Фильм на русском в автобусе. Шесть причин, почему водитель и депутат неправы

Водитель автобуса Луцк-Киев включил на маршруте российский сериал (на русском языке), а двух возмущенных контентом пассажирок высадил на дороге. Нардеп Слуги народа Евгений Брагар решил защищать интересы водителя и нарвался на критику. Кто прав - LIGA.net спросила юристов.

ПРЕДЫСТОРИЯ. Парамедик Ярина Чорногуз и волонтер Анастасия Конфедерат возвращались с похорон погибшего под Широкино военного Николая Сорочука. В Луцке они сели в автобус на Киев. По дороге у девушек с водителем произошел конфликт из-за российского сериала, который включили для пассажиров. "Я вернулась из зоны боевых действий, с февраля еду туда опять, и мне противно целую ночь слушать телепродукт оккупантов", - написала Ярина в Facebook.

Водитель выключать сериал отказался. Девушки вышли из автобуса посреди трассы и домой добирались на попутках. Компания-перевозчик Winew і Bus Trans сообщила, что шокирована поступком водителя - им специально выдают флешки с украинским контентом. "Нам, как и вам, противна эта ситуация", - сказали в Busfor и решили уволить водителя после возвращения из командировки.

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В защиту водителя автобуса выступил замглавы комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, народный депутат от Слуги народа Евгений Брагар. В своем Facebook он написал, что никаких законодательных органичений на демонстрцию фильмов в автобусе нет. "Я не позволю ущемлять водителя", - заявил Брагар. Волонтерам нардеп приписал "националистические взгляды" и грозит заявлением в полицию за дискриминацию русского языка: "Закон один для всех, независимо от того, патриот ты или ватник". К этому моменту под его записью более 5000 разгневанных комментариев - пользователи поддерживают волонтеров. Например 1600 одобрений собрал комментарий адвоката Евгении Закревской: "Любой сериал (как и музыку) в любой маршрутке должны выключить по требованию любого пассажира".

ЗАКОННЫ ЛИ ТРЕБОВАНИЯ К ВОДИТЕЛЮ. Юрист Андрей Магера напомнил, что задача перевозчика - перевезти пассажира в пункт назначения, а навязывать другие услуги недопустимо. С ним согласен Сергей Оснач - член экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов от Госкино: "Это неправда, что крутить в автобусе можно что угодно".

1. Украинский язык в транспорте обязателен. Как объясняет старший юрист Юридической фирмы Анте Екатерина Ищенко, три закона Украины - о транспорте, об обеспечении функционирования украинского языка как государственного и о защите прав потребителей - прописывают правило использования языка в сфере услуг и транспортных перевозок. Оно звучит так: украинский язык, если клиент не просил об ином. В широком смысле показ кинофильмов тоже можно считать разновидностью обслуживания пассажиров в транспорте.

2. Пассажир покупает перевозку, а не фильм. Покупая билет, он оплачивает именно проезд, а не услуги на вкус водителя, говорит Оснач. На сайтах консолидатора Busfor и перевозчика Winew отсутствует текст договора перевозки, который позволил бы определить объем услуг, права и обязанности перевозчика и пассажира. Тем не менее, основной услугой является именно перевозка пассажиров, говорит Ищенко.

3. Русский фильм - сомнительная услуга. Услуги в сфере транспорта предоставляются на государственном языке. Раз уж водитель автобуса считает трансляцию сериала услугой, то должен побеспокоиться о том, чтобы она была оказана на украинском, считает Оснач. Даже если считать показ кинофильмов во время рейса дополнительной услугой перевозчика, то информация об этой услуге должна быть предоставлена потребителю заранее и в полном объеме, добавляет Ищенко.

4. Вопрос не решается голосованием в автобусе. Принудительная демонстрация кинофильма на весь автобус не является примером персонализации, объясняет Ищенко. Поэтому проведение "референдума" по русскому языку в автобусе не дало бы перевозчику права использовать его во время рейса, если хотя бы один человек был против этого.

5. Выключить, если хотя бы один пассажир против. Любые услуги перевозчика должны предоставляться в соответствии с договором перевозки, напоминает Ищенко. А если вопрос не регулируется договором - как минимум по запросу или согласию пассажира. Поэтому полное право пассажира - ехать в тишине, без лишних шумовых эффектов, отдыхать или работать за ноутбуком, у него даже банально может болеть голова, добавляет Оснач. Навязывание контента, который он не заказывал, нарушает его права.

6. Увольнять водителя - сомнительное решение. Закон обязывает водителей обеспечивать качественное и безопасное предоставление услуг по перевозке пассажиров, вежливо и внимательно реагировать на обращения и жалобы. Очевидно, водитель не был ни вежливым, ни внимательным к пассажирам, считает Ищенко. Он спровоцировал ситуацию, вследствие которой пассажиры вынуждены были отказаться от предоставления услуг и были оставлены в опасности: ночь, зима, две девушки на трассе.

С другой стороны, компания-перевозчик дала понять, что у водителя была обязанность и возможность демонстрировать в автобусе фильмы на украинском. Можно предположить, что он нарушил обязанности по трудовому договору, правила трудового распорядка или другие внутренние документы. Следствием такого нарушения для водителя должен быть выговор. А вот увольнение за этот проступок спорно. КзоТ Украины допускает разрыв трудогового договора только в случае систематического невыполнения обязанностей, если выговоры уже были ранее.

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