Генерал теней. Подлинная история Василия Бурбы (анонс)

Василий Бурба больше не главный разведчик страны и даже не сотрудник спецслужб. Вагнергейт стоил ему не только кресла начальника Главного управления разведки Минобороны, но и профессиональной карьеры. С другой стороны, расследование Bellingcat и война с Офисом президента сделали его публичной фигурой, знакомой с секретами многих людей. Это опасный набор качеств. Бурба уже сделал шаг в большую политику, бросив вызов президенту Владимиру Зеленскому.
"Авантюрист, аферист", – ответил президент и добавил, что коллеги Бурбы "плохо отзывались" о своем начальнике. Мы попытались, но не нашли разведчиков, готовых подтвердить слова президента. Наоборот, опрошенные сотрудники спецслужб – бывшие, действующие – не смогли вспомнить порочащих фактов.
Похоже, публичные оценки президента безосновательны. Но это вовсе не означает, что Бурба, который много лет находился в системе, кристально чистый человек. Мы задались целью составить самый полный портрет бывшего главного разведчика страны, известного дерзкими спецоперациями против спецслужб России. Несколько месяцев мы собирали информацию, чтобы ответить на все вопросы и заместить белые пятна биографии грубыми фактами. Возможно, это самый сложный портрет, который LIGA.net когда-либо делала в силу профессиональной специфики героя.
Специальный корреспондент LIGA.net Юрий Смирнов встретился с самим Бурбой, пообщался с членами его бывшей команды в ГУР, поговорил с экс-руководителями различных спецслужб Украины, а также действующими сотрудниками. Мы раскрываем детали, которые ранее никогда не публиковались и не были известны широкой публике.
Эта история начинается в Африке много лет назад, когда украинские спецслужбы впервые в истории провели спецоперацию на африканском континенте. Цель – спасти украинских граждан.
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