Фокин в Минской группе, 45 дней на покупку TikTok и бизнес Фирташа. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня вторник, 4 августа. Температура от +14 до +29, курс доллара 27.72

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Трамп дал Microsoft 45 дней на покупку соцсети TikTok

Очень может быть, что в учебники истории 2020-й войдет в первую очередь как год, когда интернет "официально" перестал быть свободным , а вовсе не как время COVID-19. Битва за запрет китайской социальной сети Tik Tok в США, малозаметна в Украине, но эпична по масштабу и значимости. Трамп назвал эту соцсеть "угрозой нацбезопасности" и пообещал закрыть доступ в США. Вы представляете, запретить что-то, чем пользуются 100 млн человек?! Именно столько американцев в Tik Tok. Новая идея - в рекордно короткий срок продать соцсеть, оцененную в 50 млрд, корпорации Microsoft. Все это происходит на фоне допроса в конгрессе большой четверки американских техгигантов: Apple, Amazon, Facebook и Google. Результатом, скорее всего, будет ужесточение антитрастового законодательства. Мы в начале титанических изменений, которые повлияют на жизнь почти каждого жителя земли. Интересно как Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Минскую группу хотят пополнить экс-премьером Украины. Он работал в 1990-х

Тяжелая артиллерия! Но, пожалуй, холостая. Минскую группу хотят пополнить Витольдом Фокиным! Он первый премьер. И сейчас ему 88 лет. Фокин был главой правительства в первые годы правления президента Леонида Кравчука. В октябре 1990 года на Фокина были возложены обязанности главы Совета министров Украины. В ноябре того же года он был официально назначен главой правительства - сменил на посту Виталия Масола. 30 сентября 1992-го подал в отставку. Следующим премьер-министром стал Леонид Кучма. Шутки о "что дальше" больше не уместны, потому что на лавке запасных остался разве что столетний Патон. Нет, не хочется выглядеть эйджистом. Возраст ни о чем не говорит. И я не об этом. Ведь опыта что Кравчуку, что Фокину не занимать. В США, например, Байдену 77. И он очень вероятно станет следующим президентом Штатов. Но ведь не я обещал новые лица. Это обещал президент Зеленский. Вернее, кандидат Зеленский. Или это были разные люди? Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Азотный бизнес Фирташа избежал разделения и штрафа на 100 млн грн

Наш суд - самый справедливый суд в мире. По крайней мере, по отношению к олигархам. Свежий пример - решение в пользу холдинга Дмитрия Фирташа. Он контролирует 4 из 6 азотных предприятий в Украине, причем только его заводы выпускают самый популярный вид удобрений - аммиачную селитру. Это не монополия, решил суд. А что тогда монополия? Больше по ссылке.

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