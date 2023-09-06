Це було прохання Байдена. Навіщо Блінкен приїхав до України

До Києва із дводенним візитом прибув держсек США Ентоні Блінкен. Він зустрівся з керівництвом України та оголосив про новий пакет допомоги на $1 млрд. Контрнаступ та плани України – ключова тема візиту.

"Це звірка годинників, – каже LIGA.net секретар парламентського комітету з нацбезпеки Роман Костенко (Голос). – Ця людина може перевірити військові, політичні, дипломатичні справи та довести ситуацію у світі щодо підтримки України. І, можливо, порекомендує, як нам діяти далі".

Як проходить візит Блінкена – коротко на LIGA.net.

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ЩО СТАЛОСЯ. Блінкен заявив, що приїхав до України обговорювати контрнаступ ЗСУ, і почав візит із відвідування Берковецького військового цвинтаря. Він став першим главою іноземної дипломатії, візит якого розпочався саме зі вшанування пам’яті полеглих героїв.

Далі у програмі держсека США були переговори з українським колегою Дмитром Кулебою. Ключовий месседж Блінкена – Україна має обнадійливий прогрес у контрнаступі, США хочуть переконатися, що Київ матиме все для успіху, майбутнього стримування і процвітання.

США виділять новий пакет допомоги на понад $1 млрд, анонсував Блінкен за результатами переговорів. Як уточнює CNN, $175 млн піде на військову допомогу із запасів Пентагону (танкові снаряди зі збідненим ураном, снаряди до Himars і артилерії, підсилення ППО), $100 млн – на довготривалу військову підтримку, $200 млн – на підтримку реформ, $206 млн – на гуманітарні потреби, $90 млн – на розмінування.

Також обговорювалося – але ще залишається відкритим надання далекобійних ракет ATACMS, зазначив Кулеба.

На зустрічі із громадським сектором обговорювалася обороноздатність, виклики для нового міністра оборони Рустема Умєрова, судова реформа і боротьба з корупцією, настрої в українському суспільстві та допомога США, каже LIGA.net її учасник, голова Фундації Dejure Михайло Жернаков.

"Від нас він хотів почути відверту оцінку. Ми її дали: що у нас є надзвичайний прогрес у реформах, але є виклики, з якими боремось. Що ми даємо собі раду, зокрема, у питаннях, які пов’язані з корупцією в МО. І великі надії покладаються на Умєрова", – розповідає Жернаков.

Під кінець дня Блінкен провів переговори з президентом Зеленським.

Блінкен повідомив Зеленському, що приїхав до Києва на прохання президента США Джо Байдена: щоб гарантувати, що США максимізують зусилля для допомоги у контрнаступі.

"Із Зеленським я обговорив довгострокові домовленості про сталу безпеку, – додав Блінкен після зустрічі із президентом. – Вони забезпечать постійну безпекову допомогу та сучасне військове обладнання на суші, в повітрі, на морі та в кіберпросторі, а також тренування та обмін розвідданими. Дердеп очолює ці дискусії, які триватимуть у найближчі місяці".

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Візит Блінкена не варто сприймати лише у контексті контрнаступу, каже LIGA.net голова ГО "Інститут Американістики" Владислав Фарапонов. Візити такого рівня – це широка адженда.

Головна ідея – звірити годинники та плани напередодні осені, вважає нардеп від Голосу і секретар комітету з нацбезпеки Роман Костенко.

"Це серйозна посадова особа США, – каже нардеп LIGA.net. – Він може все перевірити: від військових справ до політичних і дипломатичних. І донести ситуацію щодо підтримки України у світі. Та, можливо, порекомендувати, як нам діяти далі. Але тільки рекомендувати".

Підстав для тиску на Україну з боку США нардеп не бачить: "Ми не здаємо територію, потроху вигризаємо – це вже успіхи. Я думаю, тиск був би, якби ми втратили всі резерви у наступі й просили ще зброї, щоб битися в стіну".

Блінкена вважають одним із яструбів у адміністрації США. І це добре, що саме він обговорює наступ та військові плани, каже LIGA.net Олександр Краєв, директор програми "Північна Америка" в Українській призмі.

"У сприйнятті голуба наші успіхи будуть занадто повільні, але для яструба – абсолютно адекватними, – пояснює Краєв. – Дуже важливо, що такі люди як Блінкен про це говоритимуть. І будуть комунікувати порядок денний про підтримку України".

Паралельно у Києві перебувала прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, чия країна співочолює авіаційну коаліцію. Блінкен провів переговори з нею дорогою до столиці, Зеленський – у Маріїнському палаці.

Літаки F-16, які Данія планує передати Україні, потребують американської зброї, комплектовання, інфраструктури тощо. Україні, США та Данії треба звести до купи багато планів, розповідає Краєв.

Візит є також нагодою переконатися, що за нового міністра оборони Україна виконає домашнє завдання та буде готовою до зустрічі у Рамштайні, додає експерт: "Американці мають бути впевнені, що відставка Резнікова не потягне відмови України від своєї частини роботи".

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На переговорах могла підійматися тема олігарха Ігоря Коломойського, який зараз сидить у СІЗО з підозрою від СБУ та має карні справи в Америці. Але навряд чи ця тема була серед ключових, вважає Фарапонов.

"Це питання буде хоча б на рівні заклику, щоб пройшло чесне розслідування і ніде не застрягло, – каже Краєв. – Що це може стати символом нашої успішної антикорупційної реформи".

Також з боку США сенатор Ліндсі Грем просуває ідею виборів в Україні під час війни. Блінкен може прямо спитати у вищого керівництва держави – наскільки можливо це зробити та чи справді є такі плани, каже експерт.

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ЩО ДАЛІ. Візит Блінкена триватиме ще й завтра. Держсек повернеться до США з точним розумінням українських потреб, запевнив Кулеба.

"У контрнаступі прогрес прискорився за останні кілька тижнів. Наша нова допомога допоможе підтримати його і наростити подальший імпульс", – переконаний Блінкен.

Контакти України та США продовжаться найближчим часом – триває робота над гарантіями безпеки, а 19 вересня засідатиме Рамштайн.

20-22 вересня у Нью-Йорку стартує сесія Генасамблеї ООН – візит Блінкена є нагодою обговорити позиції України та США.

"Якщо ми будемо пропонувати конкретні пропозиції, варто це робити разом з американцями, – пояснює Краєв. – Особливо якщо хочемо вже зараз порушувати питання про зняття права вето РФ в Радбезі, виключення РФ з ООН. Це варто обговорювати, з'ясовувати, з ким домовитися".

Також на полях ООН відбуваються зустрічі лідерів. І переговорів Зеленського з Байденом варто чекати.

Лідерам є про що поговорити, підсумовує Краєв: "Восени в США стартує складний бюджетний процес. Американцям треба розуміти, які наші потреби, яка стратегія, як ми плануємо звільняти території. Є ще питання ATACMS, зброї. Розмова на найвищому рівні буде ідеальною для цього".

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