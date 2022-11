"Это фантастика". Атака в Севастополе меняет ВМС: могут ли дроны вытеснить боевые корабли

Утром 29 октября воздушные и морские дроны атаковали российские корабли в Севастополе. Кто стоял за атакой – точно неизвестно.

"Нападение на базу военно-морских сил – вообще очень сложная операция, – объясняет LIGA.net капитан, военный моряк в запасе Павел Лакийчук. – Но такого, чтобы собралась группа операторов с ноутбуками в условном Очакове или Киеве и атаковала реальную цель, в истории еще не было… Это фантастика, и она переходит в практику".

Чем уникальна атака на бухту в оккупированном Севастополе, что она дает ВМС Украины и как изменит флоты других стран, могут ли дроны вытеснить неповоротливые корабли – разбиралась LIGA.net.

ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ:

черный день для россиян в Севастополе

29 октября надводные и воздушные дроны ударили по флоту РФ в Севастополе. На видео операции запечатлено, как беспилотные катера врезаются в российские корабли, которые не успевают уворачиваться. На одном из фрагментов оккупанты обстреливают дрон из вертолета.

Россияне признали только повреждения тральщика "Иван Голубец", но OSINT-расследователи GeoConfirmed говорят: поражены еще как минимум два корабля, в том числе флагман ЧФ РФ – фрегат "Адмирал Макаров".

"По моим данным, фрегат, тральщик, ракетный катер, десантный корабль. Один фрегат пытался выйти в море и охотиться за дронами", – говорит LIGA.net военно-морской эксперт Defense Express Владимир Заблоцкий.

Some proof about the 2 ships being targeted by . With high confidence we see a Grogorovich class frigate as the first target. According to @CovertShores (9 May 22) only the Admiral Makarov matches this class for the Black Sea fleet.

