"Это провал". Путин лично управляет фронтом, РФ потеряла треть войск. Обзор западных медиа

Россия теряет наиболее боеспособные подразделения и постепенно идет к своему проигрышу в войне против Украины; лидеры Европы начали нервничать из-за возможности Владимира Путина "потерять лицо", пока сам диктатор лично (и бестолково) руководит войсками на фронте.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.



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Forbes: Россия потеряла треть своих сил и проигрывает войну

За более чем два месяца российского вторжения в Украину армия Путина потеряла треть своих сил. Это десятки тысяч погибших и раненых солдат, несколько кораблей и сотни единиц техники и самолетов, пишет Forbes.

Большие потери способствуют дальнейшему снижению боеспособности этой армии. Россия теряет свою современную технику и обученных солдат и уже вводит в бой старую технику и неопытных резервистов. Недаром с каждым днем военные цели Кремля уменьшаются.

В начале вторжения Россия атаковала Украину с четырех сторон, пытаясь захватить Киев, Харьков, Донбасс и Одессу. Столкнувшись с жестоким сопротивлением украинцев, наступление под Киевом завязло, и россиянам пришлось отступить и переключить внимание исключительно на донбасское направление. В то же время украинские контратаки тормозят продвижение россиян в Херсонской области, вокруг Изюма и на юго-востоке.

Несколько недель назад значительное количество военных аналитиков верило в то, что армии РФ удастся оцепить украинские силы на Донбассе. Сейчас победа россиян больше не кажется вероятной или реалистичной. Минобороны Великобритании отчитывается: наступление сильно отстает от графика, существенных стратегических побед за последний месяц россиянам достичь не удалось, а высокий уровень истощения в войсках сохраняется.

Россия потеряла пятую часть своих танков. Модернизированные Т-90 и Т-72Б3 часто теряют свои башни, приходится полагаться на винтажные Т-72А 1979 года выпуска и терять их в большом количестве.

Российские ВВС так и не смогли доминировать в воздухе. Третий месяц подряд украинские пилоты и ПВО сбивают самолеты и дроны россиян.

Профессиональных резервов в России почти нет. Приходится полагаться на призывников из ОРДЛО, без опыта, очень старых или очень молодых и оснащенных музейными экспонатами: шлемами времен Второй мировой и винтовками Мосина 19 в. В боях эти люди гибнут массово.

Москва пыталась привлечь к войне профессиональных наемников из группы Вагнера. Марат Габидуллин, бывший вагнеровец, прошедший Донбасс и Сирию, а сейчас живущий во Франции, рассказал: когда рекрутеры связались с ним перед началом полномасштабного вторжения, утверждая, что это будет "легкая прогулка", Гадибуллин ответил: "Ребята, вы ошибетесь".

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Politico: Европейские лидеры в обход Украины обращаются к Москве

Настроения европейской элиты стали меняться. Раньше они неделями переживали, что будет, когда Россия разгромит Украину. Теперь лидеры ЕС обеспокоены тем, что будет, когда Украина победит Россию, пишет Politico.

Публично Рим, Париж и Берлин симпатизируют Украине, но сейчас они опасаются, что такое унижение России может создать новые проблемы. Одна из наибольших предосторожностей: победа Украины может дестабилизировать РФ, сделав еще более непредсказуемой, и надолго заморозить энергетические связи. Именно поэтому в последнее время Олаф Шольц и Эммануэль Макрон начали тихо выступать за то, чтобы каким-то образом "сохранить лицо" Путина, даже за счет части украинской территории.

Шольц, например, начал настаивать на немедленном прекращении огня. Макрон перед Европарламентом высказался громче: "Мы не воюем с Россией". "Обязанность Европы — поддерживать Украину, чтобы достичь прекращения огня, а затем построить мир", – сказал президент Франции.

После встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне на прошлой неделе премьер-министр Италии Марио Драги также заявил, что пора начать думать о мирном соглашении с Россией.

Несмотря на поддержку Украины, тезисы лидеров Европы по мирным переговорам звучат почти идентично. Это свидетельствует о том, что в свете военных побед Киева это трио пытается вынудить Украину перейти к прямым переговорам. Президент Зеленский пока на это не соглашается.

В это время США заняли гораздо более воинственную позицию вместе с Польшей и другими странами Восточной Европы.

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The Times: Провалы россиян на фронте частично связаны с тем, что Путин сам руководит войсками

Западные военные источники сообщают: Путин лично принимает тактические решения низового уровня, за которые обычно отвечает полевой командир, у которого в подчинении до 700 человек, пишет The Times.

Источник издания объясняет: Путин и его начальник генштаба Валерий Герасимов лично диктовали войскам, куда перемещаться в Украине, а это, как правило, ответственность полковников и бригадиров.

Собеседник сравнивает ситуацию с корпорацией Amazon — мол, ее основатель и миллиардер Джефф Безос не может лично привозить вам ваши посылки. Верховный главнокомандующий должен заниматься стратегическим планированием, а не точечным.

По данным газеты, микроменеджмент Путина способствует неудачам россиян на Донбассе, где они до сих пор не могут захватить ни один крупный город.

Путин несколько лет назад рассказывал, что имеет звание лейтенанта артиллерии еще с советских времен. В свою очередь, сэр Тони Редакин, командующий британскими вооруженными силами, считает, что Украина — на пути к победе, ведь это была "экзистенциальная борьба за свою нацию".

Из другого лагеря в пользу украинских успехов часто высказывается командир пророссийских сепаратистов Гиркин. Комментируя наступление россиян, он подвергает его сокрушительной критике и говорит, что оно "провалилось".



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