Украинская православная церковь Московского патриархата должна покинуть территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта. Руководство УПЦ МП дало понять, что делать этого не собирается, и угрожает "апокалипсисом". В то же время, по данным LIGA.net, власти намекают монахам, что существует сценарий, при котором они смогут остаться в лавре.

Что будет с Киево-Печерской лаврой, какая православная святыня следующая в очереди на "выселение" МП и почему передача лавры Православной церкви Украины может быть сложной идеей: LIGA.net поговорила с религиоведами, представителями власти и спецслужб.

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"О НАРУШЕНИЯХ ВСЕ ЗНАЛИ ГОДАМИ"

Свято-Успенский монастырь УПЦ МП должен освободить территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта. 10 марта заповедник "Киево-Печерская лавра" предупредил, что договор с монастырем от 2013 года о безвозмездном пользовании зданиями и территорией Лавры расторгается.

СПРАВКА. 19 июля 2013 года правительство бежавшего







Ни постановление правительства, ни договор не содержали сроков действия. И это заложило мину замедленного действия, считает религиовед Андрей Смирнов: "Обычно передают на 49 лет, а здесь было сделано исключение". 19 июля 2013 года правительство бежавшего Николая Азарова передало УПЦ МП "комплекс зданий и сооружений" лавры. Речь идет о 79 объектах, расположенных в Нижней лавре, в том числе: Крестовоздвиженская и Аннозачатьевская церкви, знаменитые лаврские пещеры, семинария, духовная академия, синодальные отделы и официальная резиденция предстоятеля церкви митрополита Онуфрия Ни постановление правительства, ни договор не содержали сроков действия. И это заложило мину замедленного действия, считает религиовед Андрей Смирнов: "Обычно передают на 49 лет, а здесь было сделано исключение".

В то же время, пункт 8.1 договора предусматривал возможность для государства разорвать его действие в одностороннем порядке из-за ненадлежащего содержания, незаконного строительства и других нарушений. Чем государство и воспользовалось. Межведомственная рабочая группа, созданная во исполнение решения СНБО в декабре 2022 года, установила нарушение монастырем договора.

В частности, Государственная аудиторская служба обнаружила 36 незаконных новостроек на территории лавры. Все они являются коммерческими и хозяйственными помещениями (то есть не имеют прямого отношения к монашеской жизни/быту), сообщает LB.ua. Собеседник LIGA.net в межведомственной группе подтвердил подлинность заключения аудитслужбы.

На самом деле о многочисленных нарушениях было известно давно.

"Любой гид в экскурсиях по лавре мог без проблем показать, что перестроили, а что уничтожили, – говорит LIGA.net член межведомственной группы и председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной политики Никита Потураев (Слуга народа). – Годами все знали, что УПЦ совершает там абсолютно незаконные действия, но ничего не предпринималось, поэтому еще не было политической воли и желания идти на конфликт".

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ОПЕРАЦИЯ "ИЗГНАНИЕ"

На конфликт, похоже, готовы идти и в УПЦ МП. Руководитель информационно-просветительского отдела митрополит Климент заявил LIGA.net, что предупреждение Минкульта, – ультиматум и не содержит "юридических обоснований". "Как мы можем уйти? Мы ответственны за это достояние, это культурное достояние, которое мы хранили десятилетиями. А теперь мы должны в жертву тем, кто разрушал, его оставить?" – сказал он.

Наместник Свято-Успенского монастыря УПЦ МП, митрополит Павел заявил, что намерен "до последнего отстаивать свои права", не планирует выселяться, а "апокалипсис начинается с Украины".

(Само)устранение Павла может предотвратить конфликты вокруг лавры, говорит LIGA.net религиовед Смирнов. Государство, по его мнению, пытается добиться освобождения Павла от должности наместника лавры, чего не смог сделать синод УПЦ МП, несмотря на очевидные намеки со стороны государства в виде персональных санкций против Павла и обысков в лавре.

На это прямо намекнул и министр культуры Александр Ткаченко. По его словам, монахи могут остаться в помещениях Киево-Печерской лавры, однако в каком формате – это уже решится впоследствии: "Монашая жизнь должна продолжаться... Принципиально ситуация изменится, когда подсанкционные лица покинут территорию лавры".

Он конкретизировал: если кто-то должен выехать, так это "те самые руководители, которые вели незаконные застройки на территории объекта ЮНЕСКО на протяжении многих лет: митрополиты Павел, Антоний, Синодальное управление, администрация".

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Некоторые иерархи УПЦ даже просили Павла уйти с должности наместника лавры и предупреждали, что государство в этот раз настроено серьезно, говорит LIGA.net священник днепропетровской епархии УПЦ Андрей Пинчук.

"Не скажу, что кто-то из нас радуется событиям вокруг лавры, но это прогнозируемая реакция государства на ситуацию, которая творится на "верхнем этаже" нашей церкви", – убежден Пинчук.

По его мнению, отстранение откровенно "пророссийских" деятелей УПЦ, таких как Павел и управляющего делами УПЦ митрополита Антония Паканича, сохранило бы по крайней мере часть лавры за УПЦ МП. "ПЦУ могла быть в одной части [лавры], УПЦ – в другой. Но такого тотального выселения не было бы. УПЦ просто не пошла на контакт с властью", – считает Пинчук.

Религиовед Дмитрий Горевой не верит, что УПЦ МП пойдет на диалог.

"Они годами говорили, что нельзя идти на диалог с раскольниками, поэтому сейчас они не могут развернуться на 180 градусов, – говорит Горевой в комментарии LIGA.net . – Они в патовой ситуации, где буквально каждый следующий шаг хуже предыдущего".

В настоящее время власти прошли этап "склонения к переговорам", и вопрос стоит в плоскости "разрушения гнезда русского мира", говорит LIGA.net религиовед, гостевой преподаватель УКУ Александр Солдатов.

После начала большой войны руководство УПЦ МП допустило, по его мнению, ряд системных ошибок (например, попытки скрыть новую редакцию устава церкви, выдав ее за "разрыв с Москвой").

Одновременно были обнаружены массовые случаи коллаборантства части иерархов и клириков УПЦ МП, особенно в зоне военных действий. "Очевидно, что в Офисе президента начали рассматривать эту церковную структуру как явную "пятую колонну" со всеми вытекающими последствиями", – считает Солдатов.

Ключевая задача власти – обеспечить спокойное исполнение решения по лавре и не дать шансов создать картинку для пропагандистов РФ.

Потураев надеется, что имущество Нижней лавры будет передано в оговоренный срок. Если этого не произойдет – есть судебные инстанции: "И если придется, будут обращения в правоохранительные органы".

"Россияне точно попытаются использовать все оставшиеся у них каналы влияния. Поэтому очень важно, чтобы не было никаких столкновений и насилия", – объясняет народный депутат.

Подробных планов, как именно власти планируют обеспечить мирную передачу имущества лавры, никто не раскрывает. Собеседник LIGA.net в украинских спецслужбах прогнозирует повторение январского сценария, когда стражи порядка обеспечили первое богослужение Православной церкви Украины в Верхней Киево-Печерской лавре на Рождество.

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ЧТО ДЕЛАТЬ С МОНАХАМИ И КОМУ ПЕРЕДАТЬ ЛАВРУ

На территории лавры проживает около 200 монахов УПЦ МП.

"Не стоит всех без исключения монахов записывать в пророссийские деятели, – говорит LIGA.net Горевой. – Я, например, знаю людей, которые ненавидят Кирилла и воюют на фронте, но Онуфрий для них – это духовный лидер. У таких людей очень специфическое мировоззрение, такое консервативное".

Большинство монахов занимает проукраинскую позицию, убеждает LIGA.net доктор философских наук, архимандрит Кирилл (Говорун). Пока Православная церковь Украины не является для них опцией для перехода: "Но и на Москву эти монахи работать точно не будут".

"До этого украинское законодательство относительно церквей ориентировалось на громады. Они сами должны были определять, к какой юрисдикции им относиться, – объясняет Говорун. – В решении лаврского вопроса мы должны остаться в русле этой же логики и дать возможность самой громаде монахов определиться, с кем они хотят быть".

Мирное сосуществование монашеских громад УПЦ и ПЦУ на территории лавры могло бы стать хорошим консенсусным решением, считает архимандрит.

"Фактически в предложении говорится о поочередном служении клириков ПЦУ и УПЦ МП в лавре и о ее переучреждении на "конфедеративных" началах: как содружества монашеских громад разных юридических лиц", – разъясняет Солдатов.

Он также считает, что "благочестивых и законопослушных" монахов трогать не стоит. Действия монахов, занимающихся политикой и пропагандой "русского мира", следует рассматривать через призму действующего законодательства.

Потураев надеется, что часть монахов перейдет в ПЦУ. "Но не надо считать, что у нас образуется большая группа монахов-бездомных, – уверяет нардеп. – У УПЦ достаточно монастырей для размещения монахов".

В УПЦ много монастырей в столице и Киевской области, поэтому истории о монахах-бездомных являются сказками, подтверждает священник УПЦ Пинчук.

Переход большинства из лавры в ПЦУ является самым оптимальным сценарием, убежден Смирнов. Тогда монахи смогли бы выбрать себе игумена (настоятеля лавры). Ведь сейчас игумены назначаются синодами (как в УПЦ, так и в ПЦУ), а это, по словам Смирнова, многовековая российская традиция.

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Еще один сценарий – восстановление ставропигии Вселенского патриарха. До 1688 года Киево-Печерская лавра находилась в прямом подчинении Константинопольского патриарха, а затем была аннексирована Московским патриархом. Сейчас, например, Андреевская церковь является ставропигией Вселенского патриархата. Поэтому, если Лавра будет передана в пользование структурам Варфоломея, это поощрит лаврских монахов переходить под эту ставропигию, считает Смирнов.

В команде президента – другое мнение. "Мы привыкли перекладывать ответственность за лавру на кого-то. На самом деле, весь это комплекс – это ответственность государства, – считает Потураев. – Кто там будет вести богослужения и будут ли там вообще монастыри, это отдельный вопрос".

"Если мы говорим о святыне – я против монополии", – говорит Потураев.

Еще один член межведомственной группы по вопросу УПЦ МП на условиях анонимности объясняет логику Потураева на примере Почаевской Успенской лавры в Тернопольской области: "Ее тоже надо возвращать. Но меньше всего мы хотим, чтобы сейчас на радость москалям сцепились две наши церкви – ПЦУ и УГКЦ. А предпосылки для этого есть".

Поэтому, по мнению собеседника, государство должно стать арбитром в вопросе таких святынь, как Киево-Печерская и Почаевская лавры.

Такой вариант юридически возможен, считает архимандрит Кирилл (Говорун). Но следует учитывать политический аспект.

"Конечно, есть запрос общества на максимальное сгущение влияния ПЦУ. Но надо смотреть, чтобы этот запрос не перешел в нарастание конфликтов на религиозной почве, – объясняет Говорун. – Потому что каждая из украинских церквей воспринимает эту ситуацию как возможность закрепления за собой новых территорий, а не как возможность для диалога".

Еще одним очевидным сценарием для власти могло стать принятие законопроекта о запрещении связей УПЦ МП со страной-агрессором – Россией, но, по словам Потураева, Верховной Раде до сих пор не хватает для этого смелости. Нардеп объясняет это "довоенным составом".

"Если у Верховной Рады нет такой возможности, – заканчивает мысль Никита Потураев, – тогда зачем она вообще работает?"

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