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23.01.2019, 20:03

Филарету - 90. От изгоя до героя: вот история его борьбы

Филарету - 90. От изгоя до героя: вот история его борьбы - Фото
Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня почетному патриарху исполняется 90 лет

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Филарет начинал в Московской духовной семинарии, а позже, уже в независимой Украине, добивался независимости и для церкви. Возродив УПЦ Киевского патриархата, он впал в немилость России и получил анафему. Только спустя 22 года Вселенский патриархат реабилитировал священнослужителя, а его давняя цель, полное возрождение Украинской церкви - наконец на финишной прямой. Сегодня патриарху Филарету исполняется 90 лет. История его жизни, борьбы и побед – в материале LIGA.net.

Часть первая. Митрополит, который мог возглавить РПЦ. Михаил Денисенко родился в поселке Благодатное Донецкой области. Его дед умер во времена Голодомора, отец – на Второй мировой. "Я обратился к Богу из-за смерти отца. Смерть отца была толчком к вопросу – Бог существует или нет", - рассказал он позже в интервью журналистам. После окончания средней школы, будущий священнослужитель поступил сначала в Одесскую духовную семинарию, а в 1950 году окончил семинарию Русской православной церкви и принял монашество. Этот период жизни он называет наилучшим, потому что тогда был "духовно свободным".

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Филарет, 1953 год (фото – фотоархив церковно-археологического кабинета Московской духовной академии)

В 60-х он стал епископом Лузским, Венским, Австрийским и Дмитровским; позже – митрополитом Киевским и Галицким. После смерти московского патриарха Филарет был одним из претендентов на престол, но выборы проиграл. Он считает, что мог бы стать патриархом, но "КГБ выбрал своего ставленника".

В 1989-м он заявлял, что распространение в УССР Украинской автокефальной православной церкви "это желание внести раскол на нашу каноническую территорию", однако через несколько лет инициировал переименование Украинского экзархата в УПЦ МП, стал предстоятелем Украинской православной церкви и получил титул митрополита Киевского и всея Украины. А в 1992 году разорвал отношения с Москвой и объявил об объединении своей митрополии и УАПЦ в единую церковь - УПЦ Киевского патриархата.

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Рассказывая о своем прошлом, он также признал, что сотрудничал с КГГБ, поскольку "не было ни одного епископа, который бы не имел контактов с ними…я - не исключение, все так делали".

Часть вторая. От митрополита до "раскольника". После обретения Украиной независимости, Филарет выступал за восстановление независимой, автокефальной украинской церкви. "Украина не была, не является и не будет частью России. Потому что Русь существовала, а России - не было…Русь – это Украина", - заявил патриарх в одном из прошлогодних интервью. Он неоднократно повторял, что РПЦ нарушает каноны на протяжении всей своей истории, и не только по отношению к Украине: Российская империя ликвидировала Грузинский патриархат (католикос), существовавший веками, и назначила своего, российского экзарха; во времена СССР Москва присоединила Молдавскую церковь к РПЦ.

В 1992-м при участии Филарета возродился Киевский патриархат, а Москва наложила на него анафему, называя это "расколом". К слову, эти же тезисы российская пропаганда повторяла в адрес священнослужителя и в последние месяцы, когда, в том числе, благодаря Филарету, Украинская церковь получила автономию. Сам патриарх был уверен, что РПЦ действовала из политических мотивов: "Анафема накладывается за ересь, за раскол, за отступление от морального учения христианского или за грубое нарушение канонов, а я ничего этого не делал".

Часть третья. Восстановление исторической справедливости. Во времена Евромайдана Филарет вместе с другими предстоятелями церквей был одним из тех, кто пытался защитить демонстрантов от силовых действий режима Виктора Януковича. В день своего 85-летия в январе 2014 года, после столкновений и гибели протестующих в Киеве, Филарет отказался от ордена За заслуги I степени, которым его наградил Янукович, и наград Священного Синода УПЦ КП.

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Только спустя 22 года синод Вселенского патриархата отменил анафему и объявил незаконной аннексию Украинской православной церкви Россией 300 лет назад. Филарет назвал это "историческим восстановлением справедливости".

Через два месяца его цель была достигнута – Православная Украинская церковь получила томос об автокефалии. Президент Петр Порошенко присвоил почетному патриарху Филарету звание Герой Украины "за веру в Украину, за веру в нашу церковь, за решительные действия по защите Украины". Но борьба, по словам священнослужителя, продолжается: теперь предстоит объединить все украинское православие в единую независимую поместную Украинскую автокефальную православную церковь.

"Мы все же достигли того дня, когда нашу церковь признали автокефальной церковью не только вселенский патриарх, от которого мы получили томос, а и другие церкви", - заявил он сегодня во Владимирском кафедральном соборе в Киеве во время божественной литургии по случаю своего 90-летия. Патриарх напомнил, что в 1992 году, "когда нас осталась небольшая горстка, а все архиереи и духовенство предали Украину и предали украинскую церковь, мало кто верил, что будет автокефальная церковь и она будет признана".

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Екатерина Лященко
специальный корреспондент Liga.net
Екатерина Лященко
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Теги: украинская церковь, филарет, пцу
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