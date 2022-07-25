"ФСБ и ГРУ конкурировали в Украине". Как провал спецслужб стоил России 40 000 жизней

Подготовили в Украине целую мини-армию предателей и коллаборантов – и провалили блицкриг. Обещали Путину быстро доставить в правительственный квартал Киева кремлевских марионеток, плели агентурные сети – и попали в немилость даже в Кремле.

"Пятый отдел ФСБ и ГРУ годами конкурировали в создании пятой колонны внутри Украины – среди политиков, силовиков, судейского сообщества и адвокатов, блогеров-журналистов", – говорит LIGA.net журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев. Он несколько лет расследует деятельность и преступления спецслужб России.

"Воровали и растаскивали деньги на каждом этапе. Информационные спецоперации делили между собой в основном ГУР и Евгений Пригожин, частично ФСБ. Миллионные бюджеты на войну", – добавляет LIGA.net бывший замминистра информации Дмитрий Золотухин.

История больших амбиций – и большого провала. Как российские спецслужбы строили сеть агентов в Украине и "продали" диктатору Владимиру Путину идею "быстрого блицкрига", чем занимаются после начала большого вторжения в Украину: разбор LIGA.net.

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ФСБ, ГРУ, ВНЕШНЯЯ РАЗВЕДКА. СКЛАДЫВАЕМ ПАЗЛ

В Украине задействованы практически все спецслужбы России, но в разной степени "погруженности", рассказывает LIGA.net генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун. Наиболее активно работают две структуры: ФСБ – "больше по политике" и Главное управление Генштаба РФ (более известное как ГРУ) – на них все, что связано с армией, ВПК, военными.

ПЯТАЯ СЛУЖБА ФСБ, или Служба оперативной информации и международных связей, в структуре которой работает Департамент оперативной информации с функцией внешней разведки. Руководитель (с 2009 года) – генерал-полковник Сергей Беседа.

"Мозговой центр" всех российских спецслужб в Украине – так характеризует пятую службу собеседник LIGA.net в правоохранительных органах: "Они полностью курируют направление работы спецслужб по Украине. Ничем другим вообще не занимаются".

"У пятой службы масштаб был индустриальный. Более 120 офицеров ФСБ занимались рекрутированием и кураторством "активов". При предполагаемом количестве отношений с "активами" у каждого куратора от 5-10, можно предположить, что на учете у пятой службы стояли более 1000 украинских агентов влияния", – считает Грозев.

Среди агентов влияния – политики, например, несколько от ОПЗЖ и от Медведчука, пророссийские блогеры и журналисты, адвокаты и судьи, а также беглые топы времен Януковича – типа Азарова, перечисляет он.

В последние годы пятая служба ФСБ активно расширялась, утверждает собеседник из силовиков, – в полномочиях, количественном составе и материальном обеспечении. В 2019 году она была реорганизована.

"Из порядка 30 человек стало более 120, – подтверждает он цифры Грозева. – Конкретно в этом подразделении. То есть Россия в четыре раза нарастила свои усилия по подрывной деятельности в Украине".

Значительная часть кураторов ФСБ действовала под прикрытием дипломатического иммунитета, уточняет собеседник. В основном они работали через своих агентов: "Очень чреваты последствия разоблачения, поэтому искали приспешников среди украинцев. У них была условная категоризация: от полезных идиотов до топ-чиновников".

Причем если в 2014 году ФСБшники ориентировались исключительно на топов наивысшего ранга, то ближе к 2022 году хватали всех подряд, вплоть до обслуживающего персонала чиновников: "Собирали информацию по маленьким крупицам и складывали ее в общий пазл".

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На основе этих отношений с агентурой пятая служба ФСБ и писала стратегию о захвате власти изнутри и о необходимости/достаточности военного вторжения в формате блицкрига, добавляет Грозев: "Они же и отчитывались (перед руководством. – Прим. ред.) о политической нестабильности власти и росте протестных настроений в Украине, о готовности значительной части общества принять или по крайней мере примириться с новой властью, приведенной из Москвы".

По официальной информации СБУ, российская ФСБ планировала создавать в Украине марионеточные оккупационные администрации из числа бывших функционеров Партии регионов, давно сбежавших из Украины, и действовавших политиков ОПЗЖ. Уже с середины февраля эти люди выехали в приграничные области РФ и Беларуси, в Крым.

В СБУ утверждают, что "новую власть" в Украине, по задумке ФСБ, должны были представлять: бывший министр обороны Павел Лебедев, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-глава МВД Виталий Захарченко, экс-заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович, бывший глава Администрации президента Андрей Клюев.

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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНШТАБА РФ, оно же ГРУ. Военная разведка. Начальник (с 2018 года) – адмирал Игорь Костюков.

Эта спецслужба развивала свою параллельную сеть агентов: среди тех же групп населения, что и пятая служба ФСБ, но в более "бутиковых" изменениях – их было от 100 до 300, рассказывает LIGA.net Христо Грозев. Штатный состав ГРУшников, которые работали эксклюзивно по украинскому направлению, – порядка 30-40 человек.

"Но в ГРУ нет такого четкого разделения работы, как в ФСБ, их бросают с одного проекта на другой по мере актуальных задач. Например, секретный отдел 29155 – примерно 50 человек, которые ранее занимались в основном диверсиями и убийствами в Европе, сейчас занимаются только Украиной. Скорее всего, так и с другими отделами", – говорит Грозев.

Именно ГРУ, по данным Службы безопасности Украины, еще в 2016 году завербовало народного депутата Андрея Деркача, который в дальнейшем руководил российской агентурной сетью (детали разоблачения – здесь). С депутатом работало высшее руководство ГРУ – начальник управления Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев.

Деркач, как утверждает СБУ, получал от россиян финансирование для создания частных охранных предприятий (ЧОПов), которые планировалось использовать при захвате Украины. Эти ЧОПы должны были обеспечивать прохождение техники и вход в города.

В Киеве россияне собирались использовать две бригады спецназа и силы спецопераций, чтобы захватить правительственный квартал.

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Но большинство из агентов влияния ГРУ после 24 февраля не пошли на прямое сотрудничество со своими кураторами, утверждает Грозев.

"Был случай, когда ГРУ похитили и казнили на российском полигоне в Сенеже (закрытый военный городок, в/ч 92154 спецназначения ГРУ в Московской области. – Прим. ред.) своего агента-ренегата, при этом публично для структуры. Так, чтобы слухи о его казни распространялись по всему ГРУ, – отметил он. – Казнен был их агент внутри СБУ, который отказался сотрудничать". Имени этого агента из СБУ Грозев не назвал.

СПРАВКА. 17 июля 2022 года президент



По его словам, зарегистрировано 651 уголовное производство по статьям о госизмене и коллаборационизме против работников прокуратуры, следствия и силовиков. Более 60 сотрудников прокуроры и СБУ остались на оккупированной территории и работают против Украины.



"Когда в нас летят, условно, 10 ракет, и ПВО сбивает шесть – это хороший результат или плохой? – не согласен с оценкой масштабов предательства собеседник 17 июля 2022 года президент Зеленский отстранил , а 19 июля уволил главу СБУ Ивана Баканова , объяснив это большим количеством правоохранителей-предателей , которые перешли на сторону РФ — особенно в Херсоне и Харькове.По его словам, зарегистрировано 651 уголовное производство по статьям о госизмене и коллаборационизме против работников прокуратуры, следствия и силовиков. Более 60 сотрудников прокуроры и СБУ остались на оккупированной территории и работают против Украины. Задержан бывший руководитель Главного управления СБУ в Крыму Олег Кулинич: по данным ГБР, он собирал и передавал российским спецслужбам разведданные."Когда в нас летят, условно, 10 ракет, и ПВО сбивает шесть – это хороший результат или плохой? – не согласен с оценкой масштабов предательства собеседник LIGA.net в правоохранительных органах. – А когда, условно, в природе есть 10 предателей, из которых СБУ выявила шесть, – это хороший результат? Риторический вопрос".

Отдельно от всех этих законсервированных "агентов влияния", ФСБ и ГРУ занимались в Украине рекрутированием коллаборантов для помощи во время реального ведения боевых действий – шпионов и наводчиков, говорит Грозев: "К сожалению для этой цели они смогли использовать и церковные сети, в основном московского патриархата".

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Активное использование церковных каналов может продолжаться и сейчас, считает Ягун: "Они тут остались, никуда не делись. Эти церковные каналы будут нам отхаркиваться еще не одно десятилетие... И до последнего времени они подконтрольны спецслужбам РФ".

СЛУЖБА ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ. Директор (с 2016) – Сергей Нарышкин.

С самого начала эта спецслужба была ориентирована на страны "Дальнего Запада", объясняет Виктор Ягун. А страны бывшего Советского Союза попали под "опеку" ФСБ. Поэтому внешняя разведка использовалась в войне против Украины меньше остальных.

"Но их роль – в неадекватном прогнозировании реакции на агрессию России со стороны всемирного сообщества, – уверен Грозев. – И эта их роль в решении Путина начать войну была точно решающей".

БОЛЬШОЙ ПРОВАЛ В БОЛЬШОЙ ВОЙНЕ

Путин принял окончательное решение о вторжении в Украину 23 февраля в 15:00, утверждает начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Решение основывалось на докладах и аналитических записках спецслужб.

"Это провал... Они рисовали значительную поддержку Путина в Украине", – считает Ягун. Тактика вторжения РФ была построена на примере оккупации Чехословакии в 1968 году, когда огромные колонны танков пронеслись по улицам, десятки самолетов одномоментно садились в аэропортах, и "все это буквально за несколько дней".

Такую же тактику они решили применить в Украине, говорит он: "Ворваться огромными колоннами, запугать. ВСУ – разбегаются, Зеленский – бежит, они заходят на Печерск, все. Россияне были искренне удивлены, что в них тут стреляют. И вот тогда у них упала планка".

На руку Украине сыграла коррупция в России, уверен собеседник в правоохранительных органах. Захват и дестабилизация Украины были чуть ли не госпрограммой в РФ, под которую выделялись огромные деньги: "Но на каждом из траншей кто-то воровал. В том числе украинские агенты. Тот же Деркач обзавелся двумя классными квартирами в новостройках в Москве. Они очень хорошо себя чувствовали".

У каждого участника агентурных сетей "рыльце было в пушку", говорит он, – сформировался круг поруки, в котором каждый был заинтересован в том, чтобы прикрыть товарища и "улучшить" результат, иначе будут вопросы: "И так они создали иллюзию победы для Путина".

СПРАВКА. В марте Путин якобы отправил



Вслед за главой пятой службы ФСБ В марте Путин якобы отправил под домашний арест начальника пятой службы ФСБ Беседу и его зама, а в апреле его посадили в СИЗО "Лефортово" . Об этом сообщал журналист Андрей Солдатов, который специализируется на российских спецслужбах. Среди причин назывались нецелевое использование средств и плохая развединформация. Делом Беседы занимались подразделения военной контрразведки. В РФ арест опровергали.Вслед за главой пятой службы ФСБ репрессиям подвергли офицеров , сообщал в апреле Грозев. Значительная часть из них была "если не арестована, то точно не работает уже в ФСБ, чистка прошла".

"Процесс потери доверия к пятой службе необратим, и их роль теперь очень ограничена, – говорит LIGA.net Христо Грозев. – Мы видим на основе биллингов, что многие из этих 120+ сотрудников уже не работают или работают, но в других направлениях — например в контрразведке".

ГРУ не имело такого провала в информации, потому их роль, наоборот, повышена в последние месяцы, отметил расследователь: "Наблюдается ситуация, зеркальная войне в 2014 году, когда ФСБ выиграла у ГРУ доверие Путина после начала вторжения на Донбасс".

По отношению к СВР есть индикации, что доверие к Нарышкину тоже потеряно, констатирует Грозев: "Из-за ошибочного прогнозирования международной реакции – а эта ошибка роковая для Кремля, так как Путин никак не считался с таким уровнем изоляции".

Внутренние процессы и рокировки в спецслужбах РФ совсем не означают, что они ушли из Украины. Они продолжают:

Террор на оккупированных территориях. О том, что группы ФСБ зашли на захваченные территории, нам рассказывали местные жители. "Жизнь в Херсоне контролируют российские военные, ФСБ и Росгвардия, – говорит LIGA.net херсонский журналист Константин Рыженко. – Пытаются нас насильно заставить полюбить Россию".

ФСБ в оккупации выполняет роль гестапо, добавляет Ягун. Если Росгвардия — это просто каратели, то "чекисты запугивают людей, пытаются их вербовать, хотя вербовка на такой основе — это бред".

Контроль за коллаборантами. В захваченные города после военных сразу же заходят Росгвардия "для порядка" и ФСБшники для формирования оккупационных администраций. "У них с самого начала был список тех, на кого они могут рассчитывать, – говорит источник в правоохранительных органах. – Плюс они подтягивают тех, кто готов сотрудничать из местного населения. Видим, что у них есть значительный кадровый дефицит: назначают уже дворников, кассиров и фриков".

Сбор данных с украинских агентов, наводчиков и корректировщиков, провокации — вроде взрывов в непризнанном Приднестровье.

Вербовка. По данным российского проекта "Важные истории", сотрудники ФСБ вместе с ФСИН и ЧВК "Вагнера" уже побывали в 15 местах заключения Петербурга, Мордовии, Адыгеи, Коми, нескольких областей. Они вербуют на войну в Украине заключенных – в первую очередь, с военным опытом. В приоритете – отбывающие наказание за убийство.

Информационные спецоперации. Задача – посеять панику. Финансируются в двух направлениях, рассказывает Золотухин.

1) Деньги, которые выделяются напрямую на ГРУ и частично ФСБ (пятая служба и центр информационной безопасности, внешние хакеры для взлома ресурсов). "Все эти так называемые военкоры — это чистые офицеры ГРУ, под прикрытием ГРУ, за деньги ГРУ", – объясняет он LIGA.net.

2) Вбросы через олигархов вроде Пригожина и его медиаимперию из 25-27 сайтов.

"Пригожину дают воровать дикие деньги на тендерах Минобороны, – говорит Золотухин. – Одну часть он оставляет себе, а другую отдает под задачи государства, которые озвучивают ему первый замглавы администрации Громов из орбиты Путина или Шойгу. Пригожин – финансовое окно, через которое все проходит".

Именно Пригожин финансировал такие фильмы, как "Турист", "Солнцепек" – о войне на Донбассе в 2014 году: "В целом он выпустил, кажется, пять пропагандистских полнометражных фильмов, все они ужасные и дешевые, но каждый – от одного до двух миллионов долларов".

"Фактически через каналы спецслужб и Пригожина и идут деньги на реализацию информационных операций в Украине", – считает Золотухин. Последний вброс со взломом радиостанций – о том, что Зеленский в реанимации – тоже на 90% дело рук хакеров и спецслужб РФ.

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Материал подготовлен в партнерстве с Freedom House Ukraine в рамках проекта "Общественный контроль над органами безопасности в Украине".

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