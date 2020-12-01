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Разбор | "Это шантаж. Но у нас нервы крепкие". Почему сорвался обмен пленными до Нового года

01.12.2020, 10:00
Владимир Путин. Коллаж: Алина Подлесная/LIGA.net

На заседаниях ТКГ россияне нагло блокируют все гуманитарные вопросы: подвязали их к "дорожной карте" боевиков

Россия заявила, что обмен пленными до Нового года не состоится. Она не подает свои списки на обмен и игнорирует украинский список. Это только верхушка проблемы: с августа Россия блокирует вообще все гуманитарные вопросы на заседаниях Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и шантажирует Украину, требуя утвердить "дорожную карту" боевиков.

Почему первый с апреля обмен не состоится и что происходит на ТКГ: разбор LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Кремлевские СМИ сообщили, что до Нового года обмена пленными между Киевом и российскими боевиками не будет: якобы Украина не выполнила свои обязательства "снять юридические претензии" с освобождаемых лиц.

Глава российской делегации в Минске Борис Грызлов перед этим заявил, что Киев обещал, но не прекратил уголовное преследование лиц, которые были отданы в рамках предыдущих обменов. "Процедуры предыдущих обменов не завершены", – сказал он.

Украина на переговорах ТКГ предлагала провести обмен пленными до 24 декабря этого года. Как сообщал вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, многие из пленных нуждаются в медицинской помощи.

"Мы подали на обмен список из 11 фамилий. И мы просили, чтобы они дали аналогичный список нам. Хотя бы для обмена списками. Но мне очевидно, что они даже этого делать не хотят", – сказал LIGA.net глава делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

После этого обмена людьми, списки которых полностью готовы, Кравчук предлагал действовать дальше по принципу "всех на всех".

"Мы четыре раза за полгода подавали списки на обмен пленными. У Путина придумывали то одно, то другое. А сами они ни разу не подали свои списки ОБСЕ. Они не собираются никого обменивать. И гуманитарные вопросы, которые беспокоят нас – вернуть часть людей до Рождества домой – их не интересуют. Им даже "свои" люди не нужны", – объяснил LIGA.net срыв переговоров представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Последний обмен пленными при Зеленском состоялся еще в апреле 2020 года, когда Украина вернула 20 своих заложников. За предыдущий 2019 год состоялись два обмена: в сентябре домой вернулись 35 человек, в декабре – 76.

Офис президента через Андрея Ермака несколько раз анонсировали новые обмены, даже в формате "100 на 100". Ни один из них не состоялся.

"Россия на минских переговорах блокирует не только обмен пленными, а вообще всё. Любые вопросы даже не политического, а чисто технического характера. Скажем, заблокировано открытие двух контрольно-пропускных пунктов", – подчеркнул Кравчук.

По словам Кравчука и Гармаша, Россия начала ожесточенно блокировать работу ТКГ в августе 2020 года, привязав все вопросы к требованию Верховной Раде отменить постановление о проведении местных выборов. Сейчас к этому добавился новый повод.

Они хотят, чтобы мы приняли так называемую дорожную карту боевиков. Они привязывают все гуманитарные вопросы, в том числе обмен пленными, к своим политическим требованиям. Фактически это шантаж, – Гармаш

"Они хотят, чтобы Верховная Рада приняла постановлением их так называемую дорожную карту. И тогда, и сейчас они привязывают все гуманитарные вопросы, в том числе обмен пленными, к этим своим политическим требованиям. Фактически это шантаж", – говорит Гармаш.

По его словам, у Путина нет сейчас других рычагов давления на Украину, кроме пленных и военной ситуации на линии столкновения: "Они будут шантажировать Украину и дальше. Они блокируют даже свою формулу Штайнмайера, которую очень хотели протянуть".

Атмосфера на "минских переговорах" в последнее время очень накалилась.

"Я наблюдаю изменения с прошлой ТКГ. Леонид Макарович Кравчук, который пришел с не совсем реалистичными подходами – тоже думал, что можно с ними договориться, сейчас он видит, что договоренности с агрессором быть не может", – объясняет Гармаш. Россия не идет на компромиссы, перекручивает факты. На последнем ТКГ Грызлов заявил, что это Украина пригласила Россию быть посредником в этих переговорах. "Это откровенная ложь. И Леонид Макарович занял более жесткую позицию. Они понимают только силу", – сказал он.

"У нас нервы крепкие, выдержат. Но дело не в нервах. Дело в том, что мы не видим реальных шагов к миру со стороны России, – говорит Кравчук. – Шесть лет идет война. Шесть лет работает ТКГ. И за эти шесть лет, можно сказать, более-менее решен только один вопрос: о режиме тишины. И то: более-менее. Все остальное блокируется. А люди погибают, инфраструктура разрушается, мир не наступает".

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Я уверен, что Россия, – а не ОРДЛО, они только волю Кремля выполняют, – Россия и Путин не хотят мира в Украине. Россия выполняет свое стратегическое задание: сделать Украину послушной, чтобы она жила по политике Кремля, – Кравчук

ЧТО ДАЛЬШЕ. Договоренность об обмене пленными была достигнута на предыдущей встрече лидеров нормандской четверки в Париже, напоминает Гармаш. 

"Я думаю, цель России – срыв следующего нормандского саммита, который должен был состояться. Для этого надо, чтобы не было прогресса в выполнении предыдущего саммита. Тогда нет смысла проводить новый. Поэтому они блокируют все вопросы. В том числе – обмен", – считает он. Соответственно, задача Украины – добиваться, чтобы встреча в нормандском формате состоялась.

"Надежды после всего, что они исполняют, весьма призрачны. Единственный вариант, который остается, – любимый россиянами вариант, что в последний момент Владимир Владимирович появится на белом коне и все решит как спаситель (согласится на обмен), – прокомментировал Апостроф TV шансы на освобождение украинцев советник делегации ТКГ Алексей Арестович. – Они очень такое любят".

По данным СБУ, в плену боевиков на Донбассе находятся 235 человек. Еще 112 человек незаконно удерживаются в тюрьмах оккупантов в Крыму.

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Валерия Кондратова

специальный корреспондент Liga.net
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