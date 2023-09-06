Это была просьба Байдена. Зачем Блинкен приехал в Украину

В Киев с двухдневным визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Он встретился с руководством Украины и объявил о новом пакете помощи на $1 млрд. Контрнаступление и планы Украины – ключевая тема визита.

"Это сверка часов, – говорит LIGA.net секретарь парламентского комитета по нацбезопасности Роман Костенко (Голос). – Этот человек может проверить военные, политические, дипломатические дела и довести ситуацию в мире о поддержке Украины. И, возможно, порекомендует, как нам действовать далее".

Как проходит визит Блинкена – коротко на LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Блинкен заявил, что приехал в Украину обсуждать контрнаступление ВСУ, и начал визит с посещения Берковецкого военного кладбища. Он стал первым главой иностранной дипломатии, визит которого начался именно с чествования памяти павших героев.

Далее в программе госсека США были переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Ключевой месседж Блинкена – Украина имеет обнадеживающий прогресс в контрнаступлении, США хотят убедиться, что у Киева будет все для успеха, будущего сдерживания и процветания.

США выделят новый пакет помощи более чем на $1 млрд, анонсировал Блинкен по результатам переговоров. Как уточняет CNN, $175 млн пойдет на военную помощь из запасов Пентагона (танковые снаряды с обедненным ураном, снаряды к Himars и артиллерии, усиление ПВО), $100 млн – на длительную военную поддержку, $200 млн – на поддержку реформ, $206 млн – на гуманитарные цели, $90 млн – на разминирование.

Также обсуждалось – но еще остается открытым предоставление дальнобойных ракет ATACMS, отметил Кулеба.

На встрече с общественным сектором обсуждалась обороноспособность, вызовы для нового министра обороны Рустема Умерова, судебная реформа и борьба с коррупцией, настроения в украинском обществе и помощь США, говорит LIGA.net ее участник, глава Фундации Dejure Михаил Жернаков.

"От нас он хотел услышать откровенную оценку. Мы ее дали: что у нас есть чрезвычайный прогресс в реформах, но есть вызовы, с которыми боремся. Что мы справляемся, в частности, в вопросах, связанных с коррупцией в МО. И большие надежды возлагаются на Умерова", – рассказывает Жернаков.

К концу дня Блинкен провел переговоры с президентом Зеленским.

Блинкен сообщил Зеленскому, что приехал в Киев по просьбе президента США Джо Байдена: чтобы гарантировать, что США максимизируют усилия для помощи в контрнаступлении.

"С Зеленским я обсудил долгосрочные договоренности об устойчивой безопасности, – добавил Блинкен после встречи с президентом. – Они обеспечат постоянную безопасность и современное военное оборудование на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве, а также тренировки и обмен разведданными. Госдеп возглавляет эти дискуссии, которые продлятся в ближайшие месяцы".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Визит Блинкена не следует воспринимать только в контексте контрнаступления, говорит LIGA.net глава ОО "Институт Американистики" Владислав Фарапонов. Визиты такого уровня – это широкая адженда.

Главная идея – сверить часы и планы в преддверии осени, считает нардеп от Голоса и секретарь комитета по национальной безопасности Роман Костенко.

"Это серьезное должностное лицо США, – говорит нардеп LIGA.net. – Он может все проверить: от военных дел до политических и дипломатических. И донести ситуацию по поддержке Украины в мире. И, возможно, порекомендовать, как нам действовать дальше. Но только рекомендовать".

Оснований для давления на Украину со стороны США нардеп не видит: "Мы не сдаем территорию, понемногу выгрызаем – это уже успехи. Я думаю, давление было бы, если бы мы потеряли все резервы в наступлении и просили оружия, чтобы биться в стену".

Блинкена считают одним из ястребов в администрации США. И хорошо, что именно он обсуждает наступление и военные планы, говорит LIGA.net Александр Краев, директор программы "Северная Америка" в Украинской призме.

"В восприятии голубя наши успехи будут слишком медленными, но для ястреба – абсолютно адекватными, – объясняет Краев. – Очень важно, что такие люди как Блинкен об этом будут говорить. И будут коммуницировать повестку дня о поддержке Украины".

Параллельно в Киеве находилась премьер Дании Мэтте Фредериксен, чья страна возглавляет авиационную коалицию. Блинкен провел переговоры с ней по дороге в столицу, Зеленский – в Мариинском дворце.

Самолеты F-16, которые Дания планирует передать Украине, нуждаются в американском оружии, комплектующих, инфраструктуре и т.д. Украине, США и Дании нужно свести в кучу много планов, рассказывает Краев.

Визит – это еще и возможность убедиться, что при новом министре обороны Украина выполнит домашнее задание и будет готова к встрече в Рамштайне, добавляет эксперт: "Американцы должны быть уверены, что отставка Резникова не повлечет отказа Украины от своей части работы".

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На переговорах могла подниматься тема олигарха Игоря Коломойского, который сейчас сидит в СИЗО с подозрением от СБУ и имеет уголовные дела в Америке. Но вряд ли эта тема была среди ключевых, считает Фарапонов.

"Этот вопрос будет хотя бы на уровне призыва, чтобы прошло честное расследование и нигде не застряло, – говорит Краев. – Что это может стать символом нашей успешной антикоррупционной реформы".

Со стороны США сенатор Линдси Грэм продвигает идею выборов в Украине во время войны. Блинкен может прямо спросить у высшего руководства государства – насколько возможно это сделать и действительно ли есть такие планы, говорит эксперт.

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ЧТО ДАЛЬШЕ. Визит Блинкена продлится еще и завтра. Госсекретарь вернется в США с точным пониманием украинских потребностей, заверил Кулеба.

"В контрнаступлении прогресс ускорился за последние несколько недель. Наша новая помощь поможет поддержать его и нарастить дальнейший импульс", – убежден Блинкен.

Контакты Украины и США продолжатся в ближайшее время – идет работа над гарантиями безопасности, а 19 сентября будет заседать Рамштайн.

20-22 сентября в Нью-Йорке стартует сессия Генассамблеи ООН – визит Блинкена является возможностью обсудить позиции Украины и США.

"Если мы будем выдвигать конкретные предложения, стоит это делать вместе с американцами, – объясняет Краев. – Особенно если хотим уже сейчас поднимать вопрос о снятии права вето РФ в Совбезе, исключении РФ из ООН. Это следует обсуждать, выяснять, с кем договориться".

Также на полях ООН проходят встречи лидеров. И переговоров Зеленского с Байденом следует ждать.

Лидерам есть о чем поговорить, подытоживает Краев: "Осенью в США стартует сложный бюджетный процесс. Американцам надо понимать, каковы наши потребности, какая стратегия, как мы планируем освобождать территории. Есть еще вопрос ATACMS, оружия. Разговор на наивысшем уровне будет идеальным для этого".

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