Генерал теней. Подлинная история Василия Бурбы (анонс)

Василий Бурба больше не главный разведчик страны и даже не сотрудник спецслужб. Вагнергейт стоил ему не только кресла начальника Главного управления разведки Минобороны, но и профессиональной карьеры. С другой стороны, расследование Bellingcat и война с Офисом президента сделали его публичной фигурой, знакомой с секретами многих людей. Это опасный набор качеств. Бурба уже сделал шаг в большую политику, бросив вызов президенту Владимиру Зеленскому.

"Авантюрист, аферист", – ответил президент и добавил, что коллеги Бурбы "плохо отзывались" о своем начальнике. Мы попытались, но не нашли разведчиков, готовых подтвердить слова президента. Наоборот, опрошенные сотрудники спецслужб – бывшие, действующие – не смогли вспомнить порочащих фактов.

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Похоже, публичные оценки президента безосновательны. Но это вовсе не означает, что Бурба, который много лет находился в системе, кристально чистый человек. Мы задались целью составить самый полный портрет бывшего главного разведчика страны, известного дерзкими спецоперациями против спецслужб России. Несколько месяцев мы собирали информацию, чтобы ответить на все вопросы и заместить белые пятна биографии грубыми фактами. Возможно, это самый сложный портрет, который LIGA.net когда-либо делала в силу профессиональной специфики героя.

Специальный корреспондент LIGA.net Юрий Смирнов встретился с самим Бурбой, пообщался с членами его бывшей команды в ГУР, поговорил с экс-руководителями различных спецслужб Украины, а также действующими сотрудниками. Мы раскрываем детали, которые ранее никогда не публиковались и не были известны широкой публике.

Эта история начинается в Африке много лет назад, когда украинские спецслужбы впервые в истории провели спецоперацию на африканском континенте. Цель – спасти украинских граждан.

LIGA.net в воскресенье, 16 января. Хотите тоже получить эту историю? Оформите подписку "Партнер" (можно на Это анонс материала. Полный текст будет разослан платным подписчикамв воскресенье, 16 января. Хотите тоже получить эту историю? Оформите подписку(можно на Patreon ). Помимо доступа к спецтекстам, мы также будем каждую неделю в воскресенье присылать вам пересказ 10 лучших текстов со всей планеты от лучших медиа. И отключим показ рекламы.

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