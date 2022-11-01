"Это фантастика". Атака в Севастополе меняет ВМС: могут ли дроны вытеснить боевые корабли

Утром 29 октября воздушные и морские дроны атаковали российские корабли в Севастополе. Кто стоял за атакой – точно неизвестно.
"Нападение на базу военно-морских сил – вообще очень сложная операция, – объясняет LIGA.net капитан, военный моряк в запасе Павел Лакийчук. – Но такого, чтобы собралась группа операторов с ноутбуками в условном Очакове или Киеве и атаковала реальную цель, в истории еще не было… Это фантастика, и она переходит в практику".
Чем уникальна атака на бухту в оккупированном Севастополе, что она дает ВМС Украины и как изменит флоты других стран, могут ли дроны вытеснить неповоротливые корабли – разбиралась LIGA.net.
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ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ:
черный день для россиян в Севастополе
29 октября надводные и воздушные дроны ударили по флоту РФ в Севастополе. На видео операции запечатлено, как беспилотные катера врезаются в российские корабли, которые не успевают уворачиваться. На одном из фрагментов оккупанты обстреливают дрон из вертолета.
Россияне признали только повреждения тральщика "Иван Голубец", но OSINT-расследователи GeoConfirmed говорят: поражены еще как минимум два корабля, в том числе флагман ЧФ РФ – фрегат "Адмирал Макаров".
"По моим данным, фрегат, тральщик, ракетный катер, десантный корабль. Один фрегат пытался выйти в море и охотиться за дронами", – говорит LIGA.net военно-морской эксперт Defense Express Владимир Заблоцкий.
Some proof about the 2 ships being targeted by . With high confidence we see a Grogorovich class frigate as the first target. According to @CovertShores (9 May 22) only the Admiral Makarov matches this class for the Black Sea fleet.— JB Schneider (@JohnB_Schneider) October 29, 2022
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Украина не признает причастность к этой атаке. Но источники LIGA.net в правоохранительных органах говорят, что за ней стоят спецслужбы.
Атака дронов произошла в "черный" для россиян день. 108 лет назад – 29 октября 1914 года – турецкий флот устроил похожую "утреннюю побудку", напав на российские корабли в бухте Севастополя, напоминает LIGA.net Павел Лакийчук, капитан ВМС первого ранга в запасе, руководитель программ безопасности центра глобалистики "Стратегия ХХІ".
"Это исторический прецедент, – согласен Владимир Заблоцкий. – Сама идея атаковать флот противника в защищенной гавани – не нова. Были атаки на Порт-Артур, Таранто, Перл-Харбор. А вот беспилотная и дистанционная атака – это (в войне. – Ред.) новое".
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ФАНТАСТИКА – РЕАЛЬНА:
что показала Украине и миру атака в Севастополе
Надводные беспилотники в прошлом применялись в танкерных войнах США, Израиля и Ирана, отмечает для LIGA.net офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин. Но в условиях полномасштабной войны морские дроны показали себя впервые.
Ни один человек на месте атаки не присутствовал. Скоординировать и организовать такую акцию никто не пробовал, говорит он.
Операция требовала высокой интенсивности, ведь база врага была хорошо защищена, говорит LIGA.net Андрей Рыженко, капитан ВМС первого ранга в отставке, эксперт Центра оборонных стратегий.
В США тренд на надводные дроны существует уже лет пять, но там шла дискуссия, как лучше их применять – для разминирования или патрулирования, объясняет Павел Лакийчук.
Атака дронов в Севастополе показала: самое эффективное применение в соотношении затраты/результат – уничтожать противника.
"Произошедшее в Севастополе – это неконтактная война. Это прецедент. Возможно, переломный момент в военной теории. Момент, когда фантастика переходит в практику", – предполагает он.
СПРАВКА. Какие именно надводные дроны применялись против ЧФ РФ – точно неизвестно. Но в сентябре на берег Севастополя выбросило беспилотник, нос которого предположительно засветился на видео операции. Это украинская разработка – гидроцикл, переделанный в "боевое каноэ", считает Рыженко.
По версии Заблоцкого, дрон несет в боевой части до 75 кг взрывчатки, оснащен бесшумными водометными двигателями, а устойчивую связь обеспечивает Starlink. Он не может уничтожить корвет или фрегат, добавил Рыженко, но способен его повредить.
Надводный дрон, в отличие от торпеды, управляется в режиме реального времени, добавляет Лакийчук. Оператор может не просто скорректировать курс, а оценить обстановку, выбрать самую подходящую цель и ударить в наиболее уязвимое место.
Последствия атаки дронами могут быть и не катастрофичными для противника. Но есть смысл продолжать их использовать, предполагает Заблоцкий: "Мы показали, что способны проникать".
Лакийчук считает главной победой операции – слом российской тактики "корабельный круг". В рамках этой тактики РФ выводила корабли на внешний рейд бухты Севастополя, где они маневрировали, чтобы не быть пораженными как стационарные цели. Но дроны все равно их настигли.
Для Украины дроны – идеальный вариант в противостоянии с превосходящим противником в условиях агрессии, говорит Рыженко.
В перспективе дроны можно использовать не только против кораблей, но и против подлодок и военной инфраструктуры.
ГДЕ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ НАДВОДНЫЕ ДРОНЫ:
вытеснят ли они большие корабли
Пример Украины будет изучаться и применяться другими прибрежными странами без большого флота, не исключает Рыженко. Операция в Севастополе будет интересной для Тайваня, говорит Игаль Левин.
Китай наращивает флот и спускает на воду большие корабли – основной театр возможной войны будет на море и в небе. Тайвань 100% пытается собрать информацию о событиях в Севастополе, проанализировать ее и извлечь всю полноту уроков, уверен аналитик.
Но на одни лишь дроны прибрежным странам полагаться не стоит, считает Рыженко. У них есть слабые места, они зависимы от погоды и проблематично используются на удалении 1000 морских миль.
"Беспилотники – это не универсальное оружие. Нельзя абсолютизировать какое-либо оружие, – объясняет Заблоцкий. – Это тактическое средство достижения успеха в конкретных условиях и в конкретное время".
Большие, менее поворотливые, но универсальные корабли все равно будут нужны – дроны их не вытеснят, уверены все четыре эксперта. Например, вдалеке от баз – чтобы защищать торговые пути.
"Еще есть океанические авианосцы, – напоминает Лакийчук. – Это один большой аэродром, который перемещается по всему миру. А фрегаты, эсминцы и прочие корабли обеспечивают работу этого аэродрома".
Авианосцы выполняют еще и роль демонстрации силы, их точно не выйдет заменить дронами, отмечает Левин. Но надводных и воздушных беспилотников на море все равно будет становиться больше.
В США есть идея патрулировать катерами-дронами прибрежные зоны, а турки думают над авианосцем для беспилотников, приводит пример Лакийчук: "Теория двигается в этом направлении – но наши военные в очередной раз превзошли военные уроки мировой науки".
Пока надводные беспилотники остаются новым оружием с неизвестными врагу техническими характеристиками, отмечает капитан. С каждой новой атакой противник будет улучшать оборону своих баз.
В конце концов это приводит к слому – и тогда придумывают другое оружие, говорит он: "Так будет и в этом случае. Это начало".
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