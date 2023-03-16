Как военная разведка и "Альфа" СБУ освобождали остров, топили "Нептунами" крейсер "Москва" и заставили бежать армию России

8 мая 2022 началась рискованная боевая десантная операция на острове Змеиный. Штурмовать захваченный россиянами остров на нескольких вертолетах с открытыми рампами десантных отсеков вылетели группы спецназовцев военной разведки и бойцы группы "Альфа" СБУ.

"Это была очень важная операция для Украины. Без контроля над островом они бы нас экономически уничтожили", – убежден Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Минобороны.

Как Украина освобождала Змеиный остров и топила "Нептуном" крейсер "Москва": LIGA.net посмотрела документальный фильм "Море. Битва за остров Змеиный" и пересказывает самые интересные моменты.

"ЭТОТ РАУНД МЫ НЕ ВЫГРАЕМ"

С начала войны армия РФ решила захватить Змеиный, чтобы иметь ближайшую к украинским берегам (37 км по прямой) военную базу. Там находилось около 80 военнослужащих и персонал маяка.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Поднял я свои дежурные силы. Командир военной пехоты, командир роты... также своих людей поднял в повышенную боеготовность. Все ожидали наступления", — вспоминает Богдан Годский, командир гарнизона острова.

Утром 24 февраля вокруг не было еще ни одного вражеского корабля, но на открытом международном канале связи для судов впервые прозвучал голос агрессоров. Он еще не угрожал, а только подталкивал к измене.

Никто не поддался. Поэтому очень быстро прозвучали прямые угрозы. А у острова появились и российские военные корабли: патрульное судно "Василий Быков", а затем и флагман ЧФ РФ ракетный крейсер "Москва".

"Из "Москвы" осуществлялось управление флотом и авиацией, которые зашли... Авиация бомбила нас, мы ничего не могли сделать. Стало понятно, что этот раунд мы не выиграем", – говорит Годский.

Читайте также: ГУР: Работа над возвращением домой защитников острова Змеиный и Мариуполя продолжается

Потерь еще не было, гарнизону постоянно предлагали сдаться. К вечеру 24 февраля на суше в Измаильском пограничном отряде в 50 км перехватили знаменательный разговор, когда в ответ на очередное предложение сдаться наш боец послал крейсер "Москва" на "хорошо известные три буквы".

К вечеру связь с гарнизоном Змеиного была потеряна. Украинские пограничники и морские пехотинцы попали в окружение. Оккупанты сразу завезли на остров большое количество современной техники и оружия.

"Главное было, чтобы враг не контролировал этот участок, потому что на нем находились радиоэлектронная разведка, наблюдение, беспилотные летательные комплексы, – рассказывает Буданов. – Там была достаточно мощная военная система ПВО, блокировавшая подход нашей авиации. Системы "Град" и "Торнадо-Г", которые могли спокойно уничтожать любые объекты на побережье и помешать судоходству".

Чтобы разорвать такую морскую боевую систему, Украине нужно было избавиться от наиболее грозного ее элемента: крейсера "Москва".

Читайте также: Помогла природа. В ВСУ рассказали, как нашли и потопили крейсер "Москва"

ШАГ К ОСВОБОЖДЕНИЮ: ФЛАГМАН "МОСКВА"

13 апреля крейсер "Москва" оказался в 120 км от украинского берега. Это увидели наши ракетчики и идентифицировали очень большую цель. Получили подтверждение от союзников и выстрелили по нему двумя ракетами "Нептун", поступившими в ВМС Украины в преддверии большого вторжения РФ.

Обе ракеты попали в цель. Подтверждением тому был, в частности, перехват с российского буксира. Он безуспешно пытался спасти крейсер, но тот неизбежно шел ко дну вместе с сотнями членов экипажа.

После затопления "Москвы" все остальные российские корабли уже не приближались к нашим берегам за 300 км. Об угрозе вражеского десанта в Одесскую область уже можно было не беспокоиться. Россияне на Змеином остались без поддержки, обеспечивать логистику им стало гораздо труднее. Украина планомерно уничтожала всю технику, которую они успели завезти. Особенно ПВО.

Читайте также: Оружие независимости. Восемь лучших разработок, уничтожающих армию Путина

26 апреля ударом с беспилотника был уничтожен пункт управления на острове и зенитно-ракетный комплекс "Стрела".

30 апреля повторным ударом поражены три зенитные установки ЗУ-23-2, еще одна "Стрела", машина связи с телекоммуникационным оборудованием. И 42 оккупанта.

2 мая целями стали скоростные военные катера "Раптор", которые доставляли на остров грузы, вели разведку, вывозили раненых и погибших. Тогда же радиоперехват зафиксировал истерические вопли капитана 3-го катера "Раптор", который убегал от ракет "Байрактара" и просил о поддержке с воздуха.

7 мая над островом началась битва десятков самолетов. После выведения из строя вражеской ПВО бомбить его уже начала наша авиация. Пара Су-27 ночью пролетела на низкой высоте и нанесла удар по целям.

А на рассвете 8 мая началась дерзкая боевая десантная операция.

Читайте также: Сделать невозможное. Пятерка операций ВСУ, в которые никто бы не поверил еще год назад

"ЭТО БЫЛА ЭПИЧЕСКАЯ БИТВА"

"Все понимали, что это сложная операция и никто не мог дать задний ход", – вспоминает командир подразделения спецназначения ГУР МО с позывным "Шаман".

Штурмовать остров на нескольких вертолетах с открытыми рампами вылетели группы спецназовцев военной разведки и бойцы группы "Альфа" СБУ. До этого они тренировались на одном из аэродромов Одесской области.

"Когда мы выполняли полет к Змеиному, было 37 км из ближайшей точки, – объясняет Евгений Соловьев, военный летчик и Герой Украины. – При отсутствии ветра вертолет слышен за километров восемь-десять. То есть нас раньше времени услышат... Наши восемь вертолетов выглядели как на ладони".

На подлете к острову, чтобы подавить возможные огневые точки противника, вертолеты с десантом открыли огонь авиаракетами. Кроме ракет, по острову били и пулеметами. Но ни одного выстрела по вертолетам на сближении с островом не было. ПВО противника была уже подавлена.

Как только вертушки колесами коснулись площадок высадки, как оттуда через открытую рампу высыпался украинский десант.

"Наша задача была – атаковать это здание, распределиться, – говорит командир группы спецназначения ГУР с позывным "Скин". – Моя группа уходила левее, а группа "Нептуна" шла правее. "Альфачи" уходили на зачистку здания. У нас остров был разбит по периметрам".

Змеиный хоть и каменистый остров, но надежных укрытий здесь маловато. Бойцам приходилось постоянно контролировать тыл, хоть там и не должно быть врагов.

Читайте также: Видео и детали операции по освобождению Змеиного. Армия РФ потеряла технику на $900 млн

У острова появились и наши катера, но вскоре были вынуждены отойти. Вражеская стрельба по ним стала более интенсивной.

Спецназовцы медленно начали движение вперед через постройку пограничной заставы и маяк. Здесь россияне бросили разбитую командно-штабную машину, а сами закрепились на противоположной от высадки части острова.

"Это достаточно эпическое сражение было", — говорит ГУРовец "Скин".

Самые горячие перестрелки вспыхнули в районе белой опоры недостроенного ветряка. Русские оказали отчаянное сопротивление, вели интенсивный огонь, но его активно подавляли тяжелым пехотным оружием и гранатометами.

Эта попытка высадки была разведкой боем. Россиянам нанесли значительные потери, но без них не обошлось и у наших спецназовцев.

Командование решило окончить эту штурмовую операцию, эвакуировать раненых и погибших и продолжать уничтожать россиян издалека. Перед уходом взяли трофеями немало полезной вражеской техники.

Тогда удалось впервые повесить под огнем украинский флаг на Змеином.

"Высадка и атака были для противника потрясением. Они этого не ожидали, и мы порядочно их убили", – говорит "Шаман". Во время операции штурма Змеиного все вертолеты вернулись на базы удивительно невредимыми.

Но потеряли один катер и всего 15 бойцов. В частности, погиб и заместитель командующего ВМС по авиации полковник Игорь Бедзай. Его морской вертолет Ми-14 с экипажем был сбит вражеским истребителем Су-30. Случилось это не у самого острова, а на берегу Одеской области в устье Дуная.

ПЕРЕРЕЗАТЬ ЛОГИСТИКУ И УДАРИТЬ ПО "ВЫШКАМ БОЙКО"

После этого береговым войскам ВМС была поставлена задача не допустить дальнейшего логистического обеспечения острова Змеиный.

"Они справились, – констатирует Алексей Неижпапа, командующий ВМС. – В то же время началось огневое влияние с берега. Противник отказался от задачи удерживать остров".

20 июня ВСУ нанесли ракетный удар по так называемым "вышкам Бойко".

"Россияне размещали на них свои станции РЭБ, то есть использовали как защиту для своих кораблей", – объясняет министр обороны Алексей Резников.

27 июня ВСУ нанесли более 10 точных ударов по острову. 30 июня ракетные и артиллерийские подразделения ВСУ продолжили наносить удары в течение ночи. После этого россияне полностью его оставили.

"Это очень важная операция для Украины, – считает Буданов. – Без возвращения контроля над Змеиным было бы невозможно любое судоходство из портов Украины... Они бы нас экономически уничтожили".

7 июля несколько украинских штурмовых групп провели финишную операцию по высадке на остров и подняли над ним флаг Украины.

Читайте также: Билет в один конец. Фильм ГУР о неизвестных деталях вертолетных миссий на Азовсталь – за минуту

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.