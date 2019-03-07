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07.03.2019, 16:12

Это провал. Что произошло с Верховным судом - коротко объясняем

Это провал. Что произошло с Верховным судом - коротко объясняем - Фото
Сергей Могил, Максим Титов, Татьяна Молошенкова (слева направо)

Кому отдала предпочтение Высшая квалификационная комиссия судей, как в финал вышли сомнительные кадры и чем это грозит

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Родственники Кивалова, юристы Порошенко - второй конкурсный отбор судей Верховного суда Украины завершен со скандалом. Всю историю коротко рассказывает LIGA.net.

Что случилось. Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) объявила финалистов конкурса на 78 должностей в Верховном суде. Этот конкурс продолжался с августа 2018 года. В списке победителей оказались 16 очень сомнительных фигур, говорят в Общественном совете добропорядочности. Среди прочих, уточнил представитель совета Михаил Жернаков, конкурс выиграли:

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  • племянник Сергея Кивалова - Сергей Могил
  • сын кума Кивалова, члена ВККС - Максим Титов
  • юрист Порошенко и член Высшего совета правосудия - Татьяна Молошенкова
  • глава Высшего совета правосудия (по квоте Порошенко) - Игорь Бенедисюк
  • член Высшего совета правосудия - Наталья Волковицкая


"Кто это? Во-первых, люди, связанные непосредственно с политиками - с Киваловым и Порошенко, например", - рассказал Жернаков LIGA.net. Во-вторых, это трое членов Высшего совета правосудия, двое из которых принимали участие в схеме Татькова-Емельянова (вот эта схема) о распределении дел в Высшем хозсуде. А глава ВСП Игорь Бенедисюк, подозревают актвисты, до сих пор может иметь российское гражданство. "Более того, он еще и получил наградное оружие от президента, что прямо запрещено", - добавил он.

ВККС, которая проводила конкурсный отбор, закрыла глаза на эти нарушения, утверждает Жернаков. "Хотя закон говорит, что достаточно обоснованного сомнения в соответствии кандидатов критериям добропорядочности и профессиональной этики, чтобы снять их с конкурса. А в ВККС говорят: покажите решения судов, это недоказано, я не знаю что такое схема Татькова-Емельянова и так далее", - отметил он.

Фактически по каждому пятому кандидату в судьи ВСУ из списка финалистов совет добропорядочности дал негативный вывод. Половину из них ВККС проигнорировала, сказал LIGA.net представитель совета Роман Куйбида.

В ВККС все претензии отбрасывают. По его словам, отсев кандидатов проходил в несколько этапов, в числе которых экзамены и собеседование, сказал сегодня на брифинге глава ВККС Сергей Козьяков. Свою комиссию он называет единственным в мире государственным органом, в котором работают представители общественности "с такими полномочиями как у них".

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Почему это важно. Верховный суд - это истина в последней инстанции, как любит говорит президент Петр Порошенко, когда его критикуют за отсутствие судебной реформы. То есть от независимости ВСУ напрямую зависит финал всех судебных споров в Украине.

"Верховный суд может, например, признать выборы состоявшимися или нет, - уточняет Михаил Жернаков. - Вообще что угодно сделать с выборами. Точно так же - что угодно сделать с собственностью. Что угодно сделать с решениями Кабинета министров, министерств. Назначить Супрун. Снять Супрун. Восстановить Насирова. Представьте себе, насколько это огромная власть".

Вот только последние вердикты ВСУ: признал незаконной ликвидацию Златобанка, подтвердил законность bail-in при национализации ПриватБанка, отменил многомиллионную рассрочку долга для фирмы Онищенко, частично разрешил авто на еврономерах.

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Конкурсный отбор, проведенный ВККС, уже вызвал критику со стороны западных партнеров.

Кандидаты с сомнительной репутацией могут привести к созданию Верховного суда, в котором будет 30% судей с глубоко несовершенной профессиональной этикой, неприемлемой для высшего суда в стране, прямо заявила посол США в Украине Мари Йованович.

"Судейская безупречность имеет решающее значение... Вместо этого мы видим некоторые действия судов, или суды используются определенным образом - для блокирования реформ и элементов прогресса, которых достигла Украина", - добавила она.

"Мы не понимаем, по какой причине назначать явно несовершенных кандидатов в самый высший суд страны, особенно когда есть другие квалифицированные кандидаты без таких проблем?" - выразила недоумение Мари Йованович.

Что дальше. Окончательное решение - за Высшим советом правосудия. "Конкурсный этап в ВККС завершен. Следующий этап в совете правосудия, который тоже может отсеять недобросовестных кандидатов. Но в первом отборе, если не ошибаюсь, отсеяли только двоих. А по остальным спокойно внесли представления на подпись президенту", - объясняет Куйбида.

В 2017 году верховными судьями вопреки выводам Общественного совета добропорядочности были назначены 29 судей. Если в этот раз предостережения совета снова проигнорируют, недобросовестных в Верховном суде будет 45 - каждый четвертый.

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специальный корреспондент Liga.net
Валерия Кондратова
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Теги: коррупция, судебная реформа, конкурс, Верховный суд Украины
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