Авиабомбы – новая угроза. Как изменилась тактика российских обстрелов Украины

После провала зимней кампании по уничтожению украинской энергосистемы в российских обстрелах просматривается смена тенденций. Серьезная новая угроза – планирующие авиабомбы. Продолжающиеся угрозы – скоростные ракеты Х-31, дальнобойные РСЗО, дроны-камикадзе Shahed-136, системы С-300.

"У россиян достаточно много бомб ФАБ-500, которые можно переоборудовать в планирующие. И делать что-то вроде тех бомб, которые применяем мы, – говорит LIGA.net спикер Воздушных сил Юрий Игнат. – Это новая угроза, мы ищем способы ей противодействовать".

Насколько серьезны угрозы и как с ними бороться – коротко на LIGA.net.

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НОВАЯ УГРОЗА: ПЛАНИРУЮЩИЕ АВИАБОМБЫ

Россия начала использовать планирующие авиабомбы – более современные с весом 1500 кг (УПАБ-1500Б) и более распространенные 500-килограмовые, рассказывает LIGA.net спикер ВСУ Юрий Игнат. У них большая боевая часть: для сравнения, у Shahed-136 она до 50 кг.

РФ делает эти авиабомбы по типу западных JDAM, которые использует украинская сторона, говорит LIGA.net главред Defense Express Олег Катков. Для этого обычные авиабомбы (в том числе старые ФАБ-500) оборудуют крыльями и системой наведения.

Преимущество над крылатыми ракетами – дешевизна, скорость производства и большое количество у россиян ФАБов.

По словам Игната, основная проблема – что российские самолеты сбрасывают их, не заходя в зону действия украинской ПВО. Например, за 50+ км от границы, как это происходит в Сумской области.

"Наши бомбы имеют меньшую боевую часть, но они высокоточные. А российские бомбы обычно попадают в жилые дома, – говорит спикер Воздушных сил. – РФ всегда делала ставку не на точность, а на массовость применения. Поэтому планирующие бомбы несут угрозу множества жертв среди гражданского населения".

От российских авиабомб уже дважды пострадало приграничное Белополье в Сумской области. В ночь на 24 марта по городу выпустили 11 авиабомб, на 28 марта – еще одну. Вот так выглядело Белополье после удара авиабомбами и артиллерией в конце прошлой недели.

Также авиабомбы могут нести угрозу для украинских военных на фронте. Например, россияне могут бить по опорным пунктам и пунктам связи, которые находятся в 10-15 км от линии столкновения.

По словам Игната, планирующие авиабомбы – это новая угроза, и способы эффективного противодействия еще ищут.

Потенциально бороться с ними можно по двум направлениям.

С носителями. Задача – оттеснить российскую авиацию: то есть расширить за пределы границы и линии фронта зону, в которую боятся летать самолеты РФ. Теоретически для этого есть такие варианты:

1. Дальнобойные ЗРК. Это могли бы сделать американские системы Patriot или европейские SAMP-T. Но их не хватит, чтобы покрыть протяженность всей границы и фронта. И этот вариант не подойдет для "передка", поскольку там эти ЗРК сразу же станут целью.

2. Удары по аэродромам. По словам Каткова, для оттеснения нужно уничтожать аэродромы в радиусе 300 км от границ. Для этого нужны дальнобойные ракеты в большом количестве – их у Украины пока нет.

3. Современные западные самолеты. Это лучший вариант, говорит Игнат. Истребители могут применять дальнобойные ракеты класса "воздух-воздух" – те же AIM-120 AMRAAM с дальностью до 180 км.

"Западные истребители позволили бы оттеснить российскую авиацию от наших границ, – уверен спикер ВСУ. – При взлете российских истребителей поднимаются наши и не подпускают их – не дают возможности запускать бомбы. Это был бы эффективный выход из этой угрозы".

Блокировка производства бомб. По словам Каткова, сейчас по остаткам авиабомб в Белополье предстоит выяснить, какие компоненты используют россияне. А дальше – работать с западными партнерами, чтобы перекрыть каналы поставок оборудования.

ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ УГРОЗЫ: Х-31, "ШАХЕДЫ", РСЗО, С-300

Ракеты Х-31П россияне применяют с начала большой войны. Весной ими били по Одессе (14 марта) и Херсонской области (в ночь на 28 марта).

Эти ракеты похожи на используемую Украиной американскую ракету Harm и наводятся на сигнал радиолокационных станций систем ПВО, говорит LIGA.net Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке, экс-замглавы Генштаба по вопросам Воздушных сил ВСУ.

По словам Игната, Х-31П тяжело сбить из-за их высокой скорости. Теоретически это можно попробовать, но тогда нужно держать включенной РЛС, на которую и наводится Х-31П.

"Более действенно – выключать РЛС, – рассказывает спикер. – Но Х-31П не так часто применяется, это не массовая история. Их запускают как раз, чтобы заставить нас отключить систему ПВО и нанести удар".

Также можно использовать "дублера", говорит Романенко: включать старую РЛС, чтобы ракета наводилась на нее, а не на основную цель.

Генерал-лейтенант не верит в сценарий, что россияне могут запустить Х-31 массово, "отключить" многие украинские РЛС и направить в брешь российские самолеты. "Они год имеют преимущество в количестве и качестве самолетов, но этого не сделали. Почему? Потому что у них нет возможностей на такую операцию", – говорит Романенко.

Но лучший вариант – как и в случае с авиабомбами – вытеснять самолеты-носители, убежден Катков: "Чтобы враг не запускал ракеты Х-31П, нужны современные западные истребители".

РСЗО и системы С-300 россияне продолжают использовать по прифронтовым и приграничным городам: удар из "Урагана" по жилому дому в Запорожье, обстрелы из С-300 агломерации Славянск-Краматорск.

Снаряды от РСЗО сбить невозможно, от запуска до прилета несколько десятков секунд, объясняет Игнат. Поэтому ключевое здесь – предупреждать население, когда есть данные о готовности запусков.

Ракеты С-300 россияне используют как альтернативу дефицитным баллистическим ракетам, добавляет спикер ВС. Их дальность ограничена – 150 км, но оккупанты бьют, как правило, еще ближе, поскольку точность теряется с каждым километром.

"Сбить ракету С-300 невозможно. Даже если бы мы пытались сбивать их с Patriot, россияне пускали бы тысячи своих С-300, чтобы потратить наш боезапас, – объясняет Игнат. – Бороться с ними надо, как и с РСЗО. Доставать установки ракетами Harm, HIMARS, артиллерией, дронами-камикадзе. Это непрерывный процесс – каждый раз мы видим в сводках Генштаба данные об уничтоженных ЗРК или РЛС".

Дроны-камикадзе Shahed-136 Россия, вероятно, начала получать регулярно, но небольшими партиями, говорят в британской разведке. Только в марте их запустили более 70 штук. Последний пример – атака 15 дронами в ночь на 28 марта, 14 из них были сбиты.

Более успешной была атака на Кривой Рог в ночь на 24 марта. Тогда силам ПВО удалось сбить лишь один из шести дронов. По словам Игната, противостояние "шахедам" – постоянный процесс: россияне ищут новые методы и маршруты для беспилотников.

"Бой – это каждый раз обновленная ситуация. Завтра не будет, как сегодня, – объясняет разницу в результатах генерал Романенко. – Противник ищет противодействие, а ПВО – это все же оборона".

Чтобы эффективно противостоять Shahed, нужно отходить от тактики реагирования на угрозу, уверен Романенко: "Необходимо бить по местам запуска, уничтожать обслугу этих дронов. Действовать на упреждение".

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