Сегодня вышло расследование Bellingcat и The Insider о срыве спецоперации Украины по задержанию наемников ЧВК Вагнера. Его готовили год. Время и контекст событий были восстановлены на основе десятков интервью с участниками спецоперации, в том числе с российскими наемниками, которые попались на украинскую удочку.

Чтобы проверить слова этих людей, Bellingcat верифицировала сотни электронных файлов, в том числе заявки наемников о приеме на работу, фото военных орденов и медалей. Были проанализированы сотни часов аудиозаписей, собранных в ходе подставной вербовки.

Коротко суть расследования. Украинским разведчикам под видом охранной компании при Роснефти удалось вывезти из России десятки ключевых боевиков ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям в Украине. Спецоперация должна была завершиться принудительной посадкой самолета с боевиками в Украине. Но в последний момент разведчики встретились с политическим руководством, и операцию "перенесли".

Кто настоял на переносе и полная хронология скандально известной спецоперации, — LIGA.net коротко пересказывает.

Операция была. "Целью сложной схемы ГУР Минобороны при поддержке контрразведки СБУ было обманным путем завербовать наемников через ныне не действующую частную военную компанию (ЧВК). Ее объектами стали десятки граждан Украины, России и Беларуси, которые, как считают украинские власти, совершили серьезные преступления, сражаясь на стороне поддерживаемых Россией вооруженных формирований на востоке Украины".

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И уходит корнями в 2014-й. "Украинская разведка и СБУ начали собирать данные и составлять досье на российских боевиков (в том числе наемников), которые воевали на востоке страны… К середине 2018-го украинские спецслужбы имели детальное представление о структуре, практиках и составе российских ЧВК, в первую очередь так называемой ЧВК Вагнера, которая аффилирована и финансируется близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным".

"Наемники ЧВК проходили ротацию между заданиями. Следующего задания приходилось ждать, сидя дома в родных городах и деревнях, иногда месяцами или даже годами. Это вынуждало их искать альтернативный заработок".

Изначально их хотели выманить в Венгрию. "Было предложение выманить от двух до пяти безработных наемников в тренировочный лагерь в Венгрии на фиктивный курс повышения квалификации, который на рынке ЧВК необходим для более высокой заработной платы. Рассматривались и другие концепции схожих масштабов, где конечным пунктом маршрута были бы страны Балтии".

Но задержание Цемаха изменило планы. "Операция показала, что российские спецслужбы пристально не следят за местоположением и безопасностью потенциальных важных свидетелей... Успех задержания Цемаха и знания об уязвимостях российских спецслужб... заставили команду пересмотреть ранее составленные планы. Теперь речь шла о более амбициозной спецоперации, целью которой должны были стать десятки или даже сотни подозреваемых".

К сентябрю 2019-го в ГУР предложили смелую идею. "Создать фиктивную ЧВК для вербовки бывших наемников, первоначальной целью которой был бы сбор из первых рук данных и, возможно, признаний в совершении преступлений на территории Украины".

"В качестве второй фазы операции ГУР изучало возможность выманить меньшую группу наемников из списка наиболее подходящих целей на иностранное "задание" и обеспечить их захват за пределами России".

Украинские спецслужбы создали подставной сайт от имени прекратившей деятельность ЧВК "МАР". "Чтобы перехватывать запросы от наемников, в сентябре 2019 года команда ГУР зарегистрировала похожий домен и клонированный сайт chvk-mar.org (оригинальный сайт располагался по адресу chvk-mar.ru). Так они получили и домен электронной почты для переписки с кандидатами в наемники".

И приглашали наемников "охранять" нефтяные вышки Роснефти на Ближнем востоке. "Команда решила использовать Роснефть в качестве фиктивного клиента для будущего задания по охране объектов. Для этого команда зарегистрировала (вновь через российского регистратора доменов) домен-приманку office-rosneft.org. Этот домен использовался для переписки по электронной почте с кандидатами".

Операции помогали "Сергей Петрович". "Человек, известный под псевдонимом "Сергей Петрович", хорошо ориентировался в конфликте на Донбассе, а также в жаргоне и культурном контексте российских наемников. Он вызвался играть роль фейкового рекрутера и "куратора" проекта якобы со стороны российских спецслужб".

И крот из ГРУ РФ. "Бывший офицер среднего звена, служивший в ГРУ РФ, которого украинская военная разведка раскрыла и завербовала в ходе его работы (на стороне фейковой – ред) "ДНР" за несколько лет до этого. В 2019 году... его кураторы из ГУР МОУ предложили ему попытаться еще раз устроиться в российские Вооруженные силы. Таким образом команда планирования получила в распоряжение своего человека в стане врага".

"Контакты на вышеупомянутом клоне сайта ЧВК "МАР" были заменены на электронные адреса и телефонные номера, подконтрольные ГУР МОУ. Чтобы побудить кандидатов к запросам, на российских секретных сайтах, известных тем, что там ранее вербовали наемников, были размещены несколько туманно сформулированных предложений о работе".

"Сергей Петрович" выходит на "Шамана". "В первом разговоре с "менеджером по кадрам" Артем Миляев предложил провести набор среди его бывших подчиненных. Он был известен его боевым товарищам (и, соответственно, украинской разведке) под позывным "Шаман".

К лету 2020 украинская разведка получила сотни признаний. "На два электронных адреса, подконтрольных ГУР МОУ, пришли сотни страниц подробных, собственноручно написанных признаний в участии во военных действиях в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, а также имена командиров, фотографии медалей, выданных Кремлем, и даже ранее неизвестные видео- и фотоматериалы о сбитии украинского военного вертолета над Донбассом в 2014 году".

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Наемники начали роптать. "К концу мая 2020 года фиктивная маленькая частная армия (в которой насчитывалось 180 человек, подразделенных на три взвода) зажила собственной организационной жизнью. Один из будущих наемников, который был недоволен своей личной ситуацией, даже угрожал пожаловаться в ФСБ России".

Поэтому Сергей Петрович "умер". "2 июня 2020 года "Сергей Петрович" якобы погиб в бою на задании в Сирии. Об этом потрясенному "Шаману" сообщил по электронной почте "проектный менеджер Роснефти".

Легенду сменили на Венесуэлу. "Затем Миляеву поступил звонок с венесуэльского номера. Собеседник представился как "Артур Павлович" — новый куратор, который сменил "Петровича". Как и "Петрович", "Павлович" был сотрудником ГУР МОУ. После смены куратора изменилась и легенда операции – "Артур Павлович" отвечал за безопасность нефтяных скважин Роснефти в Венесуэле".

"Согласно легенде, взводы должны были отправляться в Венесуэлу поочередно с перерывами в несколько дней. По идее, реально вылететь (и попасть в руки украинским спецслужбам) мог только первый взвод, поэтому внимание сосредоточилось на отборе этой группы".

В первую группу попали самые отморозки. "СБУ сообщила ГУР, что те сидят на золотой жиле... В числе фигурантов были бойцы, принимавшие участие в боях под Иловайском и Дебальцево,.. в сбитии военно-транспортного самолета под Луганском... Один из наемников говорил, что в начале июля 2014 сопровождал через российско-украинскую границу Бук – средство ПВО того же типа, каким был сбит MH17".

Долго думали, как перебросить в Беларусь. "Коронавирусные локдауны привели к проверкам на границе... Выезд из России в Беларусь разрешался только на трех основаниях: лечение, рабочая поездка для трудоустройства в белорусской госкомпании, транзитная поездка. Вариант транзита через Беларусь показался наиболее практичным".

"Пробили" маршрут с пробным пассажиром. "(Отправили) агента ГУР МОУ... из Москвы в Минск на междугороднем автобусе... Когда "пробный пассажир" показал пограничникам свежезаполненное "соглашение о трудоустройстве", – пропустили. ГУР МОУ отметило "фиктивное трудоустройство" как реалистичный механизм въезда".

Перелет должен был занять 28 минут. "Рейс из Минска в Стамбул выглядел удобно: самолет на этом маршруте провел бы около 28 минут в воздушном пространстве Украины, чего как раз хватило бы, чтобы провести процедуру экстренной посадки под ложным предлогом. Xтобы план сработал, следовало использовать каждую секунду из 28 минут".

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Были два сценария на посадку. "Первым сценарием была медицинская экстренная ситуация... Но имелся риск, что пилот решит вернуться в Беларусь... Вторым сценарием – взрывное устройство на борту... Это выглядело более удобным и менее рискованным".

И свой агент в Минске. "Чтобы, физически находясь в аэропорту Минска, (он) позвонил... Что на борту самолета заложена бомба... Легенда... что этот человек услышал, как двое мужчин-пассажиров в кафе в аэропорту... обсуждали теракт на борту самолета. Звонок должен был поступить, как только самолет войдет в воздушное пространство Украины".

Билеты на Стамбул взяли на 25 июля. "Была отобрана группа из 34 наемников (вновь с сохранением высокого соотношения "лиц, представляющих интерес"). Она должна была вылетать 25 июля. Остальным сказали, что они полетят следующим рейсом".

"Автобус с наемниками выехал на Минск примерно в полдень (24 июля)".

На тот момент операцию уже отложили. "А их билеты в Стамбул были отменены... Узнав о задержке, наемники возмутились. Однако потом... успокоились и последовали инструкциям соблюдать военную дисциплину, не пить алкоголь и не шататься по городу".

Наемников взяли в отеле Беларусочка. "Перед рассветом, в 4:30 утра (29 июля), санаторий взяла штурмом команда спецназа "Альфа" КГБ Беларуси... Наемников 22 часа держали в отделении милиции в наручниках, на коленях и лицом к стене".

Приняли за противников Лукашенко. "Спрашивали, знают ли они Сергея Тихановского и Николая Статкевича... По словам одного из наемников, поговорившего с Bellingcat, допрашивавшие были уверены, что имеют дело с участниками будущего переворота".

Об операции знали единицы. "Чтобы минимизировать риск утечки и максимизировать возможность правдоподобного отрицания причастности Украины, команда ГУР МОУ решила подключить к операции только небольшую группу коллег из правоохранительных органов".

ЗЕЛЕНСКИЙ ЗНАЛ. "Президенту Украины впервые сообщили о предлагаемой спецоперации 15 июня 2020 во время регулярного понедельничного брифинга с главами спецслужб. Опрошенные нами сотрудники рассказали, что 26 июня 2020 года президент Зеленский одобрил операцию и попросил подготовить подробный план".

Одобрил план. "Этот план-концепция был подготовлен и одобрен 1 июля 2020 года".

И принимал доклады. "С момента, когда активная фаза плана была одобрена министром обороны и представлена президенту, Зеленского регулярно информировали о ходе операции "Авеню". Это делали двое старших офицеров, ответственных за проект: директор ГУР МОУ Василий Бурба и заместитель директора СБУ Руслан Баранецкий".

ОПЕРАЦИЮ ПЕРЕНЕС ЕРМАК, говорит Бурба. "Глава ОП предложил отложить операцию на неделю. Днем ранее Зеленский достиг договоренности с Россией... о перемирии на Донбассе с 27 июля... По словам Бурбы, в ОП считали, что если спецоперация пройдет по плану и завершится задержаниями 25 июля, то перемирие закончится, не успев начаться".

"Команде Bellingcat не удалось независимо подтвердить этот разговор (Бурбы и Баранецкого с Ермаком - ред). Офис президента не прокомментировал наше расследования".

Бурба говорит, что протестовал. "Что отложить операцию на неделю невозможно, поскольку это приведет либо к утрате доверия со стороны наемников, либо к подозрениям со стороны белорусских или российских спецслужб, либо к тому и другому сразу. По словам Бурбы, далее представители ОП... предложили сократить задержку операции до четырех дней. Дату вылета и захвата наемников предстояло перенести на среду, 29 июля 2020 года".

"Команда Bellingcat не смогла независимо подтвердить этот второй разговор, как и первый"

После провала Украина пыталась договориться с Лукашенко. "По двум фронтам... По словам одного из членов команды ГУР МОУ, СБУ передала информацию о наемничьем прошлом 33 человек, а также других людей, "нанятых" ЧВК "МАР"... Зеленский лично лоббировал экстрадицию в Украину в ходе телефонного разговора с Лукашенко 5 августа".

Но наемников вернули России. "И в течение двух недель... допрашивали сотрудники ФСБ. Пытались составить картину событий, произошедших с тех пор, как первый наемник откликнулся на объявление о работе на российском сайте почти годом ранее".

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