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Тема дня | Це було прохання Байдена. Навіщо Блінкен приїхав до України

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Це було прохання Байдена. Навіщо Блінкен приїхав до України - Фото
Ентоні Блінкен і Дмитро Кулеба (фото - МЗС)
06.09.2023, 23:10

Контрнаступ ЗСУ має обнадійливий прогрес, каже держсек США. Поки він звіряє годинники з керівництвом України – заявив про нову допомогу на $1 млрд

До Києва із дводенним візитом прибув держсек США Ентоні Блінкен. Він зустрівся з керівництвом України та оголосив про новий пакет допомоги на $1 млрд. Контрнаступ та плани України – ключова тема візиту.

"Це звірка годинників, – каже LIGA.net секретар парламентського комітету з нацбезпеки Роман Костенко (Голос). – Ця людина може перевірити військові, політичні, дипломатичні справи та довести ситуацію у світі щодо підтримки України. І, можливо, порекомендує, як нам діяти далі".

Як проходить візит Блінкена – коротко на LIGA.net.

ЩО СТАЛОСЯ. Блінкен заявив, що приїхав до України обговорювати контрнаступ ЗСУ, і почав візит із відвідування Берковецького військового цвинтаря. Він став першим главою іноземної дипломатії, візит якого розпочався саме зі вшанування пам’яті полеглих героїв.

Це було прохання Байдена. Навіщо Блінкен приїхав до України

Далі у програмі держсека США були переговори з українським колегою Дмитром Кулебою. Ключовий месседж Блінкена – Україна має обнадійливий прогрес у контрнаступі, США хочуть переконатися, що Київ матиме все для успіху, майбутнього стримування і процвітання.

США виділять новий пакет допомоги на понад $1 млрд, анонсував Блінкен за результатами переговорів. Як уточнює CNN, $175 млн піде на військову допомогу із запасів Пентагону (танкові снаряди зі збідненим ураном, снаряди до Himars і артилерії, підсилення ППО), $100 млн – на довготривалу військову підтримку, $200 млн – на підтримку реформ, $206 млн – на гуманітарні потреби, $90 млн – на розмінування.

Також обговорювалося – але ще залишається відкритим надання далекобійних ракет ATACMS, зазначив Кулеба.

На зустрічі із громадським сектором обговорювалася обороноздатність, виклики для нового міністра оборони Рустема Умєрова, судова реформа і боротьба з корупцією, настрої в українському суспільстві та допомога США, каже LIGA.net її учасник, голова Фундації Dejure Михайло Жернаков.

"Від нас він хотів почути відверту оцінку. Ми її дали: що у нас є надзвичайний прогрес у реформах, але є виклики, з якими боремось. Що ми даємо собі раду, зокрема, у питаннях, які пов’язані з корупцією в МО. І великі надії покладаються на Умєрова", – розповідає Жернаков.

Під кінець дня Блінкен провів переговори з президентом Зеленським.

Це було прохання Байдена. Навіщо Блінкен приїхав до України

Блінкен повідомив Зеленському, що приїхав до Києва на прохання президента США Джо Байдена: щоб гарантувати, що США максимізують зусилля для допомоги у контрнаступі.

"Із Зеленським я обговорив довгострокові домовленості про сталу безпеку, – додав Блінкен після зустрічі із президентом. – Вони забезпечать постійну безпекову допомогу та сучасне військове обладнання на суші, в повітрі, на морі та в кіберпросторі, а також тренування та обмін розвідданими. Дердеп очолює ці дискусії, які триватимуть у найближчі місяці".

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Візит Блінкена не варто сприймати лише у контексті контрнаступу, каже LIGA.net голова ГО "Інститут Американістики" Владислав Фарапонов. Візити такого рівня – це широка адженда.

Головна ідея – звірити годинники та плани напередодні осені, вважає нардеп від Голосу і секретар комітету з нацбезпеки Роман Костенко.

"Це серйозна посадова особа США, – каже нардеп LIGA.net. – Він може все перевірити: від військових справ до політичних і дипломатичних. І донести ситуацію щодо підтримки України у світі. Та, можливо, порекомендувати, як нам діяти далі. Але тільки рекомендувати".

Підстав для тиску на Україну з боку США нардеп не бачить: "Ми не здаємо територію, потроху вигризаємо – це вже успіхи. Я думаю, тиск був би, якби ми втратили всі резерви у наступі й просили ще зброї, щоб битися в стіну".

Блінкена вважають одним із яструбів у адміністрації США. І це добре, що саме він обговорює наступ та військові плани, каже LIGA.net Олександр Краєв, директор програми "Північна Америка" в Українській призмі.

"У сприйнятті голуба наші успіхи будуть занадто повільні, але для яструба – абсолютно адекватними, – пояснює Краєв. – Дуже важливо, що такі люди як Блінкен про це говоритимуть. І будуть комунікувати порядок денний про підтримку України".

Паралельно у Києві перебувала прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, чия країна співочолює авіаційну коаліцію. Блінкен провів переговори з нею дорогою до столиці, Зеленський – у Маріїнському палаці.

Літаки F-16, які Данія планує передати Україні, потребують американської зброї, комплектовання, інфраструктури тощо. Україні, США та Данії треба звести до купи багато планів, розповідає Краєв.

Це було прохання Байдена. Навіщо Блінкен приїхав до України

Візит є також нагодою переконатися, що за нового міністра оборони Україна виконає домашнє завдання та буде готовою до зустрічі у Рамштайні, додає експерт: "Американці мають бути впевнені, що відставка Резнікова не потягне відмови України від своєї частини роботи".

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На переговорах могла підійматися тема олігарха Ігоря Коломойського, який зараз сидить у СІЗО з підозрою від СБУ та має карні справи в Америці. Але навряд чи ця тема була серед ключових, вважає Фарапонов.

"Це питання буде хоча б на рівні заклику, щоб пройшло чесне розслідування і ніде не застрягло, – каже Краєв. – Що це може стати символом нашої успішної антикорупційної реформи".

Також з боку США сенатор Ліндсі Грем просуває ідею виборів в Україні під час війни. Блінкен може прямо спитати у вищого керівництва держави – наскільки можливо це зробити та чи справді є такі плани, каже експерт.

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ЩО ДАЛІ. Візит Блінкена триватиме ще й завтра. Держсек повернеться до США з точним розумінням українських потреб, запевнив Кулеба.

"У контрнаступі прогрес прискорився за останні кілька тижнів. Наша нова допомога допоможе підтримати його і наростити подальший імпульс", – переконаний Блінкен.

Контакти України та США продовжаться найближчим часом – триває робота над гарантіями безпеки, а 19 вересня засідатиме Рамштайн.

20-22 вересня у Нью-Йорку стартує сесія Генасамблеї ООН – візит Блінкена є нагодою обговорити позиції України та США.

"Якщо ми будемо пропонувати конкретні пропозиції, варто це робити разом з американцями, – пояснює Краєв. – Особливо якщо хочемо вже зараз порушувати питання про зняття права вето РФ в Радбезі, виключення РФ з ООН. Це варто обговорювати, з'ясовувати, з ким домовитися".

Також на полях ООН відбуваються зустрічі лідерів. І переговорів Зеленського з Байденом варто чекати.

Лідерам є про що поговорити, підсумовує Краєв: "Восени в США стартує складний бюджетний процес. Американцям треба розуміти, які наші потреби, яка стратегія, як ми плануємо звільняти території. Є ще питання ATACMS, зброї. Розмова на найвищому рівні буде ідеальною для цього".

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Марко Сировой
Марко Сировой
Кореспондент LIGA.net
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