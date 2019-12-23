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Фейки, чернуха, сливные бачки: кто и как манипулирует в интернете #Медиагигиена

Фейки, чернуха, сливные бачки: кто и как манипулирует в интернете #Медиагигиена - Фото
Коллаж LIGA.net
Валерия Кондратова
23.12.2019, 12:11

Как правильно читать новости, чтобы не стать жертвой манипуляций недобросовестных журналистов и погони интернет-СМИ за кликами

Интернет обошел телевидение. Впервые в этом году онлайн-медиа и соцсети перехватили лидерство: на 2% больше украинцев получают информацию именно из интернета (исследование USAID-Internews), и эти новости пользуются большим доверием. Оправдано? Мы уже писали о том, как телевизор и олигархи уничтожают критическое мышление. Вторая часть - о том, как не стать жертвой манипуляций онлайн-медиа. В конце материала - тест на пять вопросов.

КАК МЕДИА МАНИПУЛИРУЮТ ЧИТАТЕЛЯМИ

"Меньше всего сознательных манипуляций у независимых медиа, которые заботятся о своей репутации - таких как LIGA.net, Новое время, Украинская правда", - говорит медиаэксперт Отар Довженко. Гораздо чаще манипуляции попадаются в изданиях, которые входят в крупные олигархические холдинги: Виктора Медведчука, Рината Ахметова или Игоря Коломойского.

И, наконец, больше всего манипуляций - на ресурсах, которые априори используются как инструмент политического влияния или борьбы, отмечает Довженко: "Речь идет, например, о пророссийском ресурсе Страна, сайте Шария и другим подобным".

Рейтинги соблюдения стандартов журналистики популярными онлайн-медиа регулярно составляет Институт массовой информации. На дне мониторинга ИМИ за ноябрь - Страна, на которой только 62% материалов отвечают стандартам, и ресурс Znaj - вообще 18%.

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Топ-пять основных приемов, которыми СМИ осознанно или нет манипулируют читателями:

ДЖИНСА - умышленное размещение скрытой рекламы под видом обычной новости. "Количество джинсы зависит от событий, которые происходят в стране - например, от цикла выборов", - объясняет LIGA.net аналитик ИМИ Ирина Земляна. Весной и летом основными заказчиками джинсы были политики и партии, которые не хотели светить свою агитацию под маркировкой "реклама". Но сейчас баланс сместился в сторону бизнеса и коммерции, утверждает она. Еще одним новым антитрендом осеннего квартала стало размещение материалов, направленных против конкретных законопроектов: например, о налоговых правках и противодействии политической коррупции.

Многие медиа в Украине рассматривают джинсу как вид заработка. "Но на самом деле они больше теряют, потому что доверие аудитории - наибольшая ценность", - считает Земляна. Антилидерами по размещению джинсы в октябре-ноябре в рейтинге ИМИ стали РБК (39 текстов за неделю мониторинга), Обозреватель (31 материал), 112.ua і NewsOne (по 30 текстов).

ФЕЙКИ И РОССИЙСКАЯ ПРОПАГАНДА. В Украине есть несколько источников, которые планомерно распространяют месседжи, созвучные с российской пропагандой, объясняет Отар Довженко. Это опять же ресурсы из холдинга Медведчука, сайт Страна.ua, сайт Шария, а также наиболее неразборчивые "сливные бачки". Именно они часто становятся промежуточным звеном для распространения фейков по украинским СМИ: как это было в случае с придуманным убийством украинского военного под Львовом. "И еще есть широкий круг сливных бачков, которые являются вторичной зоной распространения этих пропагандистских месседжей", - считает медиаэксперт.

У подобных информационных спецсайтов, хоть официально они и подают себя как украинские издания, обычно отсутствуют открытые данные о собственниках, добавляет медиакоординатор Крымской правозащитной группы Ирина Седова. Максимум - форма обратной связи или e-mail.

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ЧЕРНУХА И СЛИВЫ. С этим контентом работает отдельный класс онлайн-платформ, который медиаэксперты называют "сливными бачками люкс": это проекты типа холдинга Znaj. "Здесь могут разместить свои манипулятивные и токсичные материалы практически все - и пользуются этим активно", - утверждает Довженко. Арсенал манипуляторов богат: выдумки, полувыдумки, тенденциозный подбор фактов, абсурдные обвинения, неавторизованные субъективные оценки, фальшивые документы и тому подобное. Изобретательности нет предела.

ИСКАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ. Для этого может быть задействован целый ряд приемов манипуляций: сливы расследователям, публикация позиции только одной стороны, подтасовка данных и социологии, субъективное мнение журналиста вместо фактов, фальсификация источников, ссылки на таинственные источники без подтверждения в других местах, однобокий отбор событий для освещения или замалчивания.

"Как правило, подобные манипуляции проводятся в рамках "информационной политики" собственника. "Мне кажется, собственники устанавливают границы: с теми дружим, тех критикует, тем помогаем, тем вредим", - считает  Довженко. То есть обычно это выглядит как мягкий  контроль. Исключение - крупные холдинги олигархов: "Там политика для всех одна и поддерживается централизованно. Так приличный когда-то сайт ZIK превратился в медведчуковскую помойку за считанные дни, когда его продали Медведчуку".

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ШОКОВЫЙ КОНТЕНТ. Самый безобидный способ манипуляции читателями. Его основная цель - повысить кликабельность заголовков (шок, сенсация, невероятно), от которой во многом зависит заработок информационных ресурсов на рекламном контенте.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МАНИПУЛЯЦИЙ: ПЯТЬ ШАГОВ. Заместитель главреда StopFake Виктория Романюк:

Шаг первый. Составьте шорт-лист проверенных СМИ. В Украине есть ряд организаций, - Detector Media, ИМИ, Internews, - которые проводят регулярные мониторинги на правдивость, достоверность и соблюдение стандартов. Они определяют лидеров и аутсайдеров среди онлайн-СМИ.

Шаг второй. Но не доверяйте им безоговорочно, даже СМИ с хорошей репутацией. Есть смысл читать несколько хороших СМИ и сопоставлять информацию в них. Потому что даже хорошие медиа тоже могут ошибаться и попадать в ловушку манипуляций. Последняя - репост заявления канала "Россия 1" о том, что Зеленский дал им большое интервью, которое оказалось ложью. Его опубликовали Апостроф, Новое время, Фокус, Украинская правда и многие другие. Хотя, по сути, это была большая манипуляция, - из мухи слона, - которую запустили российские СМИ (журналисты LIGA.net сделали всего один звонок пресс-секретарю Зеленского Юлии Мендель, чтобы не повестись на фейк - ред).

Шаг третий. Не идите на поводу эмоций. Если новость зацепила уже в заголовке, то с высокой степенью вероятности она может оказаться фейком. Для начала стоит закрыть компьютер и выдержать паузу. "Will see" - давайте успокоимся, подождем и посмотрим. Подобные вбросы направлены именно на то, чтобы держать украинцев в напряжении, что ведет к эмоциональному выгоранию - раз, и подогреванию противостояния в обществе - два. А это одна из главных задач российской пропаганды: создавать дополнительное противостояние в Украине.

Шаг четвертый. Дочитывайте до конца. Даже если рука тянется репостнуть - не делайте вывод только из заголовков, ими легко манипулировать. А вот дочитав новость, можно понять, на чем новость базируется - фактах или субъективной точке зрения, кто источник, куда ведет гиперссылка. Как правило, много шеров делается только из расчета на кликабельный заголовок, а совсем не на качественный контент.

Шаг пятый. Сравнивайте и анализируйте. Посмотрите, как подали информацию другие онлайн-медиа. Задайтесь вопросами: почему вы видите эту новость, почему она появилась именно сейчас, почему именно на этом источнике, кто собственник ресурса, есть ли о нем информация, какие авторы на нем публикуются, какой вообще там контент. Будьте внимательны и держите голову холодной в информационной войне.

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Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.

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