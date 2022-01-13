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Лонгрид | Генерал теней. Подлинная история Василия Бурбы (анонс)

Цей матеріал також доступний українською
Генерал теней. Подлинная история Василия Бурбы (анонс) - Фото
Василий Бурба (коллаж - Таисия Зарянова/LIGA.net)
13.01.2022, 15:00

Кто такой Василий Бурба: как попал в спецслужбы, за что получил награду от Януковича, почему пошел против Зеленского

Василий Бурба больше не главный разведчик страны и даже не сотрудник спецслужб. Вагнергейт стоил ему не только кресла начальника Главного управления разведки Минобороны, но и профессиональной карьеры. С другой стороны, расследование Bellingcat и война с Офисом президента сделали его публичной фигурой, знакомой с секретами многих людей. Это опасный набор качеств. Бурба уже сделал шаг в большую политику, бросив вызов президенту Владимиру Зеленскому.

"Авантюрист, аферист", – ответил президент и добавил, что коллеги Бурбы "плохо отзывались" о своем начальнике. Мы попытались, но не нашли разведчиков, готовых подтвердить слова президента. Наоборот, опрошенные сотрудники спецслужб – бывшие, действующие – не смогли вспомнить порочащих фактов.

Это анонс материала. Полный текст будет разослан платным подписчикам LIGA.net в воскресенье, 16 января. Хотите тоже получить эту историю? Оформите подписку "Партнер" (можно на Patreon). Помимо доступа к спецтекстам, мы также будем каждую неделю в воскресенье присылать вам пересказ 10 лучших текстов со всей планеты от лучших медиа. И отключим показ рекламы.

Похоже, публичные оценки президента безосновательны. Но это вовсе не означает, что Бурба, который много лет находился в системе, кристально чистый человек. Мы задались целью составить самый полный портрет бывшего главного разведчика страны, известного дерзкими спецоперациями против спецслужб России. Несколько месяцев мы собирали информацию, чтобы ответить на все вопросы и заместить белые пятна биографии грубыми фактами. Возможно, это самый сложный портрет, который  LIGA.net когда-либо делала в силу профессиональной специфики героя.

Специальный корреспондент LIGA.net Юрий Смирнов встретился с самим Бурбой, пообщался с членами его бывшей команды в ГУР, поговорил с экс-руководителями различных спецслужб Украины, а также действующими сотрудниками. Мы раскрываем детали, которые ранее никогда не публиковались и не были известны широкой публике.

Эта история начинается в Африке много лет назад, когда украинские спецслужбы впервые в истории провели спецоперацию на африканском континенте. Цель – спасти украинских граждан.

Это анонс материала. Полный текст будет разослан платным подписчикам LIGA.net в воскресенье, 16 января. Хотите тоже получить эту историю? Оформите подписку "Партнер" (можно на Patreon). Помимо доступа к спецтекстам, мы также будем каждую неделю в воскресенье присылать вам пересказ 10 лучших текстов со всей планеты от лучших медиа. И отключим показ рекламы.
Генерал теней. Подлинная история Василия Бурбы (анонс)

специальный корреспондент LIGA.net
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сбу гур мо василий бурба
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