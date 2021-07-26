Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов подал в отставку. Он пять лет расследовал преступления российских боевиков – на Донбассе и в Крыму, в том числе – дела Стрелкова-Гиркина и сбитого малазийского самолета MH17. Перед увольнением Мамедова последовательно "выдавливали" из системы Офиса генпрокурора. И это подарок Путину, считают собеседники LIGA.net.

Что произошло и как отставка Мамедова повлияет на расследование резонансных дел: разбор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Мамедов сообщил об увольнении через юридическую компанию Миллер, которая представляет его интересы. В заявлении адвокатов говорилось, что руководство Офиса генпрокурора "сознательно создало сложности" в работе Мамедова и "систематически давит" на него вместе с СБУ.

Мамедов и Венедиктова находятся в клинче около года. Еще в августе прошлого года несколько правозащитных организаций подписали обращение к президенту, в котором сообщили, что работа Мамедова в Офисе генпрокурора – под угрозой, и это может быть выгодно только одной стороне – Российской Федерации.

В июне Мамедова вытеснили из департамента военных преступлений и департамента защиты интересов детей и противодействия насилию. Дальше его досрочно лишили доступа к гостайне, – якобы за то, что он "не указал, что по совместительству работал в Одесском нацуниверситете Мечникова". Хотя эта информация была открытой, он указывал ее в декларации о доходах.

Наконец, должность Мамедова просто сократили и открыли против него ряд дисциплинарных и уголовных дел, в которых "расследование фактически осуществляют подразделения, подчиненные непосредственно генпрокурору" Венедиктовой, утверждают адвокаты. Так, 20 июля ГБР открыло против Мамедова уголовное дело по статье о служебном подлоге.

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Решение уволиться Мамедов принял пару недель назад, рассказывает источник LIGA.net в комитете Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности: "Он сказал, что не видит возможности работать под давлением Венедиктовой и без реальных полномочий".

"Если такое сопротивление идет от генерального прокурора, то ясное дело, что работы ему не будет. У него уже забрали полномочия. Уже пошли юридически неправильные и даже незаконные действия. Мы это проанализировали, поняли, что желание – сделать так, чтоб он ушел. Убрать неудобного прокурора", – сказал LIGA.net адвокат компании Миллер Маси Найем.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. "Увольнение Мамедова – это плохая новость. Я считаю, что он делал очень хорошую работу", – говорит LIGA.net заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук.

Мамедов в прокуратуре c 2016 года курировал расследования военных преступлений России в Крыму, с 2019 года – на Донбассе, активизировал сотрудничество с Международным уголовным судом. Он расследовал преступления Стрелкова-Гиркина, возглавлял Общую следственную группу от Украины, которая занимается сбитым российскими боевиками самолетом МН17. Также он участвовал в переговорном процессе по катастрофе самолета МАУ рейса PS-752 в небе над Тегераном.

"Не хочу разгонять зраду, но это очень странно. Потому что у нас сейчас по МН17 на финальном этапе слушается кейс. А он главный прокурор от Украины. Это чисто его дело. В первый день, когда его отстранили, послы Нидерландов, США и ЕС на Банковую звонили: что вы делаете? Потому что в контексте малазийского боинга это огромный удар. Тем не менее, никто ничего не отыграл", – говорит другой собеседник LIGA.net в правовом комитете Рады.

"Ладно бы это был департамент условного Кононенко-Грановского, – экономический, где куча денег. И кто-то его себе захотел, – продолжает источник. – Но этот департамент – нищий, он чисто политический, в нем денег нет. Такое впечатление, что тут перед россиянами прогнулись".

Венедиктова вряд ли могла бы атаковать Мамедова без согласования с главой ОП Андреем Ермаком, уверен собеседник в правоохранительном комитете Рады.

Так же считает и адвокат Евгения Закревская, которая 5 июня присутствовала на встрече с Венедиктовой. "Устранение Мамедова – это разыгранное по нотам СБУ-генпрокурором решение Офиса президента. Очевидно – Ермака. Венедиктова, конечно, его послушно выполнила, хотя до конца не понимает последствий... Что именно заставило... обезглавить стратегическую институцию во время войны, нам никто не скажет, потому что это тайная тайна", – написала она о результатах встречи в своем Facebook.

"Фактически бенефециаром давления на Гюндуза является Российская Федерация. Они – конечные выгодополучатели перестановок в офисе. Там торчат уши России", – считает Найем.

Россияне начали радоваться отставке Мамедова еще за две недели до самой отставки, говорит адвокат: "Одно российское СМИ еще две недели назад прямо сообщило, что увольнение Мамедова – это подачка Зеленского Путину". Найем имеет в виду статью, которая вышла в кремлевском Московском комсомольце 14 июля 2021 года.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Дело сбитого россиянами Боинга МН17 уже рассматривается в Гааге. Но работа департамента войны в нем не окончена, утверждает Найем: "Отставка Мамедова может повлиять на дело, если позиция Офиса генпрокурора будет не в интересах Украины. Команда Мамедова работает, но многое зависит от того, кто возглавит департамент".

Несмотря на то, что идет суд, работа над делом МН17 продолжается, утверждает Найем. От Украины ждут сильной позиции и правильных аргументов. Любой ошибкой воспользуется Россия.

Думаю, все, что можно было в деле Боинга получить с украинской стороны, уже сделано, – считает нардеп Осадчук

"Департамент войны продолжает работать над делом МН17. Но я надеюсь, увольнение Мамедова не принесет супернегатива, – говорит LIGA.net адвокат Евгения Закревская. – В целом это не очень позитивная история. Но именно дело МН17 больше защищено, чем другие. Ведущая роль уже давно у международников. Это дело не спустят".

А вот что будет с другими резонансными делами Мамедова – под вопросом.

Забрав департамент войны у Мамедова, Венедиктова сразу назначила новым руководителем своего зама Максима Якубовского. Но после скандала, связанного с его прошлым – как минимум до 2014 года Якубовский работал в экспертном центре при Украинском выборе Медведчука, она переподчинила департамент себе.

В ЮК Миллер, которая оказывает юридическую поддержку Мамедову, пока не говорят, будет ли он обращаться в суд: "Сейчас мы не можем эту ситуацию комментировать. Он подал в отставку. Все".

LIGA.net пыталась получить комментарий по ситуации у самого Мамедова, но он сейчас не общается с прессой. Мы отправили запросы на информацию о причинах отстранения и увольнения Мамедова в Офис генпрокурора и СБУ, и опубликуем ответы, как только получим. В Офисе президента на наши вопросы пока не ответили.

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