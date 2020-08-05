ФБР пришло в офис Коломойского, судьи ОАСК и борьба техгигантов. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня среда, 5 августа. Температура от +15 до +31, курс доллара 27.69

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. ФБР пришло с обыском в офис компании Коломойского в США

В офисы аффилированной с Игорем Коломойским американской компании Optima нагрянули сотрудники ФБР с обыском. Это дело об отмывании сотен миллионов долларов, выведенных из ПриватБанка и покупки на них недвижимости в США. В мае этого года стало известно, что олигарх с партнерами находится под следствием федерального большого жюри США. У Коломойского, бесспорно, талант наживать врагов. Первые, кто приходят на ум: Ахметов, Пинчук, Порошенко, Шульман, Абрамович, Путин. Добавьте Суд в Лондоне, который заморозил все активы Коломойского и может оставить его почти ни с чем; и дело в Кливленде, если американская фемида решит - виновен!, то Коломойский в лучшем случае навсегда станет израильским туристическом узником, а в худшем просто узником американской тюрьмы. Впрочем, у олигарха, бесспорно, есть и другой талант - выпутываться из безвыходных ситуаций. Как реагировать украинской власти на преследование иностранным государством одного из крупнейших отечественных бизнесменов (это же так подают коломойские и пророссийские СМИ?). Как шанс на обретение государством реальной независимости, как бы это парадоксально не звучало. Ослабление одного из ключевых олигархов (без привязки к фамилиям) хорошая возможность для государства освободить огромный кусок “территории” и установить там правила игры. Важно не отдать “случайно” другому олигарху и не вырастить на этой территории нового. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. НАБУ: Судьи Окружного админсуда не ходят на допросы, их могут объявить в розыск

Судьи скандального Окружного административного суда Киева продолжают веселить страну. На этот раз, согласно заявлению НАБУ, игнорируют допросы. И теперь их могут объявить в розыск! Веселый суд ОАСК, судьи которого прославились пленками, где не только ругательства, но и предмет уголовных разбирательств, буквально каждую неделю радуют чем-то новым. Складывается впечатление, что эти судьи творят праздник себе и стране под защитой Офиса президента. Иначе объяснить, почему, например, генпрокурор не подписывает документы НАБУ по судьям, невозможно. Видимо, президента и его команду все устраивает. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Купить или уничтожить: как Google, Facebook, Amazon и Apple боролись с конкурентами

На днях Конгресс США устроил антимонопольные слушания, на которых конгрессмены задавали руководителям Google, Facebook, Amazon и Apple очень неудобные вопросы о способах борьбы с конкурентами. В рамках антимонопольного расследования Конгресс получил доступ к внутренним документами компаний, в том числе к рабочей переписке топ-менеджеров. Мы выбрали самое интересное из опубликованной переписки Цукерберга, Безоса и Джобса. Почитайте, как руководители самых могущественных IT-компаний обсуждают поглощение конкурентов, борьбу с критиками и копирование чужих фич. Большой бизнес - очень циничная вещь. Больше по ссылке.

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