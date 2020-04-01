Гибель основателя банка Аваль, разрешена работа рынков и 4G. Что надо знать этим утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня среда, 1 апреля. Температура от -2 до +6, курс доллара 27.63.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Основатель банка Аваль Федор Шпиг погиб в ДТП

Вчера, 31 марта, в автомобильном ДТП погиб Федор Шпиг, основатель банка Аваль и совладелец Молочного Альянса. Для большинства украинцев это имя мало что говорит, но лично для меня Федор Шпиг, в каком-то роде, близкий человек. Три года работая в журнал Forbes Украина (специализируется на изучении крупного бизнеса), я курировал группу Аваль, то есть следил за бизнесом и считал состояние Шпига и десятка его партнеров. Кто такой Федор Иванович для меня?

Одним предложением - символ бизнесмена небандита из девяностых. Шпиг - выходец из комсомола, без знаний и опыта создал и вырастил крупнейший банк Украины Аваль, очень успешно продал его за миллиард долларов, казавшийся в 2005-ом году безумно большой цифрой.

Потом много лет о Шпиге не было особо слышно, но он оставался в бизнесе - развивал Молочный Альянс, построил крупнейший завод по производству пенобетона, участвовал в девелоперских проектах Блокбастер и River Mall на Осокорках.

Это все крупный и довольно успешный бизнес, но меня всегда поражало в Шпиге другое, как ему удавалось в течение 25 лет менеджерить партнерство почти десяти людей. Он пригласил Александра Деркача, Якова Смолия, Сергея Вовченко и других в стартап под названием Банк Аваль и не “огонь, вода и медные трубы” не разрушили их партнерство. КАК!?! В Украине больше нет подобных примеров, и в этом супер сила Федора Ивановича Шпига. Выражаю соболезнования родным и близким.

Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. "Лерос – инструмент в руках поклонников дефолта"

Глава Офиса президента Андрей Ермак дал онлайн брифинг. Собрал 500 вопросов. И ответил на четыре.

При этом значительную часть "брифинга" Ермак потратил на выступление по теме коронавируса. Журналисты начали троллить Ермака на своих страницах в Фейсбуке. Лучшая шутка получилась у Михаила Ткача:

- Ялта!

- Антиб! Тебе на "Б".

- Брифинг Ермака!

- Так это не город!

- Так это и не брифинг!

Но, кроме шуток, мы внимательно послушали спич Ермака и выделили для вас главное. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Минздрав разрешил работу рынков. Но есть условия

Только вчера премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина не такая богатая страна, чтобы полгода сидеть на карантине. А уже сегодня Минздрав разрешил торговлю на рынках. Да, с оговорками, но это первое послабление для малого бизнеса с начала карантина.

Если следовать логике, следующими должны стать торговые центры, а там и до офисов недалеко.

Но, по словам премьера, пересмотр мер будет происходить после пасхальных праздников. Среди вариантов: либо "китайский" (кратковременные, но очень жесткие ограничения), либо "более мягкий, но с очень жестким выполнением санитарно-гигиенических требований" (масочный режим, определенное социальное дистанцирование, и т.д.).

Ну пока так. И это уже хорошо. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Интертелеком не успел до 1 апреля, просит отсрочку на оплату лицензии 4G

Запуск 4G-интернета опять откладывается. Вся проблема в четвёртом операторе - Интертелеком никак не может оплатить свою лицензию на пользование 4G-частотами. Операторы большой тройки уже давно оплатили свои частоты, а Интертелеком внес лишь 1 миллион гривен из почти 200 необходимых. Как рассказал в неформальной беседе один из топ-менеджеров Интертелекома, до недавнего времени компания вела переговоры с крупным зарубежным инвестором. Но коронавирусный форс-мажор резко ухудшил инвестиционный климат в стране. Переговоры поставили на паузу. Интертелеком получил от НКРСИ отсрочку до 1 апреля, но не смог найти деньги и теперь просит подождать ещё три месяца - до 1 июля. Теперь слово за НКРСИ - лицензию Интертелекома вполне могут аннулировать. Коронавирус коронавирусом, а условия договора надо выполнять. Больше по ссылке.

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