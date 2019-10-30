Гости из Apple и чем Зеленский заманивает инвесторов. Что вам надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня среда, 30 октября. Погода -2-+4, курс доллара 25.11. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Люди из Apple приезжали в Украину. Зачем? Версии

Нам стало известно, что в Украину приезжали 14 представителей американской компании Apple и встречались с главой American Chamber of Commerce Андреем Гундером.

Источник сообщил, что гостям из яблочной корпорации рассказывали, что налоговая среда в Украине - с небольшой турбулентностью, но работать у нас комфортно.

Зачем приезжали гости из Apple. Есть три версии.

Первая. Гости приехали поговорить о стандарных бизнес процессах. Общались с партнерами, банками, сервисом. Опрошенные нами эксперты сомневаются, что компания думает над открытием своих магазинов.

Вторая. Компания задумалась об открытии своего R&D центра. У конкурентов Apple Samsung и Huawei есть сильные R&D центры в Украине.

Третья. Источник в Приватбанке нам рассказал, что Apple снимает сюжет о внедрении Apple Pay. У банка спрашивали разрешение на использование кадров банка. Больше читайте по ссылке.

Интервью с гендиректором агрохолдинга ИМК Алексом Лисситсей

Гендиректор агрохолдинга ИМК, президент ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Алекс Лисситса рассказал о земельной реформе, кадровых чистка, аграрном лобби и политике.

О рынке земли. Земельную реформу нельзя реализовать наскоком. Власти нужно было четко донести, какие перед ней стоят цели, какие есть риски, плюсы и минусы рынка земли.

О стоимости земли. Цена в разных регионах колеблется от $750 от песчаного грунта до $2500 за гектар чернозема. С открытием рынка земли, я думаю, что цены сильно никуда не прыгнут.

О страшилке, что иностранцы скупят всю землю. Иностранцы не зайдут на первичный рынок. Им не интересно покупать по 2-3 га. Они могут зайти, если, например, будет продаваться конкретное предприятие НААН с около 7000 га земли.

О поддержке. Почти все холдинги поддерживают открытие рынка земли. Среди средних производителей — 50/50. Мелкие фермеры и личные домохозяйства почти все против. Причина проста: боязнь потери, необразованность и опасения выхода бизнеса в легальное правовое поле.

О работе по-черному. Фермеры боятся легализации. Сейчас земля обрабатывается по заниженным ставкам аренды, собственники земельных паев получают субсидию, потому что якобы доходов нет. Выращенные на этих наделах зерно или ГМО-соя продаются за кэш, деньги приходят и ничего с них платить не нужно. А если появляется рынок земли, все меняется. Земля попадает в реестр, ведется учет. Кэш исчезает. Всю беседу читайте по ссылке.

Чем Зеленский заманивает в Украину инвесторов

Аэропорты, технопарки, курорты, автотрассы, заводы и железная дорога – правительство нашло потенциальные инвестпроекты в каждой области страны. Общая сумма необходимых инвестиций – около $14 млрд.

Инвестиции в туризм (предлагают 15 объектов) самые дорогие: им требуется $3,4 млрд инвестиций. Технопаркам нужно значительно меньше – $1,95 млрд. На 14 проектов строительства или модернизации аэропортов требуется $740 млн.

Наименее затратные в перечне – проекты по утилизации и переработке отходов: $120 млн. Есть и необычное предложение: коноводческий комплекс в Пирятине Полтавской области за $2,6 млн.

По суммам Львовская область лидирует – портфолио проектов стоимостью более $2 млрд. Более чем в $1,5 млрд оцениваются потенциально привлекательны объекты в Херсонской, Донецкой и Закарпатской областях, более $1 млрд – проекты на Запорожье и Волыни. Самыми мелкими портфолио представлены Черкассы, Полтава, Ровно и Житомир. Полную карту инвестпроектов ищите по ссылке.

Что еще стоит знать этим утром:

1. В Золотом началось разведение войск. Это стало возможным после недели "тишины" на участке разведения. Штаб ООС заверяет: отвод войск не ослабит оборонных возможностей украинских подразделений, а власть примет все необходимые меры для защиты местного населения.

2. НБУ отменило валютное ограничение. Украинцам разрешили покупать валюту и банковские металлы в эквиваленте 150 тысяч в день через кассу банка или в система онлайн-банкинга.



3. Рада ввела штрафы за перевозку детей без автокресла. Штраф составит 30 необлагаемых налогом минимальных доходов (510 грн), в случае повторного нарушения в течение года - штраф в размере 50 необлагаемых налогом минимальных доходов (850 грн).