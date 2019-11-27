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27.11.2019, 09:30

Газовая война с Россией и смартфоны с гибкими экранами. Что вам надо знать этим утром

Газовая война с Россией и смартфоны с гибкими экранами. Что вам надо знать этим утром - Фото
Эмейл

Каждое утро мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное.

Доброе утро!

Сегодня среда, 27 ноября. Погода -4-+1, курс доллара 23.98. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Смартфоны с гибким экраном – это новая революция или PR-кампания?

Samsung, Huawei, Motorola анонсировали появление новых смартфонов с гибкими экранами. Мы разбирались, что это: дорогие игрушки или предвестники революции в технологиях?

  • Смартфоны анонсировали несколько лет назад, но только сейчас технология стала достаточно зрелой, чтобы появиться в первых коммерческих продуктах. Но она достаточно хрупкая.

  • Если сенсорные экраны можно прикрыть защитным стеклом, то у гибких дисплеев полимерное покрытие, которое легче повредить и поцарапать. Поэтому сейчас производители в основном используют форм-факторы корпуса, при которых экран складывается вовнутрь. Тем самым его проще защитить от повреждений. 

  • Если экраны гнущихся смартфонов будут выдерживать нагрузку - то нас ждет новый технологический рывок.

  • Samsung и Huawei планируют продавать телефоны в Украине. Цена Huawei Mate X в США составляет $2,400, Samsung Galaxy Fold - $2000, а недавно представленная Motorola Razr -  $1500. Пока сложно представить, сколько будут стоить эти гаджеты в Украине. Больше читайте по ссылке.

До газовой войны с Путиным остался месяц. Чем Украине грозит нулевой транзит

Украина ежегодно получает $3 млрд от транзита российского газа в Европу. Действующий контракт о транзите газа истекает 31 декабря 2019 года. А вместе с ним - и контракт на поставку топлива, который Украина не закупает еще с ноября 2015-го. Мы разбирались, что наша экономика может потерять. Три сценария.

1. От постоянного транзита газа зависит не только стабильность энергетической системы, но и экономика страны в целом. "Нулевой транзит" может стоять украинской экономике 4% ВВП и спровоцировать газовый дефицит на рынке.

2. Остановка транзита может вызвать проблемы с отоплением в "небольших городах". Это обусловлено особенностями нашей газотранспортной системы (ГТС). Газ всегда двигался с востока на запад, а если не будет достаточного давления на востоке, не понятно, как вообще будет работать ГТС. Негативный сценарий вероятен лишь в случае затяжных морозов, ближе к концу отопительного сезона, когда хранилища газа будут полупустые.

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3. В НБУ просчитали три наиболее вероятных последствий для экономики от "нулевого транзита".

Базовый сценарий. Россия не запускает обе ветки Северного потока-2 и прокачивает через Украину до 30 млрд кубометров газа в год. В результате украинская экономика просядет на 0,6% в 2020-м и на 0,9% - в 2021 году, прогнозируют в НБУ.

Оптимистический сценарий. Постепенное снижение транзита через украинскую "трубу". К примеру, в 2020 году транзит может упасть до 80 млрд кубов, а в 2021-м – до 50 млрд. Как следствие, прямые экономические потери могут составить 0,2% ВВП в 2020 году и 0,6% ВВП - в 2021-м.

Пессимистический сценарий. Газпром успеет до конца 2019-го запустить все газопроводы в обход Украины и вывести их на проектную мощность уже через год. Транзит сократится примерно до 40 млрд кубов в 2020 году, а через год полностью прекратиться. Этот вариант "срежет" в 2021-м от всего ВВП страны до 1,5%. Больше о газовой войне между Украиной и Россией читайте по ссылке.

Что стоит знать этим утром:

1. Мошенники за 1,5 млн евро предлагал место в списке Слуги народа. Правоохранители задержали несколько человек при получении части денежных средств в размере €750 000.

2. Новые банкноты. НБУ обновил дизайн банкнот номиналом 50 и 200 грн. Их внешний вид был неизменным с 2004 и 2007 года соответственно.

3. В Сенате США подозревают сотрудников украинской компании Ring в халатности. Компания производит умные дверные звонки с камерами. Сенаторы утверждают, что нашли уязвимость, которая позволяет хакерам получить доступ к паролям от Wi-Fi-сетей клиентов.

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Теги: гаджеты, гибкие смартфоны, газовая война, эмейл-рассылка
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