Фишка Трампа и не только. Почему помощь Украине стала заложницей границ США

Конгресс США на этой неделе вернулся к рассмотрению помощи Украине и Израилю. Но сенаторы провалили процедурное голосование из-за скандалов по безопасности границы США и Мексики.

"Они пакетируют свои границы с помощью Украине, Израилю и даже Тайваню, – говорит LIGA.net экс-министр иностранных дел Павел Климкин. – Для нас это звучит плохо. Но один вопрос важен для администрации, другой – для республиканцев. В политике всегда делаются подобные связки и компромиссы".

Почему партиям сложно найти компромисс, чтопытается делать Украина и каких решений ждать – разбиралась LIGA.net.

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РЕСПУБЛИКАНЦЫ. ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ГРАНИЦЫ

Проблема безопасности границы с Мексикой в США была всегда, но с разной степенью остроты, объясняет Климкин. Через границу идут нелегальная миграция, преступность, наркотрафик, рабочая сила, готовая работать за меньшие деньги, чем американцы.

"Это одна из вечных проблем политики США", – говорит LIGA.net руководитель программы Северная Америка в Украинской призме Александр Краев.

В США есть миллионы нелегальных мигрантов, объясняет LIGA.net преподаватель университета Тафтса в Бостоне Владимир Дубовик: "Их даже трудно сосчитать. Кто-то говорит о 10 млн, кто-то – о 12 или 15 млн".

За последние годы также обострилась проблема трафика из Мексики синтетических наркотиков, в частности, фентанила, производимого из китайских компонентов. Договоренности по фентанилу, например, были ключевыми на встрече Джо Байдена и Си Цзиньпина.

"Только в категории 18-45 лет в США каждый день погибают от фентанила более 300 человек – это 100 000 в год. Это безумная цифра, – объясняет Климкин. – А есть другая синтетика, героин".

Также проблемным является вопрос убежища, добавляет Дубовик. Люди, бегущие от наркомафии, преследований или нищеты в Центральной Америке, незаконно пересекают границу и долго ждут в приютах для нелегалов решения органов США о праве получить убежище.

Иногда мигранты ждут прямо в палатках посреди пустыни.

Мигранты на границе США и Мексики (фото – EPA)

То есть проблема на границе – объективная, говорит он. Но очень политизированная и раскрученная до истерии частью республиканцев, которые называют границу с Мексикой основной угрозой нацбезопасности.

Республиканцы отказываются голосовать за пакет Белого дома на $111 млрд с помощью Украине ($61 млрд) и Израилю, если в нем не будет заложено достаточно, по их мнению, денег на усиление границы и более жесткую миграционную политику.

В первую очередь это важно для экс-президента США Дональда Трампа и его сторонников, говорит Краев: "Для них граница – это магнум опус. С этим они побеждали на выборах 2016-го, обещая построить стену на границе. Этим светили в 2020-м и сейчас".

Граница имеет значение не только для трампистов, но и для партии в целом. Даже традиционный друг Украины, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконелл, призвал голосовать против пакета Белого дома, пока не произойдет существенных изменений относительно границы.

"Республиканцы традиционно выступают за то, чтобы взять ситуацию под контроль, – объясняет Климкин. – Поставить барьер физический и виртуальный на границе – один из главных аргументов под выборы".

Позиция Макконелла – проявление партийной дисциплины, добавляет Краев. Как бы некоторые республиканцы ни поддерживали Украину – они не хотят уступать демократам. Тем более, когда понимают, что еще будут новые законопроекты, а сейчас можно проголосовать против.

Митч Макконелл (фото – EPA)

Почему помощь Украине стала заложником, казалось бы, внутреннего вопроса США? В преддверии выборов – это рычаг влияния республиканцев на Белый дом и возможность получить баллы.

"Администрация Байдена понимает важность помощи. Это делает ее в глазах республиканцев податливой, мягкой, – объясняет Дубовик. – Многие республиканцы не против помощи Украине. Но понимают: нужно пользоваться моментом и что-то выжать из Белого дома".

ДЕМОКРАТЫ. РИСК БАЙДЕНА

У демократов и администрации Байдена на одних чашах весов – помощь важным партнерам, на других – уступки конкурентам.

Демократы предлагают компромиссы. В законопроекте с помощью Украине и Израилю были заложены деньги и для границы.

"Но республиканцы хотят больше и еще более жестких условий для пересечения границы с Мексикой", – говорит Дубовик.

Серьезные уступки несут для демократов минимум три риска:

Первый – потеря избирателей: плюс к рейтингу республиканцев – и минус для демократов, объясняет Краев.

"Демократам невыгодно полностью закрыть границу для ключевых демократических штатов, – говорит Климкин. – Это источник дешевой рабочей силы. И многие бывшие мигранты голосуют за демократов".

Дать слабину в год выборов – не самый лучший вариант, добавляет Дубовик.

Второй – усиление напряжения внутри партии. У демократов есть левое крыло, в которое входят, в частности, потомки мигрантов. Оно выступает против жесткой политики на границах и не желает уступок.

Левые кластеры партии и так сейчас недовольны позицией Белого дома по событиям в Секторе Газа, говорит Климкин: "Они заняли негативную позицию к поддержке Израиля".

Третий – авторитет самого Байдена. В начале года его рейтинг уже проседал, когда он заявил, что не сможет не продолжать политику Трампа по поводу границы, говорит Краев.

К тому же, недавно Байден сказал, что его основная мотивация идти в президенты – чтобы президентом опять не стал Трамп.

"Это не очень сильная позиция в партии, – считает Краев. – Начали звучать вопросы уже среди демократов: неужели у нас нет другого лидера, вокруг которого мы можем объединиться?"

Поэтому идти на серьезные уступки – опасно Байдену и с личной точки зрения, убежден аналитик.

Джо Байден (фото – EPA)

Но Белый дом пытается достучаться до конгрессменов, чтобы те как можно скорее нашли компромисс. Только за последние дни Байден, его советник Джейк Салливан, министр финансов Джанет Йеллен и другие топ-чиновники делали ряд тревожных заявлений по Украине.

Все сводились к одному: деньги для Украины почти закончились, если не утвердить помощь – Украина проиграет, а Россия пойдет дальше. Возможно, до столкновения с НАТО и войсками США.

Эти заявления одновременно и эхо реальности, и личные эмоции Байдена, и попытки убедить Конгресс найти решение, говорит Климкин.

БИТЬСЯ ДО КОНЦА? ЧТО ДЕЛАЕТ УКРАИНА

Чтобы убедить конгрессменов утвердить помощь, в США поехали депутаты разных фракций, министр обороны Рустем Умеров, глава Офиса президента Андрей Ермак, спикер Рады Руслан Стефанчук.

В частности, делегация проводила встречу со спикером Палаты представителей, выходцем из крыла трампистов, Майком Джонсоном. Последний и сам признает, что нельзя позволить РФ победить и шагать дальше по Европе. Но повторяет республиканский ультиматум Белому дому по границам.

Украинская делегация с Майклом Джонсоном (фото – Оксана Маркарова, Facebook)

Президент Владимир Зеленский 5 декабря должен был по видеосвязи выступить на закрытом брифинге для сенаторов. Но в последний момент отменил выступление. Этот брифинг превратился в ссору между демократами, республиканцами и администрацией Байдена – снова из-за границы. По сообщениям в американских СМИ, иногда оппоненты даже срывались на крик.

ОП и Зеленский причины отказа от брифинга не называют. Посол в США Оксана Маркарова убеждает, что ничего катастрофического не произошло: "Обсуждались не только вопросы Украины, но и внутренние вопросы, поэтому мы... не принимали такое участие".

Украина могла получить сигнал, что основной темой будут жаркие споры о границах, не исключает Климкин: "Если градус повышался, то в чем смысл делать наш вопрос жертвой какого-то супер эмоционального обсуждения?"

Скорее всего, отказ от брифинга – это попытка не дать вовлечь Украину во внутренние вопросы США, говорит Дубовик. "Скорее, была огромная осторожность. Многие американские обозреватели считают, что Зеленский мог бы стать громоотводом", – добавляет Краев.

На следующий день после скандального брифинга Сенат ожидаемо не вынес на рассмотрение пакет с помощью Украины – большинство сенаторов хотят продолжать дебаты, в частности, по границам.

Байден убеждает, что готов идти на серьезные компромиссы для разблокирования пакета помощи. А Маркарова надеется, что финальное решение таки примут к Рождеству.

"В конце концов, решение будет. Я и не ожидал, что оно будет на первых этапах обсуждения, – говорит Климкин. – И для демократов, и для республиканцев важно показать, что они бились до конца. Это влияет на нас эмоционально, но это реальность США и начала предвыборной кампании".

Проблема – не только в этом голосовании Конгресса, убежден Климкин. Настроения по отношению к Украине падают среди избирателей обеих партий.

СПРАВКА По данным Gallup, 42% американцев считают, что США делают слишком много для Украины, 33% – достаточно, 25% – мало. Данные Ipsos – предоставление Украине оружия поддерживают 41% (52% демократов и 35% республиканцев). По данным Gallup, 42% американцев считают, что США делают слишком много для Украины, 33% – достаточно, 25% – мало. Данные Ipsos – предоставление Украине оружия поддерживают 41% (52% демократов и 35% республиканцев).

Скептики военной помощи – это не только республиканцы-трамписты. Но и левое крыло демократов, которое еще в прошлом году писало Байдену письмо с призывом к миру и переговорам с Россией.

Потому Украине необходимо начинать крупную кампанию, убежден экс-глава МИД. Искать креативные способы, как общаться не только с политиками, но и с американскими избирателями.

"Если уровень поддержки [в обществе] будет падать до 30%, то многие конгрессмены будут принимать циничные решения, – заключает Климкин. – Нам нужно это предотвратить".

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