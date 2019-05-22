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22.05.2019, 16:42

"Это нонсенс". Кому Зеленский доверил СБУ: рассказываем коротко

Иван Баканов Фото: LIGA.net

Кадровые перестановки продолжаются: друг детства нового президента Иван Баканов стал замглавы СБУ. Что не так с этим назначением?

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Президент Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы СБУ. Он будет руководить управлением К - по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Де-факто Баканов будет врио главы СБУ. Ранее Василий Грицак подал в отставку, а теперь, как он рассказал LIGA.netсобирается передать Баканову дела и ввести в курс проблем нацбезопасности. Кто такой Баканов - рассказываем коротко.

Друг детства и бизнес-партнер

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Иван Баканов - персона не публичная и предпочитает оставаться за кулисами как в бизнесе, так и теперь в политике. До прошлого года его фото невозможно было найти в интернете. Даже его профиль в Facebook практически пуст, а на аватарке - картинка без лица. Исключение он сделал только на время выборов, когда между турами дал несколько интервью журналистам, в том числе и LIGA.net.

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Баканову 45 лет, он один из основателей и руководитель "Квартала 95". Как и Зеленский, родом из Кривого Рога. Они друзья детства: жили в одном доме и ходили в одну школу. Много лет Баканов руководил юридической службой проекта "Квартал 95".

На имя Ивана Баканова зарегистрированы компании ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал-95". Их основатель и конечный бенефициар - "Грин Фемили" Лтд (Green Family Ltd) - зарегистрирован на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя - Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу. Как выяснили перед выборами Схемы, через Green Family партнерам Зеленского принадлежит еще одна фирма - Грин Филмс, которая работает в России (и даже пользуется поддержкой минкульта РФ). С 2014 года ее обороты составили около 350 млн гривень. Декларация Баканова о доходах и расходах на сайте НАПК пока не опубликована.

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В президентской гонке Баканов возглавлял предвыборный штаб кандидата в президенты Зеленского.

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Без опыта работы

"Я командный игрок - где скажут, там и буду работать. Скажут идти в политику, пойду. Скажут в исполнительную власть, если мы победим на парламентских, на местных выборах, - пойду туда. Скажут остаться в Квартале - останусь", - говорил Баканов в интервью Цензору в марте. 

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Согласно данным из открытых источников, Баканов окончил Академию труда и социальных отношений в Киеве: по первому образованию он ревизор. Хотя сам новый замглавы Службы безопасности Украины в одном из интервью утверждал, что у него есть и второе образование - прокурорское. И он был не против "поработать в органе, отвечающем за соблюдение законности".

Но вряд ли СБУ во время войны с Россией и угроз национальной безопасности - подходящее место для того, чтобы набраться такого опыта. "Это впервые на оперативное подразделение назначили человека без опыта и военной службы. Если глава СБУ еще политическая фигура, если может быть (без опыта) заместитель, который курирует связи с органами власти, аналитику, архив или медицинское управление, то назначить на управление К - это нонсенс", - сказал LIGA.net бывший замглавы СБУ (назначался Турчиновым), народный депутат Андрей Левус.

Закон этот момент никак не регулирует, добавил он.

Лидер партии Слуга народа

Изначально, представляя Баканова в составе своей команды на 1+1 перед вторым туром выборов, Зеленский говорил, что он будет отвечать за связи с парламентом. Со 2 декабря 2017 года Баканов возглавляет партию Слуга народа. На конец 2018 года эта партия бесплатно пользовалась крошечным офисом в 4 кв м в Киеве, не обладала средствми и не проводила никаких выплат.

До сих пор неизвестно: партия Слуга народа - что это и кто пойдет в Верховную Раду под ее брендом. Тем не менее, согласно последнему опросу Рейтинга, за этот политический проект готовы проголосовать 21,5% избирателей (которые определились и намерены голосовать).

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специальный корреспондент Liga.net
Валерия Кондратова
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Теги: сбу, Иван Баканов
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