Ставка Украины в 2021 году – Джо Байден. Украина ждет активного участия Вашингтона в решении российско-украинской войны и готова расширять нормандские переговоры с четырех до пяти президентов. Но даже если этого не случится, шанс на прорыв по Донбассу в этом году остается – подробнее в материале LIGA.net.

МЕРКЕЛЬ – УХОДИТ, БАЙДЕН – ПРИХОДИТ

У нормандского формата серьезное испытание в этом году: с поста канцлера Германии уходит Ангела Меркель. Ее преемник Армин Лашет – сторонник Северного потока-2. "Поддержка нашей позиции в нормандском формате может серьезно измениться", – говорит LIGA.net представитель Донецка в ТКГ от Украины Сергей Гармаш.

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Но не все считают, что уход Меркель – плохая новость. "Меркель – одна из создателей минских соглашений и в какой-то мере это и ее "детище", – объясняет LIGA.net замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Александр Мережко. - Меркель будет думать, как она войдет в историю, в том числе историю дипломатии. И до своего ухода она должна, по идее, попытаться что-то кардинально изменить".

При этом Мережко считает необходимым привлечь США к решению российско-украинской войны на Донбассе, потому что без активной роли Вашингтона закончить ее будет сложно. "США – один из гарантов территориальной целостности Украины по Будапештскому меморандуму. Надеюсь, что новая администрация будет принимать более активную роль", – говорит он.

Если добьемся, что США станут пятым государством в нормандском формате и займут активную наступательную позицию, то ситуация может измениться к лучшему – Леонид Кравчук

Эту мысль поддерживает и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук: "Если добьемся, что США станут пятым государством в нормандском формате и займут активную наступательную позицию, то ситуация может измениться к лучшему".

В декабре 2020 года Зеленский заявил, что Байден мог бы усилить переговоры в нормандском формате. "Мы понимаем, что Соединенные Штаты сегодня — гарант безопасности в мире, серьезный стратегический игрок, поэтому такие шаги могли бы ускорить исход войны на Донбассе и начало большого строительства, большой реинтеграции Донбасса", — сказал президент в интервью The New York Times.

Высокопоставленный собеседник LIGA.net, близкий к переговорам с Россией, заверил, что президент Владимир Зеленский и глава офиса Андрей Ермак поддерживают привлечение США к нормандскому формату. Но уточняет: по этому решению необходим консенсус с Москвой.

Гармаш считает участие США в нормандском формате маловероятным. Против этого, по его мнению, может быть не только Россия, но и Германия с Францией. В тоже время и без нормандского формата у Вашингтона достаточно рычагов влияния на РФ, считает он. "Санкции – единственный вид борьбы мирового сообщества с Россией. Но эти санкции должны быть радикальными. Мы теряем время", – уверен он.

Сам Байден эту тему пока не комментировал, однако в разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул, что США будут твердо защищать суверенитет Украины.

УКРАИНА ВСЕ ВЫПОЛНИЛА, РОССИЯ – НЕТ

В конце прошлого года истек дедлайн Зеленского, который он начертил для себя по Донбассу. Договоренности с Путиным, принятые в декабре 2019 года, Россией не выполнены. Украина при этом все выполнила – это подтвердила глава ОБСЕ, арбитр в переговорах Москвы и Киева.

"Россия блокирует обмен и не допускает Красный крест к удерживаемым лицам", – рассказывает LIGA.net Мережко.

Но Москва срывает не только обмен. "Мы наблюдаем интенсификацию обстрелов со стороны российских оккупационных войск. К сожалению, Россия идет на срыв соглашений. Нужно укрепить режим тишины, чтобы он работал и не было жертв", – говорит Мережко.

Мы наблюдаем интенсификацию обстрелов со стороны российских оккупационных войск. Россия идет на срыв соглашений – Александр Мережко

При этом минские переговоры в составе Украина-ОБСЕ-Россия остаются в тупике.

Кравчук это признает. "Пока Россия не согласится, что должен быть мир, будет продолжать агрессию, манипулировать фактами – ничего не будет", – говорит глава делегации.

Мережко также объясняет тупик низким уровнем самостоятельности российской делегации. "Например, в политической группе от России Алексей Дмитриевский. Это дипломатический чиновник очень среднего уровня. Для решений и прорыва надо подняться на более высокий уровень нормандского формата", – отметил замглавы делегации.

Гармаш предлагает радикальное решение: приостановить участие Украины в работе политической подгруппы, пока не будет обмена "всех на всех". Пока что оно не обсуждалось.

ЗАКОНЧИТСЯ ЛИ ВОЙНА

"Россия делает все, чтобы война продолжалась, – говорит Кравчук, – Она заинтересована в затягивании ситуации. А заявления руководства России говорят о желании создать квазигосудартсва со своими паспортами".

По мнению Гармаша, Россия избрала для Донбасса абхазский вариант: "Они раздают паспорта РФ, интегрируют регион в политическое и военное пространство России. Люди с их паспортами будут голосовать на российских выборах и учиться в российских военных вузах".

Но делегация Украины верит в возможность прорыва. "Прорыв может наступить неожиданно, как с Карабахом, – говорит Мережко. – 30 лет была проблема и решилась в течение недель. В политике важно быть терпеливым и ждать возможность. О военном пути решения речь, конечно, не идет. Я надеюсь на политико-дипломатические методы".

Россия не хочет уступать. Но в любых переговорах есть окно возможностей. У Азербайджана оно открылось спустя 30 лет – собеседник LIGA.net в ТКГ

Замглавы делегации надеется на новую администрацию Байдена. "Блинкен и Салливан (потенциальный советник Байдена по нацбезопасности. – Ред.) – это люди, которые хорошо разбираются в мировой дипломатии и понимают значение нашей проблемы. Это дает надежду, что прорыв произойдет в этом году", – отметил Мережко.

Поддерживает его и другой собеседник LIGA.net в ТКГ: "Пока Россия не хочет уступать. Но в любых переговорах есть окно возможностей. Оно может открыться завтра, послезавтра, а может не открыться через 10 лет. У Азербайджана это окно открылось спустя 30 лет. Может, победа Байдена наш шанс. Или болезнь Путина. У россиян не очень хорошо с экономикой. Но Украина должна быть готова. Этот год может стать переломным".

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