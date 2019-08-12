"Живем как в семье, помогаем всем кому надо". Десять громад, у которых все получилось

Одно из главных позитивных достижений последних пяти лет - реформа децентрализации. Десятки миллионов украинцев получили возможность сформировать Объединенные территориальные общины (Громады), выбирать их руководство, влиять на него, у них появился ресурс, чтобы воплощать в жизнь идеи по развитию своих городов и сел.

LIGA.net при информационном содействии Минрегионразвития и экспертов программы Добре выбрала Топ-10 громад, сумевших добитсья значительных результатов. (ВАЖНО: это не рейтинг, гродации по местам - нет).

ПЕРВОПРОХОДЦЫ. Новопсковская громада (Луганская область)

Новопсковская ОТГ (фото предоставлено Новопсковской ОТГ)

Первая объединенная территориальная громада в Украине. Модернизированы все здания детсадов, построена новая амбулатория, проведен капитальный ремонт дорог, реконструировано уличное освещение, обустроены места отдыха, спортивные и детские площадки.

Глава ОТГ Вадим Гаев рассказывает LIGA.net, что активная жизнь громады сконцентрирована в мультифункциональном центре, созданном на базе бывшего ДК. В нем работают центр предоставления админуслуг, а также центр досуга и отдыха с коворкинг-центром.

Местные жители могут влиять на бюджет громады. Изучается их мнение, какие проблемы решать в первую очередь. Часть бюджета выделяется на проекты, которые готовят сами жители.

Новопсковская ОТГ - единственный в Украине участник программы ПРООН Острови доброчесності. Разрабатывает антикоррупционную стратегию, которую смогут применять и другие ОТГ. Среди приоритетов Вадим Гаев видит развитие сферы образования и создание условий для самореализации детей. В планах - привлечение инвесторов для строительства солнечной электростанции, введение электронного документооборота.

ЭКСПЕРИМЕНТ С ЭЛЕКТРОННЫМИ КАРТАМИ. Вознесенская громада (Николаевская область)

Вознесенская громада (фото - Facebook/Міська влада Вознесенська)

Вознесенск в числе первых взялся за реформу первичного звена медицины. Входит в число 15 лучших громад по этому направлению. Город первым в Украине присоединился к программе ООН SmartCity. Это помогло реализовать инициативу "Карта вознесенца". Пластиковыми карточками заменили бумажные медкарты. В больницах исчезли очереди - пациентам назначают прием у врача на конкретное время.

Позже добавилась возможность использовать карту в общественном транспорте для льготного проезда и в магазинах для получения скидок. Возможно, карточки начнут применять и в школах. "Следующий этап - чтобы дети приходили в школу, проводили картой и родители получали СМС, что их ребенок пришел в школу или ушел. Ищем грантовые средства", - рассказал LIGA.net заместитель городского главы Юрий Путий.

ОТГ не боится экспериментов и в образовании. ООШ №8 попала в сотню пилотных, где еще в 2017 году стартовал проект "Новая украинская школа".

БОГАТЫЕ СЕЛА - КРЕДИТОРЫ. Великомихайловская громада (Одесская область)

Великомихайловская громада (фото - сайт Великомихайловской ОТГ)

Ежегодно в громаде реализуют около 50 проектов. Особое внимание уделяется решению проблемы водоснабжения. Уже построены резервуары, вода в которые будет закачиваться из скважин ночью (когда действует более низкий тариф на электричество). Днем вода будет поступать потребителям.

С другими ОТГ Великомихайловская громада делится опытом распределения финансовых ресурсов "по справедливости". "Ведем учет доходов и расходов. Каждое село живет на свои деньги", - уточняет председатель ОТГ Татьяна Жарская.

При такой системе маленькие села оказались самыми богатыми. "Земля у них есть, налоги есть, а в селе живет 100 - 120 человек. Они, скажем так, даже занимают деньги другим. Живем как в семье, помогаем всем кому надо", - рассказала руководитель громады.

ОТГ ищет инвестора, который бы взялся за разработку залежей глины. И развивает сельское хозяйство - инициирует создание сельхозкооперативов.

УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ. Лиманская громада (Донецкая область)

Лиманская громада (фото - Facebook/Лиман Міськрада)

Является уникальным примером децентрализации на местном уровне - объединила весь бывший Лиманский район. Особенно актуальным было открытие обновленного центра предоставления админуслуг, в котором обслуживаются жители 40 населенных пунктов ОТГ. Сотрудники мобильного ЦПАУ выезжают к жителям громады прямо домой.

Первой в стране ОТГ создала центр безопасности граждан с тремя сельскими пожарными командами. Также громада работает над созданием индустриального парка Лиманский. Возможно, там будут производить строй- и теплоизоляционные материалы, элементы оборудования в сфере альтернативной энергетики.

Хотят построить два общежития для переселенцев и детей-сирот.

МАКСИМУМ ВОВЛЕЧЕННОСТИ. Мерефянская громада (Харьковская область)

Мерефянская громада (фото предоставлено Мерефянской ОТГ)

Добилась высочайшего уровня вовлеченности жителей в процессы самоуправления. По словам главы ОТГ Вениамина Ситова, все многоэтажки управляются ОСМД, а частные дома - районными комитетами органов самоорганизации населения.

Мерефа показывает пример, как можно экономить даже на дорогах: с этого года ОТГ ремонтирует их своими силами, а недостающую технику - арендуют. "Мы посчитали, что уложили асфальта 3 870 кв. м. На это все мы израсходовали менее 2 млн грн. А если бы мы ремонтировали через подрядчика, нам бы пришлось заплатить более 4 млн грн", - рассказал Ситов.

Для обеспечения энергонезависимости хотят построить цех по изготовлению евродров. Чтобы было сырье, 60 га могут засадить вербой или павловнией. Также пригодится камыш, которого вдоволь возле местных рек. Перспективное направление - строительство теплиц, в которых бы использовалась энергия солнечных батарей. Выращенная продукция несомненно будет востребованной в соседнем Харькове.

ТУРИЗМ ВЫРОС В РАЗЫ. Присивашская громада (Херсонская область)

Присивашская громада (фото - Facebook/Адміністратор Присиваської ОТГ)

Одним из приоритетов определила развитие туризма за счет лечебного Лемурийского озера залива Сиваш. ОТГ уже разработала свой бренд, подготовила промо-ролик и брошюры о рекреационных возможностях.

В итоге в прошлом году количество туристов выросло в два-три раза. Появились инвесторы. Один начал строительство в Григоровке базы отдыха. Другой рассматривает возможность размещения мини-отеля в Ивановке, рассказали LIGA.net в громаде.

Активная реклама возможностей ОТГ приносит и неожиданные результаты. "В прошлом году Виталий Козловский планировал съемки клипа на песню "Летай" в Португалии. А увидев информацию о нас, они решили провести съемки на Лемурийском озере залива Сиваш", - рассказывает заместитель главы ОТГ Тамила Зозулинская.

Присивашская ОТГ вместе с Тавричанской и Асканией-Новой разработали два проекта для получения гранта на улучшение туристической инфраструктуры. Хотят провести маркировку турмаршрутов, обустроить пункты велопрокатов, места для проведения фестивалей, пространство для развития малого бизнеса и профориентации в турсфере, приобрести фудтрак, безрельсовый аттракцион-паровозик. Встречать, размещать отдыхающих, координировать деятельность зеленых усадеб будут сотрудники планируемых турцентров.

САМЫЕ БОГАТЫЕ. Шаховская громада (Донецкая область)

Шаховская громада (фото - сайт Шаховской ОТГ)

Громада входит в пятерку богатейших ОТГ с населением до 5 000 человек. По данным минрегиона, в 2018 доходы на одного жителя составили 14 862,1 грн. Секретарь сельсовета Шаховской ОТГ Людмила Омельченко отмечает, что во многом результат достигнут за счет поступлений от глинодобывающих карьеров.

В громаде открыли ЦПАУ, построили детские площадки и теннисный корт, реконструировали опорную школу. Работает центр безопасности, где дежурит пожарная бригада. Это особенно важно для сел, удаленных от городов.

Часть электроэнергии Шахово получает от солнечной электростанции. Весомым достижением Омельченко называет создание в ОТГ своего коммунального лечебного предприятия. Ведутся работы по реконструкции здания под амбулаторию. В дальнейшем, возможно, там разместят стационар на пять койко-мест.

Территория ОТГ достаточно большая, а населения немного. Исправлять ситуацию планируют, создавая рабочие места, за счет развития предпринимательства и сельского хозяйства.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ. Веселовская громада (Запорожская область)

Веселовская громада (фото - сайт Веселовской ОТГ)

Особое внимание уделяет экопроектам. Самый крупный - солнечная электростанция Солар парк Веселое мощностью 16 МВт. Полученная "зеленая энергия" передается в энергосистему страны. Громада хочет использовать энергию солнца и в системе водоснабжения. На одной из насосных станций уже установлена первая очередь солнечной электростанции мощностью 5 кВт.

Проблему мусорных свалок ОТГ решает с помощью первой в Украине мобильной линии сортировки отходов. Линия работает на базе грузового прицепа. Помогает оперативно ликвидировать несанкционированные свалки.

В рамках проекта Эколайн при двух школах оборудованы теплицы. В них выращивают овощи для школьной столовой, а также цветы.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА. Черкасская громада (Донецкая область)

Черкасская громада (фото - сайт Черкасской ОТГ)

Разрабатывает электронную карту использования земель. Она поможет не только эффективно управлять ресурсами, но и упростит привлечение инвесторов. "Один из приоритетов у нас в громаде - отказ от использования газа, переход на альтернативные виды топлива", - рассказал LIGA.net начальник отдела экономического развития, инвестиций и ЖКХ ОТГ Андрей Головаш.

Инвесторы из Германии уже интересовались возможностью строительства ветропарка и солнечной электростанции. Обсуждалась возможность установки на 30 га пяти ветряков общей мощностью 10 мВт. Ведется работа по переводу котельных на пеллеты.

В планах - развитие турмаршрута через музей украинской культуры под открытым небом в Прелестном и усадьбу помещика Бантыша. Усадьбу хотят реконструировать. Но сначала нужно решение Кабмина о передаче этого объекта из собственности Укрзалізниці в коммунальную.



ЛУЧШАЯ БЮДЖЕТНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ. Баштанская громада (Николаевская область)

Баштанская громада (фото - Facebook/Баштанська об'єднана територіальна громада)

Победитель рейтинга бюджетной прозрачности 2018 года. Громада отличилась лучшим привлечением граждан к бюджетному процессу и самой открытой бюджетной информацией. В ОТГ рассказали, что вся информация о решениях по бюджету публикуется на сайте громады. Причем местные жители могут присоединиться к процессу распределения средств. Свои предложения они оставляют на официальном сайте ОТГ в виде анкеты. Для тех, кто не пользуется интернетом, распространяют обычные анкеты.

Баштанка активно работает над привлечением инвестиций. Готовится обустройство промышленного парка. В нем будут перерабатываться зерновые, технические и масличные культуры, фрукты. Активизировать предпринимателей помогут планируемые бизнес-инкубатор и ярмарочно-фестивальная площаль-трансформер.

Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.

Андрей Заболотный

для LIGA.net