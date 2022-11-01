"Это фантастика". Атака в Севастополе меняет ВМС: могут ли дроны вытеснить боевые корабли

Утром 29 октября воздушные и морские дроны атаковали российские корабли в Севастополе. Кто стоял за атакой – точно неизвестно.

"Нападение на базу военно-морских сил – вообще очень сложная операция, – объясняет LIGA.net капитан, военный моряк в запасе Павел Лакийчук. – Но такого, чтобы собралась группа операторов с ноутбуками в условном Очакове или Киеве и атаковала реальную цель, в истории еще не было… Это фантастика, и она переходит в практику".

Чем уникальна атака на бухту в оккупированном Севастополе, что она дает ВМС Украины и как изменит флоты других стран, могут ли дроны вытеснить неповоротливые корабли – разбиралась LIGA.net.

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ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ:

черный день для россиян в Севастополе

29 октября надводные и воздушные дроны ударили по флоту РФ в Севастополе. На видео операции запечатлено, как беспилотные катера врезаются в российские корабли, которые не успевают уворачиваться. На одном из фрагментов оккупанты обстреливают дрон из вертолета.

Россияне признали только повреждения тральщика "Иван Голубец", но OSINT-расследователи GeoConfirmed говорят: поражены еще как минимум два корабля, в том числе флагман ЧФ РФ – фрегат "Адмирал Макаров".

"По моим данным, фрегат, тральщик, ракетный катер, десантный корабль. Один фрегат пытался выйти в море и охотиться за дронами", – говорит LIGA.net военно-морской эксперт Defense Express Владимир Заблоцкий.

Some proof about the 2 ships being targeted by . With high confidence we see a Grogorovich class frigate as the first target. According to @CovertShores (9 May 22) only the Admiral Makarov matches this class for the Black Sea fleet.

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Украина не признает причастность к этой атаке. Но источники LIGA.net в правоохранительных органах говорят, что за ней стоят спецслужбы.

Атака дронов произошла в "черный" для россиян день. 108 лет назад – 29 октября 1914 года – турецкий флот устроил похожую "утреннюю побудку", напав на российские корабли в бухте Севастополя, напоминает LIGA.net Павел Лакийчук, капитан ВМС первого ранга в запасе, руководитель программ безопасности центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

"Это исторический прецедент, – согласен Владимир Заблоцкий. – Сама идея атаковать флот противника в защищенной гавани – не нова. Были атаки на Порт-Артур, Таранто, Перл-Харбор. А вот беспилотная и дистанционная атака – это (в войне. – Ред.) новое".

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ФАНТАСТИКА – РЕАЛЬНА:

что показала Украине и миру атака в Севастополе

Надводные беспилотники в прошлом применялись в танкерных войнах США, Израиля и Ирана, отмечает для LIGA.net офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин. Но в условиях полномасштабной войны морские дроны показали себя впервые.

"Собралась группа операторов с ноутбуками в условном Очакове или Киеве и атаковала реальную цель. Это полноценная операция, удар по вражеской базе ВМС, – уверен Лакийчук. – Такого в истории еще не было".

Ни один человек на месте атаки не присутствовал. Скоординировать и организовать такую акцию никто не пробовал, говорит он.

Операция требовала высокой интенсивности, ведь база врага была хорошо защищена, говорит LIGA.net Андрей Рыженко, капитан ВМС первого ранга в отставке, эксперт Центра оборонных стратегий.

В США тренд на надводные дроны существует уже лет пять, но там шла дискуссия, как лучше их применять – для разминирования или патрулирования, объясняет Павел Лакийчук.

Атака дронов в Севастополе показала: самое эффективное применение в соотношении затраты/результат – уничтожать противника.

"Произошедшее в Севастополе – это неконтактная война. Это прецедент. Возможно, переломный момент в военной теории. Момент, когда фантастика переходит в практику", – предполагает он.

СПРАВКА. Какие именно надводные дроны применялись против ЧФ РФ – точно неизвестно. Но в сентябре на берег Севастополя выбросило беспилотник, нос которого предположительно засветился на видео операции. Это украинская разработка – гидроцикл, переделанный в "боевое каноэ", считает Рыженко. По версии Заблоцкого, дрон несет в боевой части до 75 кг взрывчатки, оснащен бесшумными водометными двигателями, а устойчивую связь обеспечивает Starlink. Он не может уничтожить корвет или фрегат, добавил Рыженко, но способен его повредить. Надводный дрон, в отличие от торпеды, управляется в режиме реального времени, добавляет Лакийчук. Оператор может не просто скорректировать курс, а оценить обстановку, выбрать самую подходящую цель и ударить в наиболее уязвимое место.

Последствия атаки дронами могут быть и не катастрофичными для противника. Но есть смысл продолжать их использовать, предполагает Заблоцкий: "Мы показали, что способны проникать".

Лакийчук считает главной победой операции – слом российской тактики "корабельный круг". В рамках этой тактики РФ выводила корабли на внешний рейд бухты Севастополя, где они маневрировали, чтобы не быть пораженными как стационарные цели. Но дроны все равно их настигли.

"Мы разрушили тактику россиян. Пусть теперь придумывают что-нибудь новое", – говорит капитан Лакийчук.

Для Украины дроны – идеальный вариант в противостоянии с превосходящим противником в условиях агрессии, говорит Рыженко.

В перспективе дроны можно использовать не только против кораблей, но и против подлодок и военной инфраструктуры.

ГДЕ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ НАДВОДНЫЕ ДРОНЫ:

вытеснят ли они большие корабли

Пример Украины будет изучаться и применяться другими прибрежными странами без большого флота, не исключает Рыженко. Операция в Севастополе будет интересной для Тайваня, говорит Игаль Левин.

Китай наращивает флот и спускает на воду большие корабли – основной театр возможной войны будет на море и в небе. Тайвань 100% пытается собрать информацию о событиях в Севастополе, проанализировать ее и извлечь всю полноту уроков, уверен аналитик.

Но на одни лишь дроны прибрежным странам полагаться не стоит, считает Рыженко. У них есть слабые места, они зависимы от погоды и проблематично используются на удалении 1000 морских миль.

"Беспилотники – это не универсальное оружие. Нельзя абсолютизировать какое-либо оружие, – объясняет Заблоцкий. – Это тактическое средство достижения успеха в конкретных условиях и в конкретное время".

Большие, менее поворотливые, но универсальные корабли все равно будут нужны – дроны их не вытеснят, уверены все четыре эксперта. Например, вдалеке от баз – чтобы защищать торговые пути.

"Еще есть океанические авианосцы, – напоминает Лакийчук. – Это один большой аэродром, который перемещается по всему миру. А фрегаты, эсминцы и прочие корабли обеспечивают работу этого аэродрома".

Авианосцы выполняют еще и роль демонстрации силы, их точно не выйдет заменить дронами, отмечает Левин. Но надводных и воздушных беспилотников на море все равно будет становиться больше.

В США есть идея патрулировать катерами-дронами прибрежные зоны, а турки думают над авианосцем для беспилотников, приводит пример Лакийчук: "Теория двигается в этом направлении – но наши военные в очередной раз превзошли военные уроки мировой науки".

Пока надводные беспилотники остаются новым оружием с неизвестными врагу техническими характеристиками, отмечает капитан. С каждой новой атакой противник будет улучшать оборону своих баз.

"Ну а мы будем придумывать все новые средства атаки. Это бесконечная борьба пушки против брони, – объясняет Лакийчук. – Что перевесит: большая мощность пушки или больший слой брони?"

В конце концов это приводит к слому – и тогда придумывают другое оружие, говорит он: "Так будет и в этом случае. Это начало".

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