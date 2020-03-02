"Это только благодаря децентрализации". Баштанская громада как пример прозрачности бюджета

Баштанская громада (Николаевская область) второй год возглавляет рейтинг бюджетной прозрачности. Громада активно привлекает деньги не только из фонда регионального развития, но и от международных партнеров - Европейского Союза и программы развития ООН, USAID и программы DOBRE, немецкого GIZ.

Точка роста ОТГ - промышленный парк для предприятий по переработке сельхозпродукции, под который уже выделено 500 га земли. Еще 164 га выделено под объекты альтернативной энергетики - и уже есть потенциальные инвесторы, среди которых компании по генерации солнечной электроэнергетики. "Это все благодаря децентрализации", - говорит глава ОТГ Иван Рубский.

Этот текст - новая история из цикла о самых продвинутых ОТГ, рейтинг которых ранее составила LIGA.net. Рассказываем, как децентрализация меняет облик Украины.

Диджитализация бюджета

Местные жители могут не только отслеживать, куда тратятся деньги, но и выбирать цели на сайте громады. Кто не пользуется интернетом - уличные акции. К примеру, идеи на 2019 год собирали на городском рынке во время ярмарки. Работа велась и в отдаленных селах, где пожелания жителей собирали старосты. Затем руководство громады опубликовало отчет с обоснованием, почему принимались те или иные предложения.

Кроме того, для микропроектов есть "бюджет участия". Например, в прошлом году были внедрены 10 микропроектов по 60 000 грн. Среди них - покупка оборудования для школ, обустройство детских и спортивных площадок, установка освещения на солнечных батареях и термомодернизация подъездов жилых домов.

Через сайт громады можно отслеживать расходы исполкома, управлений горсовета и коммунальных предприятий - начиная от закупки салфеток, заканчивая зарплатами и ремонтами учреждений.

Все закупки на сумму более 50 000 грн идут через систему Prozorro. "Мы сэкономили не один миллион. К тому же, что бы не рассказывали оппоненты - в любой момент подняли документы, и все видно", - говорит Рубский.

Но активность жителей в вопросах бюджета пока остается невысокой. Руководитель громады считает, что это вопрос времени.

Спасение поселков

Баштанская громада - одна из самых больших в Николаевской области. Кроме центра, в ее состав входят 25 сел и поселков, большинство из которых были депрессивными и дотационными. При объединении селяне опасались, что их интересы учитываться не будут, а развиваться будет только центр. Но, по словам Рубского, большая часть инфраструктурной субвенции направлялась как раз на сельские территории. "Представьте, сколько денег мы им даем, если их сельские школы не уступают городским, а некоторые детсады даже лучше наших", - отмечает Рубский.

"Меня обвиняют: вы столько денег вкладываете в село, зачем вы это делаете, оно все равно вымрет. Но мы для этого и объединили громаду, чтобы появилась возможность все-таки возродить село", - подчеркивает мэр.

Инвестиции и возможности

Рубский уверен, что громады, которые не пошли на объединение в рамках реформы децентрализации, совершили "большую глупость" и упустили массу возможностей и ресурсов для своего развития. Баштанская городская ОТГ, созданная в декабре 2016 года, сегодня имеет бюджет в 245 млн грн. До объединения бюджет самой Баштанки (без учета сел) составлял лишь 17 млн грн. По словам мэра, за последние три года ОТГ провела колоссальную работу и обновила социальную инфраструктуру больше, чем за последние десятилетия.

Только на школы и детсады были использованы более 200 млн грн. Детей в школах громады уже не удивить мультимедийными комплексами, компьютерами или современным спортивным оборудованием.

До объединения бюджет Баштанки (без учета сел) составлял 17 млн грн. Сегодня - 245 млн грн

Большое внимание уделяется медицине. Причем громада развивает не только свой, первичный уровень (амбулатории и ФАПы), но и вкладывает деньги в развитие центральной районной больницы. Громада претендует на статус центра госпитального округа.

Говоря о росте бюджета, Рубский подчеркивает, что выросли и расходы, ведь громада приняла от государства и ряд полномочий. В значительной мере развитие ОТГ было обеспечено за счет привлечения инвестиций. "Не занимались бы мы инвестициями, были бы большие проблемы и не было бы нам что и рассказывать сегодня", - уверен мэр.

В Баштанке сразу поняли, какие возможности для привлечения инвестиций дает децентрализация. Первые свои деньги громада направила именно на создание инвестиционного отдела. Это позволило сразу же включиться в работу по привлечению грантов, в то время как у некоторых других громад проблемы возникали уже на этапе составления проектов.

Громада активно привлекает как средства госбюджета (к примеру, фонда регионального развития), так и международных партнеров - Европейского Союза и программы развития ООН, USAID и программы DOBRE, немецкого GIZ. В результате общий объем инвестиций превысил 107 млн грн.

В частности, с помощью программы DOBRE были привлечены 3,8 млн грн на улучшение водоснабжения, а также реализуется проект по созданию ярмарочно-фестивальной площади-трансформера на сумму 4,2 млн грн.

Промышленный парк

Сейчас Баштанская ОТГ готовится к тому, что государственные инвестиции будут идти уже не на ремонты, а на экономическое развитие территорий. Свою точку роста громада видит в создании промышленного парка для предприятий, занимающихся переработкой сельхозпродукции. Под него уже выделены 500 га земли. Планируют, что все необходимые коммуникации удастся подвести за счет фонда регионального развития.

По словам мэра, на проект обратили внимание область и Минрегион. "Сегодня понятно, что если не будет производства - не будет и бюджета. Поэтому я уверен, что государство поддержит нас", - добавляет Рубский.

Также громада выделила 164 га под объекты альтернативной энергетики. Уже есть и потенциальные инвесторы. Территорией заинтересовалась компания, занимающаяся солнечной электроэнергетикой. Также возможности сотрудничества обсуждались с послом Канады.

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Но не все так радужно

Слабая сторона этих планов - это состояние местных дорог, что немаловажно для инвесторов. У громады пока не хватает средств привести их в порядок, а состояние дороги к областному центру оставляет желать лучшего. Рубский видит решение проблемы в создании коммунального предприятия и передаче дорог на его баланс - как это сделано в Веселовской ОТГ в Запорожской области. Там теперь ремонтируют дороги быстрее, качественнее и в три раза дешевле, чем у сторонних подрядчиков.

Баштанская ОТГ обновляет технику коммунальных предприятий, которая потом может быть задействована и для восстановления дорог. К примеру, в прошлом году был приобретен грейдер за 2,5 млн грн.

Также проблемы могут возникнуть из-за отсутствия опыта реализации масштабных проектов. В громаде уже должен был быть построен водноспортивный комплекс с тремя бассейнами. Это позволило бы проводить всеукраинские соревнования и начать развивать спортивный туризм. Строительство началось в 2017 году, работы шли по графику, освоены 33 млн грн (при сметной стоимости в 83 млн грн). Однако, как рассказывает Рубский, подрядчик начал завышать стоимость работ, возникли проблемы с проектной документацией. В итоге работы пришлось остановить.

Подрядчика выбирали через Prozorro. "Однако меньше - не всегда значит лучше. По Prozorro учитывается одно - кто дал меньше денег. Но не учитывается опыт подрядчика, что он построил, какие у него возможности", - уточняет Рубский.

Мэр отмечает, что теперь придется делать новый проект и искать нового подрядчика.

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Андрей ЗАБОЛОТНЫЙ

для LIGA.net

Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.