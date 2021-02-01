За последние четыре года в отношениях Украины и Венгрии было много кризисов: например, запрещали въезд высокопоставленным чиновникам и обвиняли друг друга во вмешательстве во внутренние дела. Также Будапешт продолжает блокировать работу комиссии Украина-НАТО. При этом сейчас обе стороны, кажется, наконец-то готовы мириться. Надежды, в частности, возлагаются на возможную встречу Зеленского и Орбана. Но есть ли в ней смысл в нынешних условиях – вопрос спорный.

Из-за чего ссорятся Украина и Венгрия, на каком уровне находятся отношения, как страны собираются мириться, а главное – получится ли у них – разбиралась LIGA.net.

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ПОЧЕМУ ССОРЯТСЯ КИЕВ И БУДАПЕШТ

Языковый вопрос – основной камень преткновения в контактах Украины и Венгрии. Отношения начали ухудшаться в 2017 году – Верховная Рада приняла закон об образовании, предусматривающий расширение обучения на украинском языке в школах (в частности в тех, где учеба происходит на языках нацменьшинств).

Это возмутило Румынию, Молдову, РФ и Венгрию. Будапешт заявил, что Киев, по их мнению, нарушает права этнических венгров, и заблокировал работу комиссии Украино-НАТО, фактически выдвинув ультиматум: сотрудничество с НАТО или закон об образовании. Блокировка не снята по сей день.

Украина направила закон в Венецианскую комиссию. Там сказали, что критика в сфере обучения на языках нацменьшинств оправдана, но заложенный в проекте переходный период позволяет его откорректировать. При этом конфликт, эпицентром которого является тема образования, на этом не закончился. Страны взаимно выслали дипломатов из-за паспортизации Венгрией украинцев на Закарпатье. Затем Рада приняла закон о госязыке, что тоже не понравилось Будапешту. При этом Украина объясняла, что закон не ущемляет права меньшинств.

Первую половину 2020-го мы активно работали на конструктивный диалог и поиск решений с Венгрией. Кульминацией этой титанической работы стал вход Украины в круг шести самых близких партнеров НАТО в мире, – заявляет глава МИД Дмитрий Кулеба

В итоге Киев частично уступил, обновив закон об образовании, учтя пожелания стран ЕС, в частности Венгрии, но в Будапеште заявили, что снимут блокировку сотрудничества с НАТО, когда меньшинство на Закарпатье заявит об отсутствии проблем в получении образования на венгерском языке.

Однако был и позитив. "Первую половину 2020-го мы активно дипломатически работали на конструктивный диалог и поиск решений с Венгрией. Кульминацией этой титанической работы стал вход Украины в круг шести самых близких партнеров НАТО в мире (статус партнера НАТО с расширенными возможностями – ред.). Венгрия это решение не заблокировала", – говорит LIGA.net министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. "Но под конец года, к сожалению, эмоции снова взяли верх".

На пересечение красных линий украинских национальных интересов я всегда реагирую и буду реагировать жестко, чтобы ни у кого не было даже желания их пересекать, – заявляет Кулеба

Осенью 2020-го глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал украинских венгров голосовать на местных выборах за венгерскую партию КМКС и действующего мэра Берегово, этнического венгра Золтана Бабяка. МИД Украины обвинил Будапешт во вмешательстве во внутренние дела и закрыл въезд двум венгерским чиновникам.

"На такие вещи у меня всегда однозначная реакция. Конструктив конструктивом, но на пересечение красных линий украинских национальных интересов я всегда реагирую и буду реагировать жестко, чтобы ни у кого не было даже желания их пересекать", – заявляет Кулеба.

Позже депутаты одного из сельсоветов на Закарпатье спели венгерский гимн после принятия присяги. Это видео получило широкое распространение в сети и спровоцировало скандал. СБУ провела обыски в Сообществе венгерской культуры Закарпатья по подозрению во вмешательстве во внутренние дела и нанесении вреда госбезопасности. А Венгрия обратилась в ОБСЕ, обвинив Украину в притеснении прав нацменьшинств (ОБСЕ не стало выполнять требования Будапешта).

"НЕПРОСТЫЕ, НО ТОЧНО НЕ КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ"

27 января Сийярто посетил Киев с официальным визитом. Предполагалось, что венгерский министр едет мириться. И хотя на брифинге по факту встречи не было отрицательных эмоций, требований об изменении образовательного закона, а обе стороны подтвердили, что говорить о сепаратизме на Закарпатье нет оснований, основным результатом стала готовность Венгрии выделить кредит в размере 50 млн евро на дороги в Закарпатье и возможность заседания украино-венгерской рабочей группы по вопросам образования

"Этот визит стал хорошим сигналом, что несмотря на все трудности, две важных страны, являющихся соседями в Центральной Европе, готовы говорить и искать решение, а не создавать новые проблемы. С украино-венгерских отношений нужно исключить эмоции и подозрения, добавив взаимное уважение к нацинтересам друг друга и долгую, спокойную работу. Тогда можно будет оставить кризис позади", – оценивает встречу Кулеба.

Встреча важная и удачная, хотя это совсем не означает, что Киев и Будапешт, наконец-то достигнув "дна", смогут от него оттолкнуться, – заявляет политолог Дмитрий Тужанский

Этот визит критически важен, говорит LIGA.net политолог и эксперт по украино-венгерским отношениям Дмитрий Тужанский, поскольку это первая встреча министров после "исторического кризиса двусторонних отношений". По его мнению, сегодня украино-венгерские отношения находятся на самом низком уровне с момента их установления в начале 1990-х, поэтому топ-темой встречи был вопрос, как их нормализовать и остановить "падение" в пропасть.

"Встреча важная и удачная, хотя это совсем не означает, что Киев и Будапешт, наконец-то достигнув "дна" в противостоянии за эти три года, теперь смогут от него оттолкнуться и начать движение в сторону понимания", – заявляет Тужанский.

Отношения Украины и Венгрии непростые, но точно не катастрофические, говорит в комментарии LIGA.net бывший министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, эмоциональный фон намеренно накручивается вокруг вопроса украинских венгров на Закарпатье, но есть абсолютно понятный рецепт решения проблемы: "Первое – там должно быть больше Украины... Второе – должна быть очень четкая граница, что мы (Украина и Венгрия – ред.) делаем там все совместно. Третье – мы должны приложиться к изучению украинскими венграми украинского языка".

При этом очевидно, что хотя Украина и пошла на уступки в части образования (основного барьера в двусторонних отношениях), дипломатический конфликт по-прежнему не исчерпан. Климкин связывает это с сознательным поднятием ставок Будапештом. Он заявляет, что Венгрия пытается усилить позиции для переговоров с новой администрацией США и Брюсселем. Также, считает экс-министр, это происходит на фоне непростой внутриполитической ситуации в Венгрии: "Это еще один элемент консолидации и мобилизации электората".

Об этом говорит и осведомленный дипломатический источник LIGA.net. По его словам, готовность венгров ехать в Украину и показывать желание внести конструктив в отношения связана, в частности, с приходом Байдена. Он, вероятно, будет больше (чем Трамп) давить на Будапешт по части отношений с НАТО, общеевропейской политики и отношений с Украиной.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Основная цель Украины в сегодняшних отношениях с Венгрией – преодоление конфликтов, говорит источник LIGA.net. Будапешт – очень важный сосед, и основным камнем преткновения к хорошим отношениям является именно язык образования, на всех других направлениях двусторонние отношения "реально хорошие", считает он.

На совместном с Сийярто брифинге Кулеба заявил, что уже в ближайшее время состоится заседание украино-венгерской рабочей группы по вопросам образования. Это заявление вызвало вопросы. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сказал LIGA.net, что эту группу ведет Минобразования и науки.

"Ее цель – обсуждение путей имплементации закона об образовании в части образовательных прав нацменьшинств, в частности венгерской, а также подготовка двусторонних договоров в сфере образования, в частности о взаимном признании документов об образовании", – заявил он. По словам Николенко, первое заседание этой группы должно состояться в феврале, однако конкретные сроки пока что обсуждаются сторонами: "По договоренности Кулебы и Сийярто в состав группы войдут также представители МИД Украины и Венгрии".

Проблем накопилось так много, что решить их быстро и одним саммитом – будет очень трудно... На них накладываются недоверие и отсутствие качественного диалога, – заявляет Тужанский

Сийярто говорил, что если консультации будут успешными, то удастся "исключить много факторов неуверенности" и "отношения продвинутся вперед". При этом он не уточнил, какой конкретно результат консультаций будет считаться "успешным". В Украине четко заявили, что закон об образовании меняться уже не будет, поэтому в Венгрии, вероятно, рассчитывают на подзаконные акты в части прав их меньшинства.

Отвечая на вопрос LIGA.net о том, видит ли Тужанский перспективу решения нынешних проблем в краткосрочной перспективе, он заявил, что настроен скептически: "Проблем накопилось так много, что решить их быстро и одним саммитом – будет очень трудно… Речь идет об очень чувствительных вопросах для обеих сторон: языке, образовании, гражданстве и идентичности. На это накладываются недоверие друг к другу, а также отсутствие качественного диалога".

Одним из вопросов, который наиболее интересует Украину в отношениях с Венгрией является блокировка сотрудничества с НАТО. Тужанский называет действия Будапешта "игрой на нервах": "Все, что Украина могла получить от НАТО за эти года (например, статус партнера НАТО с расширенными возможностями), она получила, и Венгрия ничего не заблокировала. Это больше игра, чем реальное вето".

Когда будут следующие шаги Украины по перспективе в ЕС и НАТО, Венгрия очень резко выступит за реализацию своих требования, понимая, что для нас это жизненно важный вопрос, – заявляет экс-глава МИД Павел Климкин

"Все уже научились жить с этим", поэтому движение Украины в Альянс продолжается, говорит источник LIGA.net, одновременно уточняя, что ожидать полного снятия вето до урегулирования образовательного вопроса не стоит.

Климкин считает, что шансы на разблокировку есть, но для этого нужно показать системную и последовательную политику Украины, которая не будет меняться: "Когда будут следующие шаги по европейской перспективе и НАТО, Венгрия очень резко выступит за реализацию своих требования, понимая, что для нас это жизненно важный вопрос. Необходимо работать на стратегический результат – найти с Венгрией решение, позволяющее быть успешными соседями и партнерами".

Еще одной темой, стоящей на повестке дня, является встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Дипломаты считают, что она поставит точку в конфликтах. Но эксперты не уверены, что в нынешней ситуации это даст какой-то результат.

Тужанский говорит, что смысл во встречах и диалоге есть всегда, особенно на высоком уровне. Однако она должна быть подготовлена, поскольку ключевой вопрос, что будет после встречи: "Сейчас в отношениях Украины и Венгрии вредно организовывать встречу ради встречи. Это даст неоправданные ожидания. Но если тщательно поработать, то ее можно организовать за два-три месяца".

Похожей позиции придерживается и Климкин. Украине необходимо показать стратегию по всему комплексу проблем: "Есть вопрос доверия и политической воли. Хочет ли сейчас Орбан встречаться? Я вообще не вижу смысла в этом драйве "а, давайте встретимся"... Дело не во встрече, а в том, чтобы получить ощутимый результат. Сегодня я не вижу, чтобы этот результат можно было достичь из-за встречи".

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