Фишка Трампа и не только. Почему помощь Украине стала заложницей границ США
Конгресс США на этой неделе вернулся к рассмотрению помощи Украине и Израилю. Но сенаторы провалили процедурное голосование из-за скандалов по безопасности границы США и Мексики.
"Они пакетируют свои границы с помощью Украине, Израилю и даже Тайваню, – говорит LIGA.net экс-министр иностранных дел Павел Климкин. – Для нас это звучит плохо. Но один вопрос важен для администрации, другой – для республиканцев. В политике всегда делаются подобные связки и компромиссы".
Почему партиям сложно найти компромисс, чтопытается делать Украина и каких решений ждать – разбиралась LIGA.net.
РЕСПУБЛИКАНЦЫ. ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ГРАНИЦЫ
Проблема безопасности границы с Мексикой в США была всегда, но с разной степенью остроты, объясняет Климкин. Через границу идут нелегальная миграция, преступность, наркотрафик, рабочая сила, готовая работать за меньшие деньги, чем американцы.
"Это одна из вечных проблем политики США", – говорит LIGA.net руководитель программы Северная Америка в Украинской призме Александр Краев.
В США есть миллионы нелегальных мигрантов, объясняет LIGA.net преподаватель университета Тафтса в Бостоне Владимир Дубовик: "Их даже трудно сосчитать. Кто-то говорит о 10 млн, кто-то – о 12 или 15 млн".
За последние годы также обострилась проблема трафика из Мексики синтетических наркотиков, в частности, фентанила, производимого из китайских компонентов. Договоренности по фентанилу, например, были ключевыми на встрече Джо Байдена и Си Цзиньпина.
"Только в категории 18-45 лет в США каждый день погибают от фентанила более 300 человек – это 100 000 в год. Это безумная цифра, – объясняет Климкин. – А есть другая синтетика, героин".
Также проблемным является вопрос убежища, добавляет Дубовик. Люди, бегущие от наркомафии, преследований или нищеты в Центральной Америке, незаконно пересекают границу и долго ждут в приютах для нелегалов решения органов США о праве получить убежище.
Иногда мигранты ждут прямо в палатках посреди пустыни.
То есть проблема на границе – объективная, говорит он. Но очень политизированная и раскрученная до истерии частью республиканцев, которые называют границу с Мексикой основной угрозой нацбезопасности.
Республиканцы отказываются голосовать за пакет Белого дома на $111 млрд с помощью Украине ($61 млрд) и Израилю, если в нем не будет заложено достаточно, по их мнению, денег на усиление границы и более жесткую миграционную политику.
В первую очередь это важно для экс-президента США Дональда Трампа и его сторонников, говорит Краев: "Для них граница – это магнум опус. С этим они побеждали на выборах 2016-го, обещая построить стену на границе. Этим светили в 2020-м и сейчас".
Граница имеет значение не только для трампистов, но и для партии в целом. Даже традиционный друг Украины, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконелл, призвал голосовать против пакета Белого дома, пока не произойдет существенных изменений относительно границы.
"Республиканцы традиционно выступают за то, чтобы взять ситуацию под контроль, – объясняет Климкин. – Поставить барьер физический и виртуальный на границе – один из главных аргументов под выборы".
Позиция Макконелла – проявление партийной дисциплины, добавляет Краев. Как бы некоторые республиканцы ни поддерживали Украину – они не хотят уступать демократам. Тем более, когда понимают, что еще будут новые законопроекты, а сейчас можно проголосовать против.
Почему помощь Украине стала заложником, казалось бы, внутреннего вопроса США? В преддверии выборов – это рычаг влияния республиканцев на Белый дом и возможность получить баллы.
"Администрация Байдена понимает важность помощи. Это делает ее в глазах республиканцев податливой, мягкой, – объясняет Дубовик. – Многие республиканцы не против помощи Украине. Но понимают: нужно пользоваться моментом и что-то выжать из Белого дома".
ДЕМОКРАТЫ. РИСК БАЙДЕНА
У демократов и администрации Байдена на одних чашах весов – помощь важным партнерам, на других – уступки конкурентам.
Демократы предлагают компромиссы. В законопроекте с помощью Украине и Израилю были заложены деньги и для границы.
"Но республиканцы хотят больше и еще более жестких условий для пересечения границы с Мексикой", – говорит Дубовик.
Серьезные уступки несут для демократов минимум три риска:
Первый – потеря избирателей: плюс к рейтингу республиканцев – и минус для демократов, объясняет Краев.
"Демократам невыгодно полностью закрыть границу для ключевых демократических штатов, – говорит Климкин. – Это источник дешевой рабочей силы. И многие бывшие мигранты голосуют за демократов".
Дать слабину в год выборов – не самый лучший вариант, добавляет Дубовик.
Второй – усиление напряжения внутри партии. У демократов есть левое крыло, в которое входят, в частности, потомки мигрантов. Оно выступает против жесткой политики на границах и не желает уступок.
Левые кластеры партии и так сейчас недовольны позицией Белого дома по событиям в Секторе Газа, говорит Климкин: "Они заняли негативную позицию к поддержке Израиля".
Третий – авторитет самого Байдена. В начале года его рейтинг уже проседал, когда он заявил, что не сможет не продолжать политику Трампа по поводу границы, говорит Краев.
К тому же, недавно Байден сказал, что его основная мотивация идти в президенты – чтобы президентом опять не стал Трамп.
"Это не очень сильная позиция в партии, – считает Краев. – Начали звучать вопросы уже среди демократов: неужели у нас нет другого лидера, вокруг которого мы можем объединиться?"
Поэтому идти на серьезные уступки – опасно Байдену и с личной точки зрения, убежден аналитик.
Но Белый дом пытается достучаться до конгрессменов, чтобы те как можно скорее нашли компромисс. Только за последние дни Байден, его советник Джейк Салливан, министр финансов Джанет Йеллен и другие топ-чиновники делали ряд тревожных заявлений по Украине.
Все сводились к одному: деньги для Украины почти закончились, если не утвердить помощь – Украина проиграет, а Россия пойдет дальше. Возможно, до столкновения с НАТО и войсками США.
Эти заявления одновременно и эхо реальности, и личные эмоции Байдена, и попытки убедить Конгресс найти решение, говорит Климкин.
БИТЬСЯ ДО КОНЦА? ЧТО ДЕЛАЕТ УКРАИНА
Чтобы убедить конгрессменов утвердить помощь, в США поехали депутаты разных фракций, министр обороны Рустем Умеров, глава Офиса президента Андрей Ермак, спикер Рады Руслан Стефанчук.
В частности, делегация проводила встречу со спикером Палаты представителей, выходцем из крыла трампистов, Майком Джонсоном. Последний и сам признает, что нельзя позволить РФ победить и шагать дальше по Европе. Но повторяет республиканский ультиматум Белому дому по границам.
Президент Владимир Зеленский 5 декабря должен был по видеосвязи выступить на закрытом брифинге для сенаторов. Но в последний момент отменил выступление. Этот брифинг превратился в ссору между демократами, республиканцами и администрацией Байдена – снова из-за границы. По сообщениям в американских СМИ, иногда оппоненты даже срывались на крик.
ОП и Зеленский причины отказа от брифинга не называют. Посол в США Оксана Маркарова убеждает, что ничего катастрофического не произошло: "Обсуждались не только вопросы Украины, но и внутренние вопросы, поэтому мы... не принимали такое участие".
Скорее всего, отказ от брифинга – это попытка не дать вовлечь Украину во внутренние вопросы США, говорит Дубовик. "Скорее, была огромная осторожность. Многие американские обозреватели считают, что Зеленский мог бы стать громоотводом", – добавляет Краев.
На следующий день после скандального брифинга Сенат ожидаемо не вынес на рассмотрение пакет с помощью Украины – большинство сенаторов хотят продолжать дебаты, в частности, по границам.
Байден убеждает, что готов идти на серьезные компромиссы для разблокирования пакета помощи. А Маркарова надеется, что финальное решение таки примут к Рождеству.
Проблема – не только в этом голосовании Конгресса, убежден Климкин. Настроения по отношению к Украине падают среди избирателей обеих партий.
Скептики военной помощи – это не только республиканцы-трамписты. Но и левое крыло демократов, которое еще в прошлом году писало Байдену письмо с призывом к миру и переговорам с Россией.
Потому Украине необходимо начинать крупную кампанию, убежден экс-глава МИД. Искать креативные способы, как общаться не только с политиками, но и с американскими избирателями.
"Если уровень поддержки [в обществе] будет падать до 30%, то многие конгрессмены будут принимать циничные решения, – заключает Климкин. – Нам нужно это предотвратить".