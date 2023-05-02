"Это не главная угроза". Почему РФ снова бьет стратегической авиацией и чего ждать дальше

После паузы почти в полтора месяца Россия возобновила обстрелы Украины из самолетов стратегической авиации. За прошедшую неделю она выпустила более 40 крылатых ракет, основными целями были Киев и центральные области.

Россияне таким образом пытаются "прощупать" украинское ПВО накануне анонсированного контрнаступления ВСУ, убежден военный аналитик Игаль Левин. Впрочем, спикер Воздушных сил Юрий Игнат подчеркивает: главной проблемой остаются планирующие авиабомбы, которыми россияне бьют от Сумской до Одесской областей.

"Раз и навсегда эту проблему решит самолет F-16, – говорит LIGA.net Юрий Игнат. – Он не только поможет отогнать от границ российскую авиацию с авиабомбами. Он создан, чтобы быть частью ПВО – сбивать крылатые ракеты и дроны с чрезвычайно высокой эффективностью".

Почему Россия вновь задействовала самолеты стратегической авиации, повлияет ли это на ожидаемое контрнаступление ВСУ, что дальше – разбиралась LIGA.net.

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ОКОНЧАНИЕ ПАУЗЫ

Во время осенне-зимней кампании против украинской энергетики россияне делали залпы на 60-100+ ракет раз в одну-три недели. В первой половине весны они взяли определенную паузу, сосредоточившись на сбросе планировочных авиабомб, ударах ракетами С-300 и дронами.

Продолжая использовать дроны, бомбы и С-300, на прошлой неделе россияне попробовали старую-новую тактику: сделали из стратегической авиации два залпа примерно по 20 ракет с разницей в несколько дней.

В 04:00 утра 28 апреля российские самолеты запустили 23 относительно современных дальнобойных ракеты Х-101/Х-555. Силы ПВО уничтожили 21 ракету, 11 из которых – в районе Киева. Но россияне попали в многоэтажное здание в Умани (23 погибших) и частный сектор в Днепре (двое погибших).

Похожий обстрел повторился в ночь с 30 апреля на 1 мая. Сначала россияне поразили промышленные объекты в Павлограде (34 пострадавших, 55 поврежденных домов), а через несколько часов запустили ракеты снова, в том числе по Киеву – все цели в районе столицы уничтожены.

Суммарный залп составлял 18 Х-101/Х-555 – 15 ракет сбила ПВО. Эти обстрелы также сопровождались информационной операцией пропагандистов: в российских Telegram-каналах писали, что залп может насчитывать до 100 ракет, и эти фейки перекочевывали в украинский сегмент мессенджера.

При обоих обстрелах россияне использовали Ту-95МС – это модернизация конца 1970-80 годов стратегического бомбардировщика Ту-95, разработанного еще в 1950-е. А при ударах 30 апреля были задействованы еще и два Ту-160 80-х годов разработки. Стреляли из района Каспийского моря, а по крайней мере, часть самолетов взлетала с аэродрома Оленья в Мурманской области, куда их перебросили после ударов по авиабазе в Энгельсе.

СТРАХ КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ

Обстрелами относительно небольшим количеством ракет россияне пытаются прощупать ПВО накануне контрнаступления украинских сил, убежден военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

Украинская ПВО в состоянии трансформации: поступают новые западные комплексы, а партнеры из коалиции Рамштайн пытаются решить проблему боезапаса к советским системам, который активно тратился зимой.

"Россияне боятся украинского наступления. Они будут пытаться остановить его не только резервами, но и с помощью авиации и ракет, – говорит LIGA.net Игаль Левин. – Они хотят максимально понимать, как работает новое украинское ПВО с учетом IRIS-T, NASAMS, Patriot, Skynex ".

СПРАВКА. За осень-зиму россияне запустили по Украине суммарно 850 ракет и столько же дронов, говорит LIGA.net спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Из 1700 целей было уничтожено около 1500 человек. "Идет война на истощение… На это пошли ракеты, особенно советских систем С-300 и "Бук", – объясняет он. – Мы тоже их истощили – они потратили практически весь стратегический запас крылатых ракет, остался лишь неприкосновенный. Все под ноль россияне выпустить не могут, поэтому какой-то период накапливают ракеты и запускают".

Какой-то отдельной причины возобновления ударов Игнат не называет – россияне просто хотят нанести Украине как можно больше вреда, пытаясь выявить и поразить места скопления техники, инфраструктуру, объекты ВПК.

Он подчеркивает, что главной проблемой остаются не ракеты, а планирующие авиабомбы, которыми россияне стреляют по фронту и приграничным территориям.

"К счастью, авиабомбы летят недалеко – на 20-30 км от линии фронта или границы. Но их запускают по 20 ежедневно. А если такие бомбы будут летать не по 20, а по 100? – объясняет Игнат. – Конечно, крылатые ракеты больше замечают, потому что они летят по большим городам, где много людей. Но от авиабомб страдают каждый день от Сумской области до Одесской".

СДЕЛАТЬ МНОГО РАКЕТ РФ НЕ МОЖЕТ

В остатках российских ракет находили части, изготовленные относительно недавно, говорит Игнат. Это – чипы, платы и другое оборудование.

По данным ГУР, по состоянию на декабрь 2022 года россияне могли производить около 40 современных ракет в месяц. Если данные не изменились, то поддерживать темп в 20 ракет на два-три дня РФ не сможет чисто физически, говорит LIGA.net главред Defense Express Олег Катков.

"Сделать много месяцев крылатых ракет Россия не сможет. Это – длительный технологический процесс. Это дорогая вещь, сборка которой требует много времени, денег и ресурсов", – добавляет спикер ВС ВСУ.

По мнению Левина, россияне периодически могут бить малыми залпами, но все же постараются накопить ракеты перед украинским наступлением.

"Во время украинского наступления россияне будут пытаться бить по узлам логистики, на которые будет опираться наступление, – считает аналитик. – С точки зрения военной мысли, им важнее накопить ракеты: 80% хранить, а 20% использовать для выявления ПВО. Но это по военной логике, россияне не всегда с ней дружат – поэтому сложно предсказать их действия".

В случае регулярности полетов из Оленьи к Каспийскому морю россияне также рискуют моторесурсом старых стратегических самолетов. Если из Энгельса в район запуска им нужно лететь 400-700 км и обратно, то из Оленьи это расстояние увеличивается примерно до 2500 км в одну сторону.

Украинцы уже могли видеть, как от неисправностей падают российские самолеты, отмечает Левин. И, вероятно, увидят еще. Но самолетопад – это скорее приятный бонус, на который сильно надеяться не стоит.

"Самолеты ломаются, моторесурс уменьшается. Но у РФ есть производство двигателей, конструкторские бюро и серийные заводы, – добавляет Катков. – Это все равно, что надеяться, что твой враг умрет от старости".

Поэтому стоит настаивать на наращивании способностей украинской ПВО. И главное здесь – получение американских самолетов F-16, считает Игнат. Этот истребитель может и отогнать от границ российскую авиацию с авиабомбами, и эффективно сбивать крылатые ракеты с дронами.

"Надо F-16. Это нужно подчеркивать, чтобы не исчезало с повестки дня, — подытоживает он. – Кто-то говорит, это дорого. Но что мы ставим на чашу весов: стоимость самолетов и ракет к ним – или жизни людей и победа над страной-оккупантом, которую мы хотим одолеть всем миром?"

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