макрон і Меркель – ми підписали припинення вогню. Усі сказали мені, що він ніколи не піде. І він порушив припинення вогню. Убив людей. Не міняв полонених. Ми домовилися про це, але він цього не зробив. Про яку дипломатію ви говорите, Джей Ді?" – сказав Зеленський.

У ході подальшої суперечки Венс наголосив на проблемах, які має Україна через російську агресію. "Ви думаєте, що це шанобливо, приїжджати в адміністрацію президента США й атакувати адміністрацію, яка намагається запобігти руйнуванню вашої країни?" – сказав віцепрезидент США.

Український лідер заявив, що у зв'язку з війною всі мають проблеми, навіть США.

Водночас Трамп заявив, що Україна перебуває в невигідній позиції із самого початку війни й не має на руках належних "козирів".

"Я не граю тут у карти", – відповів Зеленський.

На що американський президент сказав, що світ перебуває на межі третьої світової війни й з цим "не можна гратися".

Підвищуючи голос, Трамп сказав Зеленському, що "він має бути вдячним". "Ви або укладаєте угоду, або ми виходимо", – сказав він.

Після цього Трамп різко вигнав журналістів.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Спочатку оглядачі ще сподівались, що далі сторони охолонуть і розмова продовжиться на спокійних тонах. Однак за деякий час стало відомо, що Зеленський достроково залишає Білий дім. Заплановану спільну пресконференцію двох президентів скасували, а підписання угоди про корисні копалини відклали.

Українська делегація залишила Білий дім мовчки, не відповідаючи на запитання журналістів. Цей розвиток подій викликав шок у журналістів, які висвітлювали захід.

Білий дім подає ситуацію так, ніби Зеленський "не готовий до миру" та "не виявляє поваги до США". Однак безпекові та політичні оглядачі The Telegraph та SkyNews зазначають, що ця суперечка виглядала свідомою та спланованою провокацією з боку Трампа та Венса.

Це була пастка, підтверджує LIGA.net колишній дипломат та керівник Центру оборонних стратегій Олександр Хара. Україну планували звинуватити у небажанні миру за допомогою Резолюції Ради Безпеки, однак зробили це зараз.

Події в Овальному кабінеті виглядають спланованими одразу з двох причин, погоджується експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

"По-перше, Трамп завдяки такому стилю розмови став президентом. Двічі. Трамп політик, який найкраще працює в таких провокаційних стресових і достатньо токсичних умовах, – перераховує він. – По-друге, якщо ми розглянемо потенційні результати цього плану, то для Трампа він у будь-якому випадку виграшний".

Ключова мета цієї провокації – отримати для себе більш вигідні переговорні позиції. Стратегія Трампа щодо російсько-української війни обмежується тактикою – посадити Україну за стіл переговорів та домогтися припинення вогню. Що буде далі і чи призведе це до завершення війни, Трампу байдуже.

США побудували і забезпечили цей світовий порядок, але тепер Білий дім влаштовує істерику і руйнує все це, каже LIGA.net професорка King’s College Дейд МакГлінн: "Проблема в тому, що Європа ще не готова захищати себе. Куди це все приведе, можна тільки здогадуватися, але виглядає це не дуже добре".

ЩО ДАЛІ. Найближчим часом на Україну очікує інформаційно нервовий період. Краєв попереджає, що буде багато токсичності зі сторони команди Трампа у соцмережах та заявах для медіа.

"Це буде складно, запасаємось валідолом, – зазначає він. – Але потрібно розуміти, що те саме було перед першою зустріччю Трампа з Зеленським. Те саме було після запропонованого драфту угоди про копалини. Це просто апогей риторики і протистояння".

Очевидно, що Зеленський і Україна стоять на заваді новому геополітичному баченню Дональда Трампа, додає Хара. Адміністрація помилково прагне до "ніксонівського розвороту", сподіваючись, що Росія приєднається до Сполучених Штатів проти Китаю.

Вразливим місцем України лишається питання підтримки США, надання озброєння та робота Starlink – все, що може мати значний вплив на перебіг бойових дій, констатує Хара:

"Але позитивним може бути спротив у Конгресі та усвідомлення європейцями того, що врешті-решт треба збільшити допомогу та відкинути марні сподівання на США".

Ту зброю, контракти на яку адміністрація Джо Байдена підписала з оборонними компаніями США, Україна, найімовірніше, продовжить отримувати до кінця 2025 року.

"І за цими контрактами, і базовими штуками, які ще є в адміністрації Трампа, – уточнює Краєв. – Плюс це саме можна сказати про санкції. Не дарма днем раніше Трамп продовжив ще на рік основну кількість санкцій проти Росії. Тобто пакет-мінімум у нас зафіксований".

Ця сварка стала справжнім тривожним дзвіночком для тих європейців, які раніше не звертали уваги на серйозність ситуації, запевняє МакГлінн:

"У Лондоні багато хто щиро шокований тим, що зробили Трамп і Венс. Те саме відбувається в усіх великих європейських столицях. Європейська громадськість з Україною та Зеленським, а не з Трампом. Тепер європейські політики повинні щось робити з усім цим обуренням".

До того ж реакція більшості європейських лідерів дозволяє зробити висновок, що Європа продовжить підтримувати Україну.

"Сьогодні стало зрозуміло, що вільному світу потрібен новий лідер, – зазначила, зокрема, Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас. – Саме ми, європейці, маємо прийняти цей виклик".