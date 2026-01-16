Колонка была опубликована на ERR.ee, перевод с ведома и разрешения издания

Отношения России с Китаем после начала полномасштабной агрессии против Украины пошли вроде вверх. На самом деле Россия попала в зависимость от Китая. Когда Владимир Путин в свое время провозгласил, что отношения двух стран "не имеют границ", этому можно дать несколько значений. Одно из них касается сугубо границ и их пересечения – а именно быстрого усиления влияния Китая, особенно на Дальнем Востоке. И речь идет не только о влиянии, но и о усилении физического присутствия.

В конце позапрошлого года президент Тайваня заявил: если Китай говорит о восстановлении исторической территории, он мог бы вместо Тайваня заняться возвращением земель, захваченных Россией. Нельзя сказать, что нынешнее руководство КНР забыло историю. Они хорошо помнят, что, согласно мирному договору 1858 года, Китай уступил царской России около 600 000 кв. км земель. Это нынешняя Амурская область и частично Хабаровский край. Китай тогда был слаб, и фактически потерь у него было еще больше.

