Первая фотография черной дыры появилась в 2019 году как откровение. Размытое оранжевое кольцо вокруг сверхмассивной черной дыры M87*, удаленной на 55 млн световых лет, стало одним из величайших достижений астрономии, первым прямым визуальным подтверждением существования объектов, настолько экстремальных, что даже свет не выскальзывает из их гравитационных тисков.

Три года спустя второе изображение зафиксировало Sagittarius A*, черную дыру, притаившуюся в центре нашей Галактики. Обе фотографии очаровали миллиарды людей и открыли совершенно новые научные рубежи.

