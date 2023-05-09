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Тема дня | Фидбек на пути в ЕС. Зачем Урсула фон дер Ляйен приехала к Зеленскому

Цей матеріал також доступний українською
Фидбек на пути в ЕС. Зачем Урсула фон дер Ляйен приехала к Зеленскому - Фото
Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен (фото: ОП)
09.05.2023, 22:57

В Киеве в четвертый раз побывала Урсула фон дер Ляйен. Одна из причин – отчет о прогрессе Украины на пути в ЕС

9 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев, чтобы вместе с украинцами отметить День Европы.

Заместительница председателя парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Мария Мезенцева (Слуга народа) в комментарии LIGA.net говорит, что этот визит, – часть процесса, предшествующего евроинтеграции страны.

Что нужно знать об этом визите и когда Украина сможет перейти на новый этап вступления в Европейский Союз – короткий обзор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Свой визит в Украину – уже четвертый с начала полномасштабного вторжения – фон дер Ляйен начала с Михайловской площади. Там она осмотрела выставку фотографий с последствиями российской оккупации и экспозицию уничтоженной военной техники россиян.

Дальше на территории национального заповедника София Киевская она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Стороны обсудили вопросы обороны Украины. В частности, по словам Зеленского, ЕС готов предоставить Украине миллион снарядов для артиллерии. Во время встречи говорили и о том, как можно быстро купить и доставить боеприпасы, которые уже нужны украинским защитникам на фронте.

Президент Еврокомиссии также отметила сложную ситуацию вокруг вывоза украинской агропродукции. Это требует решения: немедленным приоритетом сейчас является налаживание беспрепятственного транзита зерна из Украины в ЕС по самой низкой возможной цене.

"Мы создадим общую координационную платформу", – сказала фон дер Ляйен.

Еще одна тема разговора – 11-й пакет европейских санкций против России. Он будет сосредоточен на недопущении обхода ограничений. Зеленский рассчитывает, что ограничения затронут атомную отрасль государства-террориста: тогда сила санкционного пакета будет пропорциональна уровню угрозы.

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен в Киеве (фото: ОП)

Фон дер Ляйен выразила свое уважение Украине, которая в разгар войны упорно работает над "семью шагами в ЕС". По ее словам, в этой работе удалось добиться значительного прогресса, но ее нужно продолжать.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Мезенцева в комментарии LIGA.net говорит, что этот визит главы Еврокомиссии ко Дню Европы преследовал несколько целей.

Практическая – налаживание рабочих отношений.

"В июне Украина получит фидбек по семи пунктам обязательств, которые мы получили от Евросоюза вместе со статусом кандидата в 2022 году. Этот визит можно считать подготовкой к оценке выполнения Украиной этих пунктов", – убеждена Мария Мезенцева.

Символическая – показать, что Украина является частью европейского пространства.

Сама фон дер Ляйен по прибытии в Киев отметила, что рада возможности встречать День Европы здесь. "Где ценности, которые важны для нас, защищаются каждый день", – сказала она.

Европейские партнеры не боятся ехать в Киев, который находится под активными атаками иранских шахедов и российских ракет, и это мощный сигнал дополнительной поддержки, считает Мезенцева. Особенно в такой исторический день.

"Европейский проект должен был предотвратить новую войну на континенте. Через 73 года после его создания российское "можем повторить" произошло в очень масштабном варианте. И плохо повлияло на разные уровни развития всех стран", – констатирует нардеп.

Визит важен еще и в контексте выборов в Европейский парламент в 2024 году. По словам Мезенцевой, украинский вопрос при выборах в Европарламент будет использоваться так же активно, как и на национальных выборах в разных странах. Украина же заинтересована в том, чтобы сохранить европейскую поддержку и после них.

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен в Киеве (фото: ОП)

ЧТО ДАЛЬШЕ. В июне Украина должна получить первую промежуточную оценку Еврокомиссии по своему прогрессу на пути евроинтеграции. Зеленский рассчитывает, что эта оценка будет положительной.

"Наша цель сейчас – получить устный отчет в июне. Самое важное – письменный отчет прогресса за целый год. Это будет элемент принятия решений, представленный государствам-членам в октябре", – пояснила фон дер Ляйен.

Также, по словам президентки Еврокомиссии, ЕС продолжит оказывать Украине финансовую поддержку. "У нас запланировано 18 млрд евро помощи на весь 2023 год, – напомнила она. – Из них мы уже распределили 6 млрд евро…. Работаем над финансовой поддержкой после 2023 года".

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Евгения Мазур

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